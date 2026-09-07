Gaspar y política exterior chilena sobre Magallanes: “No hay ruta de navegación, ni plan de vuelo”

“No hay una ruta de navegación” y “pareciera que no hay plan de vuelo”. Con esas dos imágenes, el cientista político e internacional Gabriel Gaspar cuestionó la conducción de la política exterior del Gobierno de José Antonio Kast, en medio de las sucesivas controversias con Argentina por el Estrecho de Magallanes y de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El exsubsecretario de Defensa sostuvo que el problema parte por la definición de la estrategia que Chile está siguiendo en un escenario internacional que, a su juicio, atraviesa un periodo de creciente incertidumbre.

“Me pareciera que no está bien definido el diagnóstico, no hay una ruta de navegación, salvo pegarse a Estados Unidos, pero así nos va”, afirmó Gaspar en conversación en Al Pan Pan de El Mostrador.

Y agregó: “Entonces, como afirmo por ahí también, pareciera que no hay plan de vuelo”.

Sus cuestionamientos se producen después de una nueva seguidilla de episodios con Argentina en torno a la zona austral. Apenas horas después de la reunión bilateral que sostuvieron Kast y Javier Milei en La Moneda, el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que su país es “bicontinental, bioceánico” y que debe “fortalecer su presencia en el Atlántico Sur porque es el camino a la Antártida”.

La declaración llegó precisamente después de que ambos mandatarios buscaran cerrar las controversias en torno al Estrecho de Magallanes. En un documento conjunto, Chile y Argentina reafirmaron que su régimen jurídico está determinado por los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, que establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho.

Para Gaspar, la política exterior debe partir de una premisa que se encuentra por encima de las afinidades entre gobiernos.

“La lealtad fundamental de las autoridades chilenas es con Chile, con su soberanía, con su población. Esa es la lealtad fundamental”, enfatizó.

El exsubsecretario extendió sus reparos tanto a las declaraciones de Milei durante su visita a Chile como a las intervenciones públicas del embajador estadounidense Brandon Judd.

“Venir a decirnos en septiembre, que es nuestro mes de independencia, el mes en que nosotros decidimos no tener más reyes, que queremos gobernarnos solo en paz y amistad con todas las naciones del mundo, venir a decirnos en ese mes afirmaciones de este tipo, ya sea el presidente argentino que viene y se entromete en nuestros asuntos y nos califica y además con graves deficiencias de conocimiento histórico o embajadores que se transforman en agentes de política interna, me parece muy agraviante”, sostuvo.

Consultado sobre cuál debería ser la respuesta chilena frente a este escenario, Gaspar señaló que esta debe expresarse transversalmente desde las instituciones del Estado.

“Tiene que ser a través de todas las autoridades. Y por eso yo espero que eso se corrija”, afirmó.

Su diagnóstico apunta, además, a que las tensiones internacionales actuales no corresponden a un fenómeno transitorio y que Chile debe prepararse para desenvolverse durante un periodo prolongado de inestabilidad.

“¿Estamos en una época en que se restablece el orden? No, estamos en una época de mucho desorden. De mucho desorden y que va a durar muchos años”, advirtió.

Gaspar planteó incluso que ese escenario podría prolongarse durante décadas y que, ante ello, Chile requiere construir una política exterior basada en intereses nacionales compartidos, más allá de las diferencias políticas internas.

“Yo creo que hay que colocar esa idea que va a durar décadas a lo mejor esto. Y por lo tanto esto requiere de una visión muy nacional que nos una a todos los chilenos en nuestros intereses comunes y de largo plazo y que al mismo tiempo el buque esté mejor tripulado”, concluyó.