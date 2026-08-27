La caja negra de Junaeb: US$ 1000 millones y el botín más preciado del Estado

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¡Buenas y feliz jueves! “La inteligencia artificial será el mayor igualador jamás inventado, o bien la peor fuente de injusticia”.

Lo dice Bill Gates en un documento que publicó este miércoles y generó enormes repercusiones. El fundador de Microsoft plantea que si no hacemos las cosas bien, la IA puede convertirse en una fuente inédita de desigualdad. Su principal preocupación es que gobiernos y sociedades no están preparados para una transición que será mucho más rápida que revoluciones tecnológicas anteriores, porque esta vez la tecnología puede sustituir directamente capacidades cognitivas humanas. Su tesis de fondo es que la IA no solo cambiará la productividad: puede obligar a rediseñar el contrato social.

El mayor riesgo está en el empleo. Gates anticipa que muchos puestos de entrada y nivel medio desaparecerán, primero en áreas como atención al cliente, programación, ventas, trabajo legal y análisis de datos, y más adelante también en empleos físicos a medida que avance la robótica. El golpe, advierte, puede ser especialmente duro para los jóvenes y para trabajadores con menos posibilidades de reconversión.

Para enfrentar la transición propone tres ideas: crear nuevas instituciones nacionales e internacionales para gobernar la IA; reservar ciertos trabajos para seres humanos; y gravar robots y uso de IA para financiar capacitación y redes de protección social.

Y ya que hablamos de IA, anoche tuvimos los resultados de Nvidia, el barómetro de la industria. La volvió a romper, alcanzando ingresos récord de US$96,221 millones. Eso representa un crecimiento interanual del +106% y muy por encima lo que anticipaba el mercado.

Acá el foco estará puesto en las cifras de empleo de mañana en medio de una creciente preocupación de que la economía no despega. El Santander anticipa que las cifras de julio apuntan a un deterioro de la actividad durante el mes, con prácticamente todos los indicadores adelantados mostrando un menor crecimiento interanual que en junio. Veremos la próxima semana.

Por el lado positivo, Fitch dice que Chile está entre los países de América Latina que más están mejorado sus cuentas fiscales este año. Hay que agradecer los mejores precios del cobre y litio.

También en esta edición de El Semanal Exprés, el caso Junaeb: un botín del Estado de más de US$ 1.000 millones y negocios oscuros de hace más de una década. Además, un consejero del Banco Central advierte que el sueño de la casa propia está cada vez más lejos de la realidad y hay poco que el banco pueda hacer.

Y por último, te contamos del edificio más allanado de Sanhattan: Cuatro veces en dos años; y la CMF vuelve a poner la lupa sobre la venta de productos para inversionistas calificados. Esta vez los sancionados fueron LarrainVial y el Security.

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JUNAEB, EL BOTÍN MAS APETECIDO DEL ESTADO

La caja negra de Junaeb: los US$ 1.000 millones y el oscuro mundo de sus contratos públicos. Mientras la Fiscalía investiga la colusión en el negocio de los vouchers y el caso Soser vuelve a poner bajo sospecha las licitaciones de alimentación escolar, hay un elefante en la pieza:

Junaeb administra uno de los contratos públicos más grandes y apetecidos de Chile. Son mas de US$ 1.000 millones al año, millones de raciones diarias y un ecosistema donde se cruzan proveedores, exfuncionarios, operadores políticos, académicos, financistas y lobistas.

Por qué importa. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una máquina gigantesca. Alimenta a más de 2 millones de estudiantes, mueve del orden de 4,5 millones de raciones diarias y emplea a unas 35 mil manipuladoras de alimentos. Es un mercado donde pequeños cambios en las bases, en la fórmula para calcular los precios o en la forma de contabilizar las raciones pueden mover miles de millones de pesos entre empresas.

El cuadro grande. Durante años las polémicas de Junaeb han tendido a aparecer como episodios separados: una licitación cuestionada por aquí, multas perdonadas por allá, una empresa que reclama, otra que quiebra, funcionarios que salen del organismo y reaparecen en compañías que hacen negocios con el Estado.

Ahora está Soser. Y, en paralelo, la investigación por una eventual colusión en el multimillonario negocio de los vouchers. Mirados juntos, los casos obligan a hacerse una pregunta bastante más incómoda: ¿Quién controla realmente el negocio que se mueve alrededor de Junaeb?

Sigan la plata. En alimentación escolar, cerca del 60% del costo de una ración estaría asociado a las manipuladoras, según fuentes de la industria. Eso convierte las reglas sobre dotación, remuneraciones, certificaciones y jornadas laborales en una pieza crítica del precio que termina pagando el Estado.

Lo mismo ocurre con el número de raciones: una de las prácticas que merece ser investigada, dicen las mismas fuentes, es hasta qué punto existió históricamente sobreordenamiento o sobrecertificación de servicios. En un sistema de 4,5 millones de raciones diarias, una desviación aparentemente pequeña puede transformarse en mucha plata.

La puerta giratoria. Ahí aparece otra zona gris. Cristóbal Acevedo, exdirector nacional de Junaeb, terminó posteriormente como gerente general de Coval Servicios Financieros, vinculada a la familia Abumohor y dedicada al factoring y leasing. Es particularmente relevante porque las facturas asociadas a contratos con Junaeb son un activo atractivo para el factoring: el Estado paga y, según actores de la industria, históricamente ha sido un buen pagador.

También está Darío Calderón, cuyo recorrido por la industria y vínculos posteriores con actores siempre han sido copucha de la industria. Y fuentes del mercado apuntan a otros exfuncionarios regionales de Junaeb que habrían terminado trabajando para proveedores privados. Más que ilegalidades per se, lo que aparece es un ecosistema donde la frontera entre regulador, comprador y proveedor puede volverse demasiado porosa. ¿Y quieren más cruces y conflictos de interés? Samuel Donoso es el abogado que defiende a Calderón en el caso Junaeb.

El capítulo Abumohor-Hermosilla. Los chats y conversaciones surgidos del caso Hermosilla abrieron otra ventana sobre cómo se intentaba influir en decisiones públicas. Una de las aristas que merece ser reconstruida es la relación entre empresarios vinculados a los Abumohor, Luis Hermosilla y las bases de una licitación de Junaeb de 2020. La pregunta no es solo quién habló con quién, sino si existieron gestiones destinadas a modificar las condiciones de entrada de una licitación pública multimillonaria, quiénes participaron y cuál fue finalmente el resultado.

Las bases son el negocio. Buena parte de la pelea no ocurre después de adjudicar los contratos, sino antes: en el diseño de las bases. Cómo se calcula una ración, cuánto pesa el costo laboral, cómo se reconocen aumentos de costos, qué experiencia se exige, qué multas se aplican y cuáles pueden dejarse sin efecto. Ahí aparece también el poder de los sindicatos de manipuladoras, que tienen incentivos evidentes para defender determinadas condiciones laborales, pero cuyas exigencias terminan incorporándose a la estructura económica de los contratos.

Son más de un sindicato poderoso. Alrededor de 30 mil trabajadoras que ganan promedio $1.2 millones brutos. Son turnos de 5 horas diarias durante 10 meses del año.

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SUEÑO DE LA CASA PROPIA CADA VEZ MÁS LEJANO

El Consejero del Banco Central enfría las expectativas: los hipotecarios baratos podrían no volver. Kevin Cowan explica que las viviendas se encarecieron durante años más que los ingresos y las tasas hipotecarias, aunque han bajado desde sus máximos, siguen lejos de los niveles prepandemia. Cowan advierte que las tasas largas globales podrían mantenerse altas, haciendo más difícil que el crédito hipotecario vuelva a ser tan barato como antes.

Y eso tiene un impacto fuerte en la economía: el sector representa casi el 50% de las colocaciones bancarias (créditos hipotecarios y construcción), el 8,% del empleo y casi el 14% del PBI.

El sector también es relevante para la industria de fondos y de seguros: fondos tienen más de US$ 40.000 millones invertidos en el sector y las aseguradoras tienen de cerca del 28% de sus activos invertidos en el sector.

Qué dijo el economista en el seminario de la CChC. El mercado inmobiliario chileno muestra algunas señales de alivio, pero la crisis está lejos de terminar. Explicó que las ventas de viviendas siguen muy por debajo de sus niveles prepandemia, mientras se acumula un elevado stock de unidades terminadas.

El principal cuello de botella sigue siendo el financiamiento. Las tasas hipotecarias han bajado desde los máximos de 2024, pero permanecen lejos de los niveles de la década pasada. Y el problema no es solo la tasa: durante años los precios de las viviendas crecieron más rápido que los ingresos. El resultado es que hoy tanto el pie como el dividendo representan una proporción mucho mayor del sueldo de las familias.

Hay además una advertencia importante: no basta con que el Banco Central baje la TPM para que vuelvan los hipotecarios baratos. Cowan recuerda que las tasas hipotecarias dependen fundamentalmente de las tasas largas en UF, que están estrechamente vinculadas al costo del financiamiento internacional. Y ahí el escenario se ha vuelto bastante menos favorable.

La presión viene de afuera. Los elevados déficits y niveles de deuda pública de las economías desarrolladas, las enormes necesidades de inversión asociadas a la inteligencia artificial y la incertidumbre inflacionaria global están manteniendo altas las tasas largas. El mensaje implícito es relevante para compradores e inmobiliarias: el mundo de tasas hipotecarias excepcionalmente bajas de antes de la pandemia podría no volver pronto.

A eso se suma un problema made in Chile: los retiros de las AFP. Cowan vincula parte del aumento del costo del financiamiento al debilitamiento del mercado de capitales local después de los retiros previsionales, que redujeron el ahorro de los hogares y los activos administrados por los fondos de pensiones. Chile perdió así parte de la enorme bolsa de ahorro de largo plazo que durante décadas ayudó a financiar créditos hipotecarios en UF.

El impacto ya se siente en la economía. El consejero del banco dice que la debilidad de las ventas ha generado un importante stock de viviendas nuevas sin vender, frenando nuevos proyectos. La construcción volvió a caer y restó a la inversión durante el primer semestre de 2026.

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Un mensaje de Novandino

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LA MESA: INVERTIR EN LADRILLOS ESTÁ DE VUELTA

El regreso del ladrillo: fondos vuelven a invertir de la mano de aseguradoras y boom de data centers. Después de varios años para el olvido, el dinero está empezando a mirar nuevamente la inversión inmobiliaria. Nicolás Cox llegó a La Mesa con una cifra que resume el cambio de ánimo:

“Es lo más optimista que hemos visto desde 2019: el 65% de las administradoras está pensando en aumentar su actividad de compra”. Detrás del giro hay más liquidez, el boom de las rentas vitalicias y una industria que aprendió algunas lecciones después de la crisis. Dice que “el efecto pandemia en las oficinas ya quedó atrás”, advierte sobre una creciente escasez de oficinas premium y pone el foco en la IA y el próximo boom: data centers que podrían cuadruplicar su capacidad en 4 años.

Pero el dinero que vuelve no busca cualquier cosa. La apuesta se está moviendo desde el desarrollo hacia activos terminados y capaces de generar caja.

“El 80% de los gestores declara que su principal estrategia es core: activos muy bien ubicados, estabilizados, con flujos estables, conocidos y largos”, explica Cox.

Las compañías de seguros juegan un papel clave: necesitan inversiones que permitan calzar sus obligaciones de largo plazo y la renta inmobiliaria encaja casi naturalmente.

Las oficinas son quizás la sorpresa del nuevo ciclo. No todas, eso sí. Cox advierte que “los activos más demandados son oficinas Clase A en sectores prime. No oficinas en general: Las Condes, particularmente El Golf y eje Apoquindo”.

Y hay un dato todavía más revelador: las mediciones de CBRE muestran que “el flujo de torniquetes nos dice que estamos hoy en niveles de uso de oficinas iguales, incluso un poco superiores, a 2019. El efecto pandemia ya quedó atrás”.

¿Y la inteligencia artificial no amenaza justamente esa recuperación? Cox es bastante menos apocalíptico. “La inteligencia artificial está modificando los layouts más que la cantidad de metros cuadrados”.

Y ahí aparece la otra gran historia inmobiliaria: los data centers. Chile tiene actualmente del orden de 250 MW instalados y Cox proyecta que hacia 2030 podrían llegar a unos 1.250 MW:

“Eso es cuadruplicar lo que tienes hoy día”. Capital y demanda existen; el problema está en otro lado. “El principal desafío hoy no es generación eléctrica, es transmisión. Chile tiene energía, pero hay que llevarla al lugar donde hace sentido instalar un data center”.

El boom también trae riesgos y oportunidades menos evidentes. Un data center es muchísimo menos reconvertible que una oficina —“si yo me compro un data center, ¿para qué más sirve que no sea un data center?”— y desarrollar uno en Chile supone navegar permisos, energía, agua y comunidades. Por eso, revela Cox, los grandes operadores están dispuestos a pagar una prima por terrenos ready to build, con buena parte de esa permisología y factibilidad ya resuelta.

Para ver el programa completo haz click en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El edificio más allanado. Hablo del edificio de las oficinas del Grupo Patio en Alonso de Córdoba, casi esquina con Vitacura. El edificio ha sido allanado cuatro veces en menos de 3 años.

La PDI arrancó con las oficinas de Luis Hermosilla, luego las de Andrés Chadwick y un año después las del Grupo Patio. Todos estos allanamientos estuvieron relacionados con el caso Audios y sus aristas Hermosilla y Factop.

Y ahora, la semana pasada fueron allanadas las oficinas de Dario Calderón, el “Conde Negro” en relación al Caso Junaeb. Calderón tenía sus oficinas en el edificio corporativo de Patio. Cabe recordar que fue presidente de Patio y su nombre aparece en los audios originales del caso Hermosilla.

Otro nombre que repite y que también tuvo oficinas en el edificio es el de Dieter Linneberg, mejor conocido como “el Esquiador”. Es el exdirector de compliance del Grupo Patio. Linneberg es hombre cercano al otrora influyente lobbista y su nombre también aparece en la investigación de la fiscalía por el presunto fraude al fisco, cohecho y lavado de activos vinculado a contratos del Programa de Alimentación Escolar (Junaeb).

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– Y ya que hablamos del Grupo Patio, se viene un nuevo aumento de capital. La empresa citó a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el 7 de septiembre, con el objetivo principal de aprobar un nuevo aumento de capital y ajustar uno acordado anteriormente.

La propuesta más relevante es aumentar el capital del holding inmobiliario en 1,3 millones de UF, equivalentes a cerca de US$58 millones, mediante la emisión de nuevas acciones. El directorio quedaría facultado para definir el número de títulos, el precio y las condiciones de la colocación, que deberá ofrecerse preferentemente a los actuales accionistas.

Además, la junta deberá dejar parcialmente sin efecto el aumento de capital aprobado en junio de 2025 en la parte que aún no haya sido suscrita ni pagada, y reconocer y capitalizar el mayor valor obtenido por las acciones que sí fueron colocadas en ese proceso.

Capital fresco han tenido que poner Elberg, los Luksic y los demás socios desde que comenzó la crisis y tomaron control de la empresa que fundaron los Jalaff. Se calcula que desde 2023 Patio ha recurrido repetidamente a sus accionistas para capitalizar la compañía. En 2023 hubo dos aumentos —uno por unos $20.373 millones y otro por $54.772 millones—; luego vino el de US$60 millones de 2025 y ahora otros US$58 millones. A eso hay que sumar los cerca de US$240 millones que han recaudado a través de la venta de activos desde la salida de los Jalaff, entre nuevo capital de accionistas y ventas de activos.

Desde Patio explican que tienen un plan de desarrollo agresivo en Chile, Perú y España y la mayoría de los nuevos fondos del aumento de capital son para financiar ese plan. En el mercado están interesados en el precio que le ponen

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– 🕵 CMF vuelve a poner la lupa sobre la venta de productos para inversionistas calificados. Esta vez los sancionados fueron LarrainVial y el Security. Es el segundo episodio de este tipo en apenas dos semanas: a mediados de agosto el regulador multó a MBI por la misma infracción.

Los números. La multa para LarrainVial fue de UF 200. Según la CMF, entre marzo y mayo de 2024 ofreció este tipo de instrumentos a 49 clientes que no habían acreditado ser inversionistas calificados. En el caso de la corredora del Security, la sanción fue de UF 150, por operaciones que involucraron a 13 clientes durante el mismo período. En total las multan llegan a cerca de $15 millones.

La infracción no es solo un problema de papeleo. La regulación busca que productos que, por su naturaleza y riesgo, están destinados a inversionistas con determinado patrimonio, experiencia o conocimiento del mercado no terminen siendo ofrecidos a clientes que no cumplen esos requisitos.

Y ojo que no es un caso aislado. Hace exactamente dos semanas, el 12 de agosto, la CMF aplicó una sanción prácticamente idéntica a MBI Corredores de Bolsa. En esa oportunidad la multa fue mayor, UF 250, luego de detectar que entre junio y agosto de 2024 la corredora ofreció instrumentos para inversionistas calificados a 121 clientes que no habían acreditado tener esa condición.

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– La guerra de poder que reordena el sector eléctrico. Es el título del reportaje que publicamos esta semana en El Mostrador. El foco de la nota es que el Coordinador Eléctrico cambiará a más de la mitad del consejo justo cuando enfrenta los efectos del apagón y una nueva etapa regulatoria, mientras las peleas por los PMGD fragmentaron al mundo renovable quebrando equilibrios gremiales. Todo ad portas de cambios regulatorios que pueden redistribuir ingresos.

En el Coordinador, el estilo de liderazgo de su presidente, Juan Carlos Olmedo, abrió flancos internos y deterioró, según distintas fuentes de la industria, la relación con algunas empresas coordinadas. En los gremios, la fuerte defensa de determinados intereses regulatorios terminó quebrando equilibrios internos y provocando la salida de compañías relevantes.

La postulación a la presidencia, que comenzó a finales de junio y se resolverá en octubre, la están disputando principalmente mujeres, entre las que suenan con mayor fuerza Bernardita Espinoza, actual vicepresidenta del organismo, que tiene potenciales conflictos de interés con empresas coordinadas de capitales chinos, y Paola Hartung, directora de Asuntos Regulatorios de AES Chile, compañía de capitales estadounidenses.

Otro ámbito del sector que se ha remecido por disputas de poder son las asociaciones gremiales, las que se han ido fragmentando. El caso más bullado ha sido el éxodo de compañías de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) desde 2024 a la actualidad, entre las que se encuentran actores relevantes como la francesa Engie, Colbún, las españolas Acciona e Ibereólica y la irlandesa Mainstream Renewable Power. De hecho, estas últimas tres incluso formaron su propio gremio en octubre de 2024: la Asociación de Generación Renovable (AGR).

Para leer el reportaje completo, haz click en este enlace.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.