Erupción de volcán en Indonesia dejó cancelación de vuelos y más de 340 mil pasajeros varados

Más de 340 mil pasajeros están varados y tres mil vuelos han sido suspendidos a lo largo de Indonesia tras una severa erupción volcánica en el suroeste del país.

El Anak Krakatoa, localizado en la isla del mismo nombre a 150 kilómetros al oeste de Jakarta, la capital de la nación archipiélago, generó un primer pulso eruptivo el pasado viernes en la tarde.

Una columna de humo fluctuó entre los seis mil y 15 mil metros de altura, a la vez que lluvia de cenizas bañó sectores aledaños de las islas de Java y Sumatra, según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

El Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, el más grande del país y principal puerta de conexión con el mundo, decidió cerrar hasta, al menos, las 14:00 horas (hora chilena) de este lunes debido a la presencia de ceniza en el espacio aéreo. Los vuelos recién comenzarían a retomarse a las 00:00 horas de este martes, 10:00 horas de Chile.

“No podemos asegurar cuándo terminará esto debido a las dinámicas del clima”, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwangandhi. Las autoridades de los aeropuertos locales realizarán pruebas periódicas “para anticipar si la ceniza se está profundizando o deshaciendo”, dijo el jefe de la cartera.

Este lunes, la Agencia Geológica de Indonesia alertó la posibilidad de que “nuevas erupciones surgiendo en los próximos días se mantiene alta”.

Indonesia es, junto a Chile, de los países más volcánicos del mundo y forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta zona del planeta, ocurren cerca del 90% de los terremotos y están ubicados el 75% de los volcanes activos del planeta.

La isla del Anak Krakatoa (hijo del Krakatoa en lengua local) está en el estrecho de Sunda, a medio camino entre las islas de Java y Sumatra, y surgió en 1927 en el terreno del antiguo Krakatoa inundado por el océano. Este macizo provocó en 1883 una de las más grandes erupciones volcánicas de toda la historia.

El Anak Krakatoa, en tanto, registra frecuente actividad y en 2018 un deslizamiento de rocas tras un pulso eruptivo generó un tsunami que dejó 426 muertes y destrucción generalizada en el área.