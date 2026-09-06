Criteria golpea a Kast: aprobación cae a mínimo de 30% y mayoría cree que Chile retrocede

El Presidente José Antonio Kast sigue perdiendo respaldo y esta vez alcanzó su peor registro desde que llegó a La Moneda. La última encuesta Criteria situó su aprobación en apenas 30%, mientras la desaprobación escaló hasta el 58%, en un escenario donde además la mayoría de los consultados considera que Chile está retrocediendo y evalúa negativamente la situación económica.

El sondeo, realizado entre el 3 y 4 de septiembre, muestra una caída de tres puntos en la aprobación presidencial respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación avanzó también tres puntos, dejando una brecha negativa de 28 puntos entre ambas cifras.

La trayectoria desde el inicio de la administración refleja un deterioro todavía mayor. En marzo, Kast registraba un 46% de aprobación y un 30% de desaprobación. Cinco meses después, el respaldo al mandatario ha retrocedido 16 puntos, mientras el rechazo aumentó 28.

Las malas cifras para La Moneda no se limitan a la evaluación presidencial. Criteria preguntó también por la percepción sobre el rumbo del país y un 52% respondió que Chile está retrocediendo bajo la actual administración.

Otro 36% considera que el país se mantiene igual y solo un 12% cree que está avanzando.

La evaluación económica tampoco entrega buenas noticias para el Ejecutivo. Un 51% de los encuestados califica la actual situación económica de Chile como “mala”, mientras apenas un 3% considera que es buena.

El sondeo también aborda una de las principales líneas argumentales utilizadas en la discusión política durante los primeros meses del Gobierno: cuánto de los problemas que enfrenta el país corresponde a una herencia de la administración de Gabriel Boric y cuánto es responsabilidad del actual Ejecutivo.

En ese punto, un 38% atribuye al Gobierno de Kast los problemas existentes en seguridad, economía y empleo. Un 32% considera que fueron heredados de la administración Boric y un 26% responsabiliza a ambos gobiernos.

La medición incluyó además la reciente controversia entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes, un flanco que durante las últimas semanas ha obligado a La Moneda y a la Cancillería a responder a sucesivas declaraciones provenientes del país vecino.

Criteria consultó específicamente por la decisión de Kast de no exigir al Presidente argentino Javier Milei la firma de un documento que reconociera que el Estrecho de Magallanes corresponde exclusivamente a Chile.

Un 43% se manifestó en desacuerdo con la decisión del Presidente chileno, frente a un 41% que dijo respaldarla. Otro 16% no manifestó una posición definida.

Las respuestas, sin embargo, muestran una marcada división política. Entre quienes se identifican con la derecha, un 63% respalda la actuación de Kast. En la izquierda ocurre lo contrario: un 65% rechaza la decisión adoptada por el mandatario.