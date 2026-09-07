Ilabaca y el “pecado capital” del Gobierno: “La confianza excesiva en los apoyos del Congreso”

El diputado socialista Marcos Ilabaca apuntó a la confianza del Gobierno de José Antonio Kast en sus apoyos parlamentarios como uno de los principales problemas detrás de su reforma constitucional de seguridad y advirtió que contar con mayorías en el Congreso no equivale a haber recibido un “cheque en blanco” para impulsar sus iniciativas.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el parlamentario por la Región de Los Ríos abordó la decisión del Ejecutivo de mantener los cambios constitucionales en materia de seguridad, pese a las objeciones que la iniciativa ha encontrado incluso dentro del oficialismo.

“Hay un problema y un pecado capital de parte del Gobierno, de parte del Partido Republicano, que ha sido la excesiva confianza en las mayorías que tienen al interior del Congreso”, afirmó.

Para Ilabaca, esa seguridad respecto de los votos disponibles en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado ha terminado perjudicando precisamente la construcción de acuerdos que, a su juicio, requiere una materia como la seguridad pública.

Según explicó, esa confianza “ha impedido llevar adelante los procesos de reflexión y conversación, diálogo y acuerdos”.

El diputado aseguró que desde el Partido Socialista existe disposición a participar de esa discusión y colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar los problemas de seguridad.

“Le hemos dicho al Partido Republicano, le hemos dicho al ministro Arrau que nosotros queremos ser colaboradores en orden a mejorar la seguridad pública de Chile”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo no ha asumido que materias como seguridad, crecimiento y desarrollo requieren acuerdos políticos más amplios que las mayorías circunstanciales con las que pueda contar.

“No entienden de que para poder enfrentar cualquier tema trascendental en nuestro país, como es el tema de crecimiento y desarrollo, y como es el tema de seguridad, se requieren acuerdos”, afirmó.

Ilabaca profundizó sus críticas señalando que la posición mayoritaria del oficialismo en ambas cámaras habría instalado en el Gobierno la idea de que puede avanzar sin esa búsqueda previa de entendimientos.

“Ellos quieren y están seguros de que con la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado, ellos pueden desarrollar cualquier cosa y que Chile les dio un cheque en blanco para llevar adelante sus políticas, muchas veces cargadas de un ideologismo absolutamente desmedido”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó el contenido de la reforma constitucional y afirmó que La Moneda está concentrando sus esfuerzos en un diagnóstico equivocado.

“Creo que el Gobierno no entiende de que el foco no está donde ellos hoy día le están poniendo el énfasis”, planteó.

En ese sentido, valoró que desde el propio oficialismo hayan surgido cuestionamientos durante el inicio de la discusión en el Senado.

“Qué bien que en el Senado, donde se inicia el proceso de discusión de esta reforma constitucional, ya existan voces desde el propio oficialismo que digan que este proyecto no es posible avanzar”, sostuvo.

Ilabaca fue más allá y calificó la iniciativa como “un verdadero retroceso democrático”, manifestando su expectativa de que sea rechazada desde su primera votación.

“Espero que sea rechazado en general y no sigamos en esa discusión”, afirmó.

Finalmente, dirigió un llamado al Partido Republicano, al ministro de Seguridad, Martín Arrau, y especialmente al Presidente José Antonio Kast para cambiar la forma en que están abordando la materia.

“La invitación al Partido Republicano, y al ministro Arrau, y en particular al Presidente Kast, [es a] entender que en seguridad pública no podemos improvisar”, concluyó.