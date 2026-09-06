Figuras de oposición marchan a 53 años del golpe: “Más importante que nunca mantener la memoria”

Con llamados a mantener viva la memoria y rechazar eventuales indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos, organizaciones y figuras políticas de oposición participaron este domingo en Santiago de la tradicional romería con motivo de los 53 años del golpe de Estado.

La movilización, convocada por organizaciones de derechos humanos, el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), comenzó en el sector de Metro Los Héroes y avanzó hacia el Cementerio General, donde se contempló un acto de homenaje y una actividad cultural.

Entre las figuras políticas que participaron estuvo la exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara, quien puso el acento en la necesidad de preservar la memoria y vinculó la conmemoración con las recientes declaraciones del Presidente argentino, Javier Milei.

“Creo que más importante que nunca mantener la memoria. Hemos sido víctimas el último día de muchos improperios por parte del Presidente de Argentina, dichos realmente crueles respecto de lo que pasa en este país con temas tan sensibles como los derechos humanos”, señaló Jara a Nuevo Mundo.

La exministra sostuvo que su participación en este tipo de actividades no responde únicamente al acompañamiento a las agrupaciones de familiares, sino también a la dimensión que los derechos humanos tienen para el conjunto del país.

“Si bien siempre he marchado y acompañado, no solamente a la agrupación, a los familiares por ser un tema de ellos, sino que por ser un tema de la sociedad chilena, en relación a los derechos humanos hoy día lo hacemos con más fuerza y convicción, más que nunca”, afirmó.

El senador comunista Daniel Núñez también participó de la movilización y destacó una de las principales consignas levantadas durante la jornada: el rechazo a eventuales indultos para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.

“Hoy día la consigna, el grito, es justamente no a los indultos, no a la impunidad”, sostuvo.

Núñez advirtió sobre el riesgo de impunidad respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura y también de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

“Me parece que es muy importante reivindicar hoy más que nunca, dar un mensaje potente: que toda la sociedad chilena manifieste su voluntad inequívoca de que exista verdad, justicia en materia de violaciones de derechos humanos y rechacemos cualquier intento de impunidad”, agregó.

A través de sus redes sociales, Irací Hassler también dio cuenta de su participación en la romería y afirmó haber asistido “con la memoria viva y la esperanza intacta”.

“Recordamos a quienes les arrebataron sus vidas por soñar con un Chile más justo, y alzamos nuestras voces para que nunca más se imponga la dictadura. Justicia, verdad, no a los indultos, no a la impunidad”, escribió.

La movilización provocó durante la mañana distintos cortes y desvíos de tránsito a medida que sus participantes avanzaban hacia el Cementerio General. Las modificaciones afectaron el eje Alameda-Providencia, calle San Antonio y Avenida Recoleta.

Según Transporte Informa, la restitución completa de las vías estaba proyectada para alrededor de las 15:30 horas.