La ola de protestas que logró frenar la primera granja comercial de pulpos del mundo en España
La cancelación del proyecto de Nueva Pescanova en España reaviva el debate internacional sobre la cría de pulpos en cautiverio, cuestionada por sus posibles impactos ambientales y por nuevas evidencias sobre la sintiencia y bienestar de estos animales.
La sala estaba tenuemente iluminada y en silencio, salvo por el suave sonido del agua mientras los pulpos se desplazaban perezosamente unos junto a otros en estanques interiores.
En el centro de pruebas de la primera granja comercial de pulpos del mundo, situada en España, esta escena de docilidad servía de prueba —según me explicaron en 2022 los responsables del gigante pesquero Nueva Pescanova— de que los animales vivían perfectamente felices en cautiverio y, por tanto, eran aptos para la cría masiva.
Antes de irnos, el director del centro acarició la cabeza de uno de ellos.
A pesar de la aparente calma, el proyecto se encontraba en el epicentro de una gran polémica internacional.
Desde que se anunciaron los planes para la granja en 2021, se sucedieron protestas en todo el mundo hasta que, a finales de julio, Nueva Pescanova anunció que cancelaba el proyecto.
La decisión se produjo tras una batalla legal de cinco años con la Autoridad Portuaria de Las Palmas (Gran Canaria) —donde estaba prevista la construcción de la planta, valorada en 65 millones de euros (US$74,5 millones)— en torno a su posible impacto medioambiental.
Nueva Pescanova afirmó en un comunicado que los planes se habían paralizado basándose “exclusivamente en consideraciones empresariales y normativas”, y añadió que no descartaba retomar el proyecto en otra ubicación en el futuro.
La empresa declinó la solicitud de la BBC para ampliar la información.
Los activistas, que celebraron la noticia en Las Palmas, consideran que esto no solo supone una victoria histórica, sino también un posible primer paso para evitar que las granjas comerciales de pulpos se extiendan.
Un mercado millonario
En los últimos dos años, los estados de Washington y California en EE.UU. prohibieron preventivamente la cría de pulpos, mientras que España, México y Chile han presentado proyectos de ley al respecto.
El potencial económico de la iniciativa de Nueva Pescanova para la cría de pulpos era enorme.
El comercio mundial de carne de pulpo fresca y refrigerada se estimó en US$198 millones en 2024.
Sin embargo, desde el principio, el proyecto parecía condenado al fracaso.
Aunque la empresa era un actor veterano en el sector español de productos del mar, su plan de producir 3.000 toneladas anuales de carne de pulpo surgió justo después del estreno de “Mi maestro el pulpo” (My Octopus Teacher), un documental de Netflix que se convirtió en un éxito premiado con el Oscar.
En él, la singular relación entre un documentalista y una hembra de cefalópodo puso de relieve la inteligencia de la especie, lo que hizo que la idea de producirlos masivamente en cautiverio resultara muy desagradable para muchos.
En las instalaciones de Las Palmas, cerca de un millón de pulpos —criaturas solitarias y nocturnas— debían compartir estanques y permanecer bajo luz constante antes de ser sacrificados mediante congelación a -3 °C.
Estos planes planteaban “un grave dilema moral”, según Lindsay Hamilton, profesora de estudios sobre organización animal en la Universidad de York (Reino Unido).
Cada vez hay más investigaciones que demuestran que los pulpos sienten dolor y angustia, y que poseen los rasgos básicos de la sintiencia, afirma Hamilton.
“Hay algo que debemos tener en cuenta: estamos interfiriendo con animales capaces de sentir y comprender lo que les sucede”, dice.
Su postura se vio reforzada por la Ley de Sintiencia Animal de Reino Unido, modificada en 2022 para incluir a los cefalópodos, y por una evaluación de 2026 que concluyó que “existen pruebas sólidas de sintiencia en los pulpos”.
Consecuencias del cautiverio
La cría comercial de pulpos plantea también otros problemas.
El hacinamiento en tanques compartidos provoca estrés y agresividad, señala Hamilton.
A partir de una investigación sobre la cría de pulpos en Sisal (México), se informó de que el canibalismo entre los ejemplares era un problema importante.
Cuando me reuní con directivos de Nueva Pescanova en 2022, restaron importancia a las preocupaciones sobre la cría de pulpos, las calificaron de “debate artificial”, y señalaron que nadie se escandalizaba por los cientos de miles de toneladas métricas de otros pescados y mariscos que producen cada año.
Mientras nos dirigíamos desde la sala de juntas de su Centro Biomarino —pasando por la tienda de regalos, donde me obsequiaron una camiseta con la imagen de un langostino bigotudo— hacia los laboratorios, equipados con tubos de neón de varios metros de altura llenos de algas, insistieron en que los pulpos son candidatos tan viables para la cría como cualquier otra especie marina.
Afirmaron que apostar por la acuicultura también aliviaría la creciente presión sobre las pesquerías de captura silvestre, responsables de producir 420.000 toneladas métricas de pulpo al año.
Algunos estudios han determinado que la pesca artesanal de pulpo a pequeña escala puede ser sostenible.
En cambio, la sobrepesca y los métodos de pesca destructivos pueden perjudicar a las poblaciones silvestres de pulpo.
La pesca de arrastre genera importantes impactos ambientales, y hasta la pesca con anzuelo puede resultar dañina si se capturan hembras que están cuidando de sus huevos.
Países como Japón, Australia, China y Chile han intentado criar pulpos para consumo humano.
Corriente global
A medida que estos proyectos avanzaban, la creciente conciencia sobre los efectos perjudiciales de la cría de pulpos se convirtió en una preocupación pública, señala Strom Peterson, miembro de la Cámara de Representantes del estado de Washington e impulsor de la prohibición en dicho estado.
Así, la propuesta legislativa de Peterson —quien forma parte de un grupo de legisladores conocido como los fur fighters (luchadores por el bienestar animal)— salió adelante con rapidez en 2024.
“Fue uno de esos proyectos de ley que cobraron impulso muy pronto. Esperaba que llevara un par de años dar a conocer la idea, pero ganó fuerza a nivel internacional”, cuenta.
Peterson recibió llamadas de partidarios desde lugares tan diversos como Reino Unido, México y Portugal; había gente recaudando fondos para su campaña y deseosa de brindar su apoyo, comenta.
“El momento fue clave: ocurrió poco después del estreno del documental ‘Mi maestro el pulpo’, y creo que existía una conciencia real, dentro del ámbito del bienestar animal, sobre la importancia de los pulpos”, dice.
Seis meses después, California se convirtió en el segundo estado en aprobar una legislación similar y consagró la prohibición por ley en enero de 2025; le seguiría poco después Nueva York, donde el proyecto de ley está pendiente de la firma de la gobernadora.
Otros estados de EE.UU. también debaten la implementación de una prohibición, al tiempo que se ha propuesto un proyecto de ley federal bipartidista para ilegalizar la cría de pulpos en todo el país.
En marzo, México presentó un proyecto de ley para prohibir la cría de cefalópodos a nivel nacional, y existen iniciativas similares en curso en Chile y España.
Nueva Pescanova alegó cuestiones normativas para abandonar el proyecto de Las Palmas.
No obstante, el impulso legislativo global podría obstaculizar los planes de cría de pulpos a mayor escala.
“Celebro la decisión” de detener el proyecto de Nueva Pescanova, afirma Hamilton, aunque es consciente de que “todavía existe la posibilidad de que otro proyecto salga adelante”.
Elena Lara, asesora sénior de investigación y políticas de la organización Compassion in World Farming (dedicada a la defensa del bienestar animal), asistió a las celebraciones en Las Palmas.
Lara sostiene que, “si los responsables políticos escuchan a la ciencia, escuchan a la ciudadanía y observan lo que ocurre en otros países”, no será necesario que se materialicen más granjas de este tipo.
“Quiero pensar que es posible”.