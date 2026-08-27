Debaines: el hotel del centro histórico que se transformó en vitrina de la innovación sustentable

La sustentabilidad dejó hace tiempo de ser una tendencia para convertirse en una exigencia transversal en sectores tan diversos como la energía, la construcción, la movilidad y el turismo. En ese contexto, Santiago fue escenario del primer GreenTech Innovation Summit 2026, encuentro que reunió a representantes de empresas, instituciones y especialistas de Chile y Alemania para compartir experiencias, tecnologías y soluciones orientadas a la economía circular y la reducción de emisiones.

La cita se realizó en el Hotel Debaines, en pleno centro histórico de Santiago, una elección que reflejó el espíritu del encuentro. Más que un espacio para albergar eventos, el establecimiento se ha convertido en un ejemplo de cómo la sustentabilidad puede integrarse a la operación cotidiana de un hotel.

Organizado en el marco de GreenTech Hub Chile, iniciativa financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, el summit incluyó presentaciones bilingües, espacios de networking y casos de innovación enfocados en reciclaje, eficiencia de recursos y descarbonización.

Sustentabilidad aplicada, no solo declarada

En una industria donde proliferan los sellos y certificaciones ambientales, Debaines optó por una estrategia distinta: diseñar desde el origen una operación orientada a minimizar impactos ambientales, sin convertir la obtención de certificados en el objetivo principal.

Uno de los aspectos más visibles para los huéspedes es su sistema de tratamiento de agua. El hotel cuenta con una planta propia de ablandamiento que reduce significativamente la presencia de minerales responsables del sarro. El efecto es perceptible incluso durante una ducha, donde el jabón genera una espuma más abundante gracias a la calidad del agua.

La medida permite disminuir hasta en un 80% el uso de detergentes de limpieza agresivos y reduce la mantención de griferías, duchas y cañerías, prolongando la vida útil de los equipos y disminuyendo el consumo de productos químicos.

De hecho, el agua potable se obtiene mediante un sistema central de tratamiento que permite abastecer directamente las habitaciones y restaurantes, evitando el consumo de agua embotellada. Esta se sirve en envases de vidrio reutilizables de producción local y gran parte de las bebidas se comercializa en botellas retornables.

Justamente, la reducción de residuos es otro de los ejes de la operación. El hotel eliminó los plásticos de un solo uso en todos aquellos procesos donde existe una alternativa viable. Los amenities se presentan en envases de cartón y dispensadores rellenables, mientras que las bolsas de lavandería son de lino o papel kraft.

Operación libre de combustibles fósiles

El modelo energético del hotel también responde a criterios de eficiencia y reducción de emisiones. Debaines opera completamente sin combustibles fósiles y utiliza electricidad proveniente de fuentes renovables.

La cocina funciona con sistemas de inducción eléctrica, eliminando el uso de gas. A ello se suman iluminación LED en todas las instalaciones, ascensores de bajo consumo y sistemas inteligentes que interrumpen automáticamente la climatización cuando las ventanas permanecen abiertas.

La arquitectura también juega un papel relevante. Los ventanales de piso a techo incorporan soluciones de aislación térmica y control radiante, complementadas con cortinas exteriores y sistemas blackout que ayudan a reducir la demanda energética durante todo el año.

Un referente para el turismo urbano

La realización del GreenTech Innovation Summit 2026 reforzó el posicionamiento de Debaines como un referente en materia de sustentabilidad aplicada dentro de la hotelería urbana chilena.

La ubicación del hotel, a pasos de tres estaciones de Metro y con acceso a infraestructura para movilidad eléctrica y bicicletas, complementa una propuesta que busca reducir el impacto ambiental desde múltiples dimensiones, demostrando que la sustentabilidad puede ser parte integral de la experiencia del huésped y de la operación diaria..