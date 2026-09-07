Caso Australis: Isidoro Quiroga se anota triunfo tras decisión de Fiscalía de no perseverar

La arista penal del caso Australis sufrió un vuelco que profundiza la serie de reveses que ha enfrentado Joyvio en su batalla contra el empresario Isidoro Quiroga. Después de más de tres años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente comunicó que no perseverará contra el excontrolador de la salmonera y los demás investigados, al concluir que los antecedentes reunidos no son suficientes para sostener una acusación.

La decisión resulta especialmente significativa porque en enero de 2025 el Ministerio Público había formalizado a Quiroga y a los exejecutivos de Australis Santiago Garretón y Martín Guiloff por estafa y administración desleal. Entonces, la Fiscalía sostuvo ante el tribunal que un esquema de sobreproducción habría inflado el valor de la compañía y cifró en más de US$620 millones el perjuicio que habría sufrido Joyvio.

Ahora, una vez agotada la investigación, la Fiscalía tomó un camino distinto. La determinación fue comunicada mediante un escrito presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y firmado por el fiscal adjunto Juan Pablo Araya. Allí, el Ministerio Público señaló que los antecedentes recopilados durante la investigación no permiten fundamentar una acusación contra los imputados.

El desenlace se produjo después de que, a fines de agosto, el tribunal rechazara extender nuevamente la investigación y decretara su cierre. El Mostrador había informado entonces que la decisión representaba un nuevo revés para el equipo de Joyvio/Australis, después de una extensa ofensiva judicial contra Quiroga.

Desde ese cierre, la Fiscalía disponía de diez días para adoptar una de tres alternativas: acusar, solicitar el sobreseimiento o comunicar su decisión de no perseverar. Finalmente optó por esta última.

La investigación acumuló más de 80 declaraciones, unos 70 requerimientos de información y 26 instrucciones a la Policía de Investigaciones, además de informes técnicos y jurídicos, según los antecedentes entregados por la defensa.

La causa, sin embargo, todavía tendrá una nueva disputa. La jueza Carolina Araya fijó para el 20 de octubre, a las 09:00 horas, una audiencia en el Centro de Justicia de Santiago, donde los querellantes buscarán que se reabra la investigación para concretar diligencias que consideran pendientes.

El nuevo escenario contrasta con el que enfrentaba Quiroga cuando fue formalizado. En enero de 2025, el Ministerio Público sostuvo que Joyvio había pagado US$921 millones por Australis en 2019 bajo una valoración afectada por una supuesta sobreproducción que no habría sido debidamente informada al comprador. El tribunal decretó entonces medidas cautelares contra los imputados.

La defensa de Quiroga sostuvo desde el comienzo la tesis contraria: que Joyvio conocía los antecedentes productivos y regulatorios de Australis durante el proceso de due diligence y que, por lo tanto, no existió el engaño denunciado por el grupo chino.

“Desde el primer día sostuvimos que en la venta de la salmonera Australis no hubo engaño ni fraude. Hoy, luego de casi tres años y medio de investigación exhaustiva, el Ministerio Público comprobó que las querellas carecen de fundamento”, afirmó Alex van Weezel, abogado de Quiroga, tras conocerse la decisión.

El abogado Juan Domingo Acosta sostuvo, en la misma línea, que “la evidencia es sumamente clara en que en la venta de la salmonera Australis no hubo dolo ni fraude de ningún tipo”.

La decisión de Fiscalía Oriente agrega otro capítulo adverso para Joyvio después del fuerte vuelco que experimentó la arista arbitral.

En 2025, un tribunal arbitral había determinado que los antiguos propietarios realizaron declaraciones incompletas sobre la situación regulatoria de Australis y ordenó restituir US$217,2 millones, cifra que con intereses se acercaba a los US$300 millones. Sin embargo, los propios árbitros descartaron que se hubiese acreditado dolo o engaño intencional por parte de los vendedores.

Ese laudo, que había representado la principal victoria de Joyvio en el conflicto, fue completamente anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago en junio pasado. La resolución tuvo además consecuencias en litigios impulsados por el grupo chino en Estados Unidos, donde algunas acciones destinadas a ejecutar el fallo o conseguir información bancaria perdieron sustento tras quedar sin efecto la sentencia arbitral.

La ofensiva judicial ha alcanzado una dimensión excepcional. El Mostrador estimó en julio que el conflicto privado entre Joyvio y Quiroga bordea los US$50 millones en costos, considerando arbitrajes, informes, equipos jurídicos y litigios desplegados tanto en Chile como en jurisdicciones extranjeras.

Joyvio, de todos modos, mantiene abierta la batalla. Tras la nulidad del primer laudo, regresó al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago para impulsar un nuevo arbitraje y buscar que otro tribunal vuelva a pronunciarse sobre el fondo de la disputa.

A ese frente se suma ahora su intento por evitar el cierre definitivo de la causa penal. El próximo round será el 20 de octubre, cuando el tribunal deberá abordar la solicitud de los querellantes para reabrir una investigación en la que la Fiscalía, después de más de tres años de diligencias y de haber formalizado a Quiroga, resolvió que no cuenta con antecedentes suficientes para llevarlo a juicio.