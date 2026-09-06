Operativo contra peleas clandestinas de gallos deja 54 detenidos en Arauco

Un total de 54 personas fueron detenidas durante un procedimiento de la PDI que desarticuló un centro clandestino de apuestas de peleas de gallos en la comuna de Arauco, región del Biobío. Entre los aprehendidos se encuentra el presunto organizador de los eventos.

La investigación fue desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bidema), en el marco de una indagatoria por maltrato animal. En el recinto, los policías encontraron una infraestructura acondicionada para las peleas, con un “ring”, butacas y tribunas.

Durante el operativo también fueron incautados $2 millones 500 mil, correspondientes al dinero utilizado en las apuestas y a los premios destinados a los participantes.

Además, los funcionarios rescataron a 85 aves que permanecían encerradas en jaulas dentro del lugar.

De los 54 detenidos, ocho deberán comparecer este domingo ante el Juzgado de Garantía de Arauco para el respectivo control de detención