Caso Cerimedo: Diputado Santana denunciará por delitos informáticos que influencian en la política

El parlamentario del Partido Socialista (PS), Juan Santana, anunció hace unos días a través de sus redes sociales que oficializaron al Servel por el caso Cerimedo. El diputado recordó que hay tres asesores del presidente José Antonio Kast quienes estuvieron en la campaña del Rechazo cuando este equipo compró encuestas a Fernando Cerimedo.

Actualmente, Santana confirmó que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos informativos relacionados con la red de bots atribuida a Cerimedo. Las sospechas recaen en una posible operación de redes en Chile y su relación con campañas políticas.

Las acciones del diputado del PS surgen a la par de la investigación del consultor argentino en Bolivia. La pareja de Cerimedo acusó el funcionamiento de una estructura digital basada en miles de cuentas bots para modificar e impulsar ciertas narrativas. En este mismo contexto nacen sospechas por pagos a periodistas o personajes influyentes en redes para influir en la opinión pública desde la ultraderecha latinoamericana.

El caso alcanzó impacto nacional por posibilidad de prácticas similares en Chile en procesos políticos donde el nombre de Cerimedo sobresale. Ya que, desde El Mostrador, se sumaron los antecedentes de relaciones con Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores del Segundo Piso, e Ignacio Dülger, colaborador del mismo círculo y, se suma el actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones de Kast, Felipe Costabal, más conocido como “Yeti”, pues junto a Fernando Cerimedo también trabajó en la campaña del rechazo el año 2020.

El parlamentario expresó en sus redes que el proceso de investigación nace para esclarecer el alcance de estas herramientas digitales y su impacto en el debate político y público. “Oficiaremos al ministro Alvarado para que transparente los contratos de avisaje de la Secom desde marzo, los intereses societarios de su director y si ha contratado servicios de asesoría digital en el extranjero”, informó Santana en la plataforma X.

Además, el diputado socialista sostuvo que la empresa Numen operó en Chile y recordó que integrantes del equipo de Javier Milei han señalado públicamente que Cerimedo también trabajó en campañas del actual mandatario chileno. “Entonces no debería haber ningún problema en transparentar esto”, afirmó Santana.

Ya oficiamos al Servel por el caso Cerimedo. Hoy son tres los asesores de Kast que estuvieron en la campaña del Rechazo cuando ese comando le compró encuestas a Cerimedo, detenido en Bolivia por granjas de bots. El último es el jefe de la Secom, que además tiene una agencia de… https://t.co/rPhzLsWu5k — Diputado Juan Santana (@Juan_SantanaC) August 25, 2026

Las reacciones en la oposición y el circulo político han tomado fuerza debido a los usos de estas herramientas en Chile durante la última campaña electoral. Recordemos que la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se vio involucrada en la manipulación digital y, debido a ello, cuestionó a las denominadas granjas de bots y su implicancia en la política.

Actualmente, Fernando Cerimedo se encuentra bajo prisión preventiva en Bolivia debido a la denuncia de su expareja, Nadia Beller, por feminicidio frustrado. Sumado a ello, se le investiga por posibles enriquecimientos ilícitos y han surgido denuncias sobre el uso de estas redes de bots, cuentas automatizadas y estrategias digitales para manipular la opinión pública e influir en campañas políticas.