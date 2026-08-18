Economía chilena vuelve a caer: PIB se contrae 0,2 % y completa dos trimestres en rojo

La economía chilena volvió a terreno negativo durante el segundo trimestre de 2026 y completó dos períodos consecutivos de contracción, en un escenario marcado por el deterioro de la minería, el retroceso de las exportaciones y un estancamiento de la inversión.

De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado este martes por el Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 0,2 % en términos anuales entre abril y junio. El instituto emisor, además, corrigió la cifra del primer trimestre desde una caída preliminar de 0,5 % hasta un retroceso de 0,3 %.

La cifra del segundo trimestre también supuso una corrección respecto de lo anticipado a partir del cierre preliminar del Imacec, que apuntaba a una expansión de 0,1 %. El Banco Central explicó la diferencia por la actualización de los indicadores de coyuntura y el proceso de conciliación de oferta y uso trimestral.

Con ello, la economía encadenó dos trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas. Sin embargo, en términos desestacionalizados, el PIB no registró variación respecto del trimestre inmediatamente anterior.

Detrás del resultado aparece especialmente el desempeño de la minería. La actividad del sector cayó 6,4 % anual y completó su cuarto trimestre consecutivo de retrocesos, después de disminuir 5 % y 6,2 % durante el tercer y cuarto trimestre de 2025, respectivamente, y 2,9 % durante los primeros tres meses de este año.

Según el Banco Central, la minería del cobre estuvo afectada por menores leyes del mineral y mantenciones que redujeron la producción de los principales yacimientos. El resto de la actividad minera, en cambio, aumentó gracias a la extracción de litio, oro y plata.

La construcción también incidió negativamente, con una contracción de 3,2 %. Todos sus componentes disminuyeron y las obras de ingeniería tuvieron la mayor incidencia, debido al término de proyectos de inversión, particularmente mineros y de plantas desalinizadoras.

También retrocedieron la pesca (-5,9 %), el transporte (-0,6 %), el sector agropecuario-silvícola (-0,3 %), la industria manufacturera (-0,3 %), los servicios empresariales (-0,2 %) y la administración pública (-0,2 %).

El panorama fue distinto fuera de la minería. El PIB no minero aumentó 0,7 %, impulsado principalmente por los servicios personales y el comercio, que crecieron 2,4 % cada uno. Los servicios financieros avanzaron 3,1 %, mientras los servicios de vivienda e inmobiliarios lo hicieron 2,3 %.

Por el lado del gasto, el Banco Central atribuyó la contracción principalmente a la caída de las exportaciones y la variación de existencias, efectos parcialmente compensados por el consumo.

El consumo de los hogares aumentó 1,2 %, principalmente por el gasto en servicios de salud y turismo. Los bienes durables también contribuyeron positivamente debido a mayores compras de automóviles, aunque ese efecto fue moderado por un menor gasto en productos tecnológicos.

El consumo de bienes no durables disminuyó, con menores compras de combustibles parcialmente compensadas por un mayor gasto en vestuario. El consumo del Gobierno, por su parte, se expandió 1,8 %, “coherente con un incremento en los servicios de salud y educación”, según indicó el Banco Central.

La inversión, en tanto, perdió dinamismo. La formación bruta de capital fijo no registró variación durante el segundo trimestre, después de crecer 2,9 % en los primeros tres meses del año.

Ese resultado respondió a movimientos contrapuestos: construcción y otras obras disminuyeron 2,4 %, mientras maquinaria y equipos aumentaron 3,7 %. En este último componente, sin embargo, se observa una desaceleración respecto de los avances de 22,9 % del cuarto trimestre de 2025 y 9,6 % del primero de este año.

La formación bruta de capital, que incorpora las existencias, cayó 3,9 %. El Banco Central vinculó ese resultado a una desacumulación de inventarios, particularmente de productos manufacturados.