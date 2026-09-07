Evolución extrema: los animales que se transforman a gran velocidad para sobrevivir

Un estudio reveló que los animales capaces de adaptarse a los entornos urbanos a veces se benefician de una mayor disponibilidad de alimento y de una menor presencia de depredadores, lo que puede derivar en una mayor descendencia.

Esto significa que las ciudades —que a primera vista parecen un entorno hostil para la fauna silvestre— pueden, en realidad, propiciar el florecimiento de algunas especies.

Los zorros rojos británicos son un ejemplo bien documentado de cómo las poblaciones urbanas suelen presentar tasas de reproducción más elevadas que sus congéneres rurales, gracias a la disponibilidad de alimento en las ciudades.

En EE.UU., los mapaches urbanos —apodados cariñosamente “pandas de la basura”— están experimentando cambios físicos.

Un estudio reciente halló que estos mapaches muestran signos tempranos de domesticación, desarrollando hocicos más cortos y volviéndose menos agresivos ante la presencia humana.

Mientras tanto, en Dinamarca, se ha observado a la liebre urbana realizando incursiones tentativas en la vida de la ciudad.

El animal se ha adaptado a la presencia humana aumentando su tolerancia a las perturbaciones causadas por las personas. Esto podría deberse a un cambio en la manera en la que expresa sus genes o a un proceso de selección darwiniana de los individuos más tolerantes.

Una investigación publicada en 2025 reveló que los animales de zonas urbanas —expuestos a temperaturas más elevadas y a mayores niveles de contaminación— mostraban una resiliencia “significativamente mayor” ante condiciones estresantes en comparación con sus congéneres de hábitats protegidos.

¿Qué hace que algunos animales sean resilientes a la vida urbana, mientras que otros nunca se adaptan?

La capacidad de un animal para modificar su comportamiento en respuesta a un entorno cambiante puede marcar una diferencia crucial, según ha descubierto Sih en sus investigaciones.

En algunos animales, esta facultad para alterar su conducta constituye el primer paso hacia cambios más profundos.

“El primer paso es que logren responder adecuadamente a nivel conductual”, afirma Sih. “Si lo hacen con suficiente eficacia, sobreviven lo necesario para tener la oportunidad de evolucionar posteriormente [a nivel genético] y adaptarse aún mejor”.

En Illinois, se ha observado con mayor frecuencia a armadillos cerca de las carreteras principales; los investigadores concluyeron que esto podría deberse a que dichas vías ayudan a los animales a termorregularse.

El asfalto absorbe el calor de la luz solar y retiene energía térmica, por lo que, durante los inviernos de la región —cuando las temperaturas pueden descender hasta los -34 °C—, los armadillos pueden beneficiarse del calor que emiten las carreteras.

Este es el tipo de cambio conductual que, con el tiempo, podría darle a un animal como el armadillo el margen necesario para evolucionar en respuesta a las carreteras que ahora atraviesan su hábitat; no obstante, no todos los cambios de comportamiento terminan influyendo en la evolución de una especie.