Valenzuela y causa por lavado de dinero: “Ni Franco Parisi o su entorno ha sido informado de nada”

El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, abordó la investigación de la Fiscalía Centro Norte que abrió una arista por lavado de activos y que involucra a dirigentes y personas vinculadas a la colectividad, asegurando que ni Franco Parisi ni su entorno han sido informados de alguna indagatoria en su contra.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el diputado por la Región de Valparaíso sostuvo que los antecedentes que conoce corresponden a administraciones anteriores del partido y cuestionó la información que ha surgido respecto de personas que estarían siendo investigadas.

“Lo que nos llama mucho la atención, porque además en los distintos medios han salido que hay personas que están siendo investigadas, ni Franco ha sido informado de nada, ni el entorno de Franco nunca”, afirmó.

La investigación se originó a partir de denuncias de exmilitantes por una falsificación de firmas y posteriormente abrió una arista por lavado de activos. En ese contexto, también surgieron testimonios de militantes que aseguran haber presenciado la destrucción y quema de documentos bancarios del partido, para eliminar antecedentes sobre eventuales desvíos de fondos públicos e irregularidades patrimoniales.

Valenzuela cuestionó esos relatos y calificó como “irrisorio” que se plantee una eventual quema de cartolas como mecanismo para hacer desaparecer información financiera.

“Yo desde el 2010 que estoy recibiendo todas mis cartolas digitales. ¿Cuál es el sentido de quemar cartola?”, planteó.

Ante la posibilidad de que la destrucción buscara eliminar antecedentes relacionados con eventuales desvíos, insistió en que “no tiene ningún sentido, porque todas las cartolas y los registros están digitales”.

El parlamentario añadió que los partidos deben transparentar trimestralmente sus transacciones y vinculó las acusaciones contra personas de la colectividad con las disputas internas que ha enfrentado el PDG.

“Las denuncias que hay, no contra el partido, sino con personas particulares, se dan en un contexto de elecciones internas”, afirmó.

A su juicio, parte del problema responde a la falta de experiencia de la colectividad para procesar sus diferencias. “Yo creo que, como partido nuevo, no hemos sabido internalizar la competencia y las distintas miradas que en algún momento existió”, señaló.

“Nunca hay voto garantizado” con el PDG

Valenzuela también abordó la situación administrativa del PDG y sostuvo que desde que ingresó a la colectividad, en 2023, el partido se encuentra en un proceso de aclaración de observaciones. Además, cuestionó el tratamiento que ha recibido el caso, afirmando que existen otras colectividades con balances rechazados en situaciones que considera similares.

En otro ámbito, el diputado se refirió a la reforma constitucional en seguridad ingresada por el Gobierno y evitó anticipar el respaldo del PDG.

“Nunca hay ningún voto garantizado con el Partido de la Gente”, aseguró, argumentando que la colectividad no pertenece a ningún conglomerado ni está “atrincherada” políticamente.

Consultado por las acusaciones de cercanía con el oficialismo debido al respaldo que el PDG ha entregado a iniciativas del Ejecutivo, Valenzuela afirmó que el partido se considera de oposición, aunque con una actitud “propositiva”.

Respecto del contenido de la reforma, señaló que la bancada se tomará tiempo para escuchar distintas posiciones y expertos constitucionales antes de resolver su voto.

“Nuestra preocupación más grande tiene que ver con lo que a nosotros nos dicen en la feria”, sostuvo. Según Valenzuela, el diagnóstico que reciben es que “los barrios están completamente capturados” por el crimen organizado.

Desde esa perspectiva, adelantó que el PDG considera insuficiente la propuesta presentada por La Moneda: “Esta reforma de seguridad se queda corta”.



