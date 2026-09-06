La ola de protestas que logró frenar la primera granja comercial de pulpos del mundo en España

La empresa declinó la solicitud de la BBC para ampliar la información.

Los activistas, que celebraron la noticia en Las Palmas, consideran que esto no solo supone una victoria histórica, sino también un posible primer paso para evitar que las granjas comerciales de pulpos se extiendan.

Un mercado millonario

En los últimos dos años, los estados de Washington y California en EE.UU. prohibieron preventivamente la cría de pulpos, mientras que España, México y Chile han presentado proyectos de ley al respecto.

El potencial económico de la iniciativa de Nueva Pescanova para la cría de pulpos era enorme.

El comercio mundial de carne de pulpo fresca y refrigerada se estimó en US$198 millones en 2024.

Sin embargo, desde el principio, el proyecto parecía condenado al fracaso.

Aunque la empresa era un actor veterano en el sector español de productos del mar, su plan de producir 3.000 toneladas anuales de carne de pulpo surgió justo después del estreno de “Mi maestro el pulpo” (My Octopus Teacher), un documental de Netflix que se convirtió en un éxito premiado con el Oscar.

En él, la singular relación entre un documentalista y una hembra de cefalópodo puso de relieve la inteligencia de la especie, lo que hizo que la idea de producirlos masivamente en cautiverio resultara muy desagradable para muchos.

En las instalaciones de Las Palmas, cerca de un millón de pulpos —criaturas solitarias y nocturnas— debían compartir estanques y permanecer bajo luz constante antes de ser sacrificados mediante congelación a -3 °C.

Estos planes planteaban “un grave dilema moral”, según Lindsay Hamilton, profesora de estudios sobre organización animal en la Universidad de York (Reino Unido).

Cada vez hay más investigaciones que demuestran que los pulpos sienten dolor y angustia, y que poseen los rasgos básicos de la sintiencia, afirma Hamilton.

“Hay algo que debemos tener en cuenta: estamos interfiriendo con animales capaces de sentir y comprender lo que les sucede”, dice.

Su postura se vio reforzada por la Ley de Sintiencia Animal de Reino Unido, modificada en 2022 para incluir a los cefalópodos, y por una evaluación de 2026 que concluyó que “existen pruebas sólidas de sintiencia en los pulpos”.

Consecuencias del cautiverio

La cría comercial de pulpos plantea también otros problemas.

El hacinamiento en tanques compartidos provoca estrés y agresividad, señala Hamilton.

A partir de una investigación sobre la cría de pulpos en Sisal (México), se informó de que el canibalismo entre los ejemplares era un problema importante.

Cuando me reuní con directivos de Nueva Pescanova en 2022, restaron importancia a las preocupaciones sobre la cría de pulpos, las calificaron de “debate artificial”, y señalaron que nadie se escandalizaba por los cientos de miles de toneladas métricas de otros pescados y mariscos que producen cada año.

Mientras nos dirigíamos desde la sala de juntas de su Centro Biomarino —pasando por la tienda de regalos, donde me obsequiaron una camiseta con la imagen de un langostino bigotudo— hacia los laboratorios, equipados con tubos de neón de varios metros de altura llenos de algas, insistieron en que los pulpos son candidatos tan viables para la cría como cualquier otra especie marina.