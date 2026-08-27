El Ballet Nacional Chileno trae de regreso “Voces”, del coreógrafo británico Ihsan Rustem

El Ballet Nacional Chileno presenta su tercer ciclo de la temporada con la reposición de Voces, del coreógrafo británico Ihsan Rustem, obra estrenada originalmente por la compañía en 2018 y que vuelve al escenario del Teatro Universidad de Chile tras ocho años. La obra contará con funciones el viernes 28 y sábado 29 de agosto, y viernes 4 y sábado 5 de septiembre, todas a las 20:00 horas, cerrando el domingo 6 a las 18:30 horas.

La obra vuelve con un elenco renovado y bajo la reposición de Laura Fernández Castelló, quien ha trabajado anteriormente con obras de Rustem y que cuenta con una extensa trayectoria como bailarina, balletmaster, repetidora y asistente de coreografía en compañías y producciones de Europa y Asia.

El director artístico del Ballet Nacional Chileno, Mathieu Guilhaumon, comenta que quiso “programar nuevamente Voces por varias razones. Primero, porque es una obra que me parece muy sólida, tanto a nivel coreográfico como escénico, y además tiene un lenguaje muy particular dentro del repertorio que hemos ido construyendo estos años con el BANCH”, señala Guilhaumon.

Agrega que “una reposición nunca es simplemente repetir una obra. Hay que considerar que esta se hizo el año 2018 y, por lo tanto, la compañía ha cambiado mucho, los intérpretes han cambiado, y eso justamente permite redescubrirla y darle una nueva energía y, de alguna manera, también una nueva lectura, porque el elenco actual se la está apropiando, la está haciendo suya de otra manera”, explica.

Inspirada en las formas en que las experiencias, las palabras y las voces de quienes nos rodean van moldeando nuestra identidad, Voces propone una mirada a la sociedad contemporánea y a las relaciones humanas.

El habla aparece en la obra como una herramienta capaz tanto de empoderar como de dañar, mientras que las redes sociales, los movimientos colectivos y los discursos que circulan en la sociedad contemporánea conforman parte de su universo temático.

“Todo lo que hacemos o decimos ha nacido de acciones que nosotros mismos hemos creado”, plantea Rustem en la reseña de su obra. Desde esta perspectiva explora las huellas que dejan las voces de padres, madres, profesores, amigos, compañeros, políticos y medios de comunicación, así como las situaciones en que la propia voz no es escuchada o es silenciada.

En palabras de su creador, esta es “una colección de encuentros, escenarios y escenas que reflejan la experiencia humana”, atravesada por momentos crudos, conmovedores y también humorísticos.

La propuesta reúne música de Scanner, David Lang, Coil & Black Sun Productions, The Antlers, Giovanni Battista y Wolfgang Amadeus Mozart, con vestuario de Carolina Vergara e iluminación de Andrés Poirot.

Cerrando una etapa

Esta reposición adquiere además un especial significado para la compañía, pues será la última con Mathieu Guilhaumon como director artístico del BANCH, cargo que ocupó por 13 años. Así, comenta que “antes de cerrar mi etapa en la compañía y dar paso a la nueva dirección de Avatâra Ayuso, me parece interesante también terminar este ciclo retomando una obra que en su momento disfruté mucho y que yo personalmente tenía ganas de volver a ver en escena, ahora con otros intérpretes y con una nueva energía”.

Finalmente, el coreógrafo francés agrega que “de alguna manera, es también una bonita forma de cerrar una etapa antes de que comience otra”.

Las entradas para todas las actividades del CEAC se encuentran disponibles a través de www.ceacuchile.ticketplus.cl, además de las boleterías del Teatro Universidad de Chile, con descuentos para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural.

Voces / Ballet Nacional Chileno

Coreografía: Ihsan Rustem (Reino Unido).

Reposición: Laura Fernández (España).

Música: Scanner, David Lang, Coil & Black Sun Productions, The Antlers, Giovanni Battista, Wolfgang Amadeus Mozart.

Diseño de vestuario: Carolina Vergara.

Diseño de iluminación: Andrés Poirot.

Funciones

Agosto: viernes 28 y sábado 29, 20:00 horas.

Septiembre: viernes 4 y sábado 5, 20:00 horas /Domingo 6, 18:30 horas.

Teatro Universidad de Chile.

Más información y entradas en www.ceacuchile.cl – https://ceacuchile.ticketplus.cl/events/ciclo-n-3-voces

IG: @balletnacionalchileno