Tomás Jordán y reforma de seguridad: “La recomendación más saludable es el retiro”

El intento del Gobierno por reducir y modificar su paquete de reformas constitucionales en seguridad no resuelve, para el abogado constitucionalista Tomás Jordán, el problema de origen de la iniciativa. A su juicio, La Moneda debiera retirar la propuesta y trasladar sus objetivos a modificaciones legales, evitando convertir la Constitución en el escenario de una disputa política e ideológica.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el académico de la Universidad Alberto Hurtado abordó el debate abierto en torno a los ocho cambios constitucionales presentados por el Ejecutivo y coincidió con el llamado realizado por los académicos Javier Couso y Arturo Fontaine para retirar el proyecto.

“Comparto la visión en el sentido de que la reforma constitucional presentada al final se ha transformado en una disputa política ideológica por parte del Gobierno hacia todos aquellos que no están a favor de ella”, señaló.

La discusión ocurre mientras el Ejecutivo evalúa reducir el alcance de su propuesta después de los cuestionamientos transversales que provocó, especialmente por el diseño de un nuevo estado de excepción que contemplaba amplias facultades presidenciales y que podría extenderse hasta por ocho meses sin autorización del Congreso.

Ante las dificultades para reunir los votos necesarios, el Gobierno analiza retirar la urgencia y concentrar los cambios constitucionales en tres o cuatro materias, mientras que el resto de las medidas serían tramitadas mediante proyectos de ley.

Para Jordán, sin embargo, el problema antecede a esas eventuales correcciones. El constitucionalista cuestionó tanto la necesidad como la construcción jurídica de la iniciativa.

“Es una reforma técnicamente muy discutible, es una reforma que no es necesaria desde el punto de vista técnico en el sentido de que los objetivos se pueden lograr por vía legal”, afirmó.

Según explicó, la Carta Fundamental vigente ya contiene herramientas que permiten avanzar mediante legislación ordinaria. “La Constitución actual tiene elementos de orden público, seguridad pública, seguridad nacional que habilitan a reformas legales”, sostuvo.

Es precisamente por ello que Jordán considera que La Moneda debería abandonar el camino constitucional: “La recomendación más saludable hoy día es el retiro de la reforma básicamente porque no construye acuerdos mínimos que son la definición de una reforma constitucional”.

El académico puso el énfasis en que una modificación de esta naturaleza requiere consensos que vayan más allá de las mayorías circunstanciales. “Una Constitución por definición son consensos básicos sobre los elementos estructurales del poder y de derechos fundamentales”, explicó.

Y advirtió que el debate impulsado por el Ejecutivo se está moviendo, a su juicio, justamente en la dirección contraria.

“Cuando una reforma lo que hace es generar una disputa política ideológica y pone en tela de la democracia liberal y los derechos fundamentales de las personas, estamos frente a un problema”, concluyó.