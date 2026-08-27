Lo tapó con arena: Delegación de Valparaíso borra del lobby a hermano de Quiroz por Alto Santorini

Dos meses después de una reunión que quedó bajo la lupa por el proyecto inmobiliario Alto Santorini, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso modificó su registro en la plataforma de la Ley de Lobby. El cambio no es menor: de la nómina fueron retirados el delegado Manuel Millones y Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y quien posee una participación del 12% en la iniciativa.

En el registro original ambos figuraban vinculados a la audiencia realizada en junio. Sin embargo, según radio Bío Bío, la información fue posteriormente corregida y ahora la Delegación sostiene oficialmente que ninguno de los dos participó de la cita.

“Se informa que en esta audiencia no estuvo presente el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, ya que audiencia fue derivada y encomendada a funcionario Giovanny Rivadeneira según consta en el acta física de la misma”, señala la nueva versión.

La rectificación establece como asistentes a Carolina Arancibia y Moisés Kuperman, representantes del proyecto inmobiliario, además de Rivadeneira.

La Delegación hizo una precisión específica respecto del hermano del titular de Hacienda: “En particular se informa que uno de los asistentes señalados inicialmente el Sr. Víctor Quiroz, no asistió. Acta validada con firmas, Rut, temas presentados y material informativo”.

La corrección llega después de que el propio Millones negara la semana pasada que él y Víctor Quiroz hubiesen participado de la reunión. Desde la Delegación atribuyeron entonces la controversia a imprecisiones en la información disponible en el sitio de transparencia y explicaron que, debido a compromisos de agenda, la audiencia había sido encabezada por otro funcionario.

El episodio adquiere relevancia por quién es Víctor Quiroz y por el momento en que Alto Santorini consiguió avanzar en su tramitación ambiental.

El proyecto de la inmobiliaria Lote 21 SpA contempla un edificio de 15 pisos y 177 departamentos, a un metro del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón. Está avaluado en US$35 millones y, según antecedentes entregados por la Municipalidad de Viña del Mar, su diseño arquitectónico fue desarrollado por la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos, encabezada por Víctor Quiroz.

La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó su Estudio de Impacto Ambiental el 23 de junio, mientras que el Servicio de Evaluación Ambiental emitió su Resolución de Calificación Ambiental el 8 de julio.

Antes de esa votación, Víctor Quiroz sostuvo distintas reuniones bajo la Ley de Lobby con autoridades que debían pronunciarse sobre la iniciativa, entre ellas la directora regional del SEA y los seremis de Salud, Minería, Energía y Desarrollo Social.

El avance de Alto Santorini quedó además cruzado por la política del Gobierno destinada a agilizar la tramitación de inversiones, el denominado “fast track” impulsado por el ministro Jorge Quiroz. El proyecto donde participa su hermano estuvo entre las iniciativas beneficiadas por esa aceleración, situación ante la cual el titular de Hacienda ha descartado cualquier conflicto de interés.

“Absolutamente falso. Las políticas del Gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisiones del organismo. A mí no me compete la aprobación de ningún proyecto de ningún tipo de nada que tenga que ver con medioambiente. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre mis decisiones y lo que pueda haber pasado”, sostuvo el ministro.

La controversia volvió a instalarse después de que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, cuestionara públicamente que todavía existan intentos por levantar proyectos inmobiliarios en el sector dunar, recordando los efectos que dejaron los socavones ocurridos en 2023.

“Hay personas que están combatiendo en los tribunales de justicia para seguir construyendo ahí”, afirmó la jefa comunal, agregando que se trata de “personas familiares de grandes autoridades públicas del Estado de Chile”.

Alto Santorini, que registra un avance del 20%, mantiene además una disputa judicial que se arrastra desde 2019. Organizaciones recurrieron contra la negativa del entonces director de Obras Municipales de invalidar el permiso de edificación concedido en 2017, argumentando que había sido otorgado sin un Estudio de Impacto Ambiental.

Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema determinaron posteriormente que las obras no podían ejecutarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La controversia judicial continúa pendiente de resolución en la Corte Suprema.

En paralelo, la inmobiliaria intentó avanzar con un nuevo anteproyecto para el mismo terreno, ingresado el 1 de octubre de 2024, un día antes del congelamiento derivado de la modificación del Plan Regulador Comunal para el sector dunar. La Dirección de Obras Municipales lo rechazó y la empresa reclamó ante la Seremi de Vivienda, procedimiento que permanece pendiente.

Es en ese escenario que la corrección del registro de lobby suma un nuevo capítulo al caso: dos meses después de la reunión, la representación del Gobierno en Valparaíso dejó establecido oficialmente que ni el delegado presidencial ni el hermano del ministro de Hacienda estuvieron en una audiencia en la que inicialmente aparecían registrados.