Los siete sectores de alto riesgo de remociones en masa en la Región de Valparaíso

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Hola, Valparaíso. Tanto que contarles.

La actividad económica del país cayó más de lo previsto en julio. Según el Banco Central, el Imacec retrocedió 1,5%, arrastrado por la minería y la industria, en un escenario en que el crecimiento anual podría ser inferior al 1%.

En la Región de Valparaíso, desde septiembre aumentará automáticamente la PGU para 57.973 beneficiarios de entre 75 y 81 años, quienes podrán recibir hasta $250.275. Además, el Comité de Ministros mantuvo el permiso ambiental para la extensión del metro hasta La Calera, proyecto de EFE Valparaíso que contempla una inversión de US$811 millones.

En lo local, el Gobierno habilitó la segunda pista de Avenida España hacia Viña del Mar y adjudicó por $1.546 millones la reparación de uno de los socavones de Avenida Altamirano. También hubo nuevos nombramientos regionales: Alis Catalán asumirá en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Yenny Prieto en Conaf y Víctor Reinoso en Serviu.

En esta edición:

Dos terrenos que la Armada devolvió al fisco están a un paso de convertirse en propiedad del Serviu para futuros proyectos habitacionales en Valparaíso. Los fundos El Vergel y Parracia suman más de 129 hectáreas y serán evaluados para desarrollar un Plan Urbano Habitacional con viviendas, equipamientos y espacios públicos.

Sernageomin informó qué sectores de la Región de Valparaíso presentan mayor exposición a remociones en masa, considerando pendientes, quebradas, registros históricos y población afectada. Entre ellos destacan la Quebrada Jaime en Valparaíso, Limonares en Viña del Mar y los taludes costeros de Reñaca y Concón, donde lluvias intensas o sismos podrían favorecer deslizamientos, flujos de barro o caída de rocas.

El Ministerio de Salud firmó los compromisos de compraventa de dos terrenos para avanzar en la expansión del Hospital Carlos Van Buren. La iniciativa permitirá desarrollar un nuevo centro de atención ambulatoria, aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de las obras.

El Gobierno implementará el Plan Escudo de Barrio en cinco comunas de la región para intervenir sectores con alta incidencia delictual. Una de ellas es Valparaíso, donde gremios y locatarios valoraron la medida, pero pidieron ampliar su cobertura.

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Más de 129 hectáreas para vivienda: terrenos que la Armada devolvió al fisco entran en fase final para pasar al Serviu

Dos terrenos que la Armada devolvió al fisco avanzan hacia su destino definitivo: quedar bajo propiedad del Serviu de la Región de Valparaíso para el desarrollo de futuros proyectos habitacionales. Se trata de los fundos El Vergel y Parracia, que suman más de 129 hectáreas y actualmente se encuentran en la última etapa del proceso de transferencia gratuita.

Según informó el Ministerio de Bienes Nacionales a Aquí Valparaíso, ambos predios fueron restituidos por la Armada en mayo de 2024, luego de un trabajo conjunto entre Bienes Nacionales, el Ministerio de Defensa y la institución naval. El acta de entrega también incluyó el lote B del sector Pu’o Hiro, en Rapa Nui, totalizando aproximadamente 137 hectáreas. Los terrenos habían sido entregados a la Armada bajo la figura de destinación, mecanismo mediante el cual el Estado mantiene la propiedad de un inmueble fiscal, pero entrega su uso a una institución pública.

Con la devolución de esos terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales, ahora se tramita su transferencia gratuita al Serviu, que será el propietario final de los inmuebles. Desde el organismo señalaron que ambos predios se encuentran actualmente en la segunda etapa del proceso de traspaso y que, una vez concluido, se iniciarán los estudios de factibilidad técnica y urbana junto a la Seremi de Vivienda.

Los terrenos. El Fundo El Vergel tiene una superficie de 53 hectáreas y el Fundo Parracia, 76,44 hectáreas. Por su extensión, el Serviu y el Minvu deberán definir su potencial desarrollo antes de avanzar en proyectos concretos.

La evaluación apunta a la eventual implementación de un Plan Urbano Habitacional (PUH), instrumento del Minvu destinado a desarrollar terrenos de más de cinco hectáreas que incorpora no solo viviendas, sino también equipamientos, áreas verdes, espacios públicos y obras de urbanización.

El ingreso de estos terrenos al patrimonio del Serviu se originó en las gestiones que Bienes Nacionales inició en 2022 para recuperar suelo fiscal disponible para enfrentar la crisis habitacional. En la Región de Valparaíso, las conversaciones incluyeron además el fundo Las Salinas, en Viña del Mar, pero ese inmueble continúa destinado a las Fuerzas Armadas y no fue restituido.

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Los sectores de la Región de Valparaíso con mayor riesgo de remociones en masa según Sernageomin

Durante los temporales de julio, un lector de este newsletter nos escribió para solicitar conocer qué sectores de la región presentan mayores riesgos de deslizamientos. Si bien nos demoramos un poco en dar con la información, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) compartió con Aquí Valparaíso cuatro informes técnicos, todos de 2004, con los mapas de peligro de remociones en masa en la Región de Valparaíso.

Estos mapas constituyen una base técnica y adquieren especial relevancia ante la ocurrencia de nuevos eventos meteorológicos, sismos u otras amenazas naturales que puedan suscitar movimientos de tierra en zonas vulnerables. Según el organismo, por lo general estos instrumentos no presentan cambios significativos en el tiempo, salvo cuando ocurren eventos particulares que requieren una nueva evaluación.

Los sectores priorizados corresponden a aquellos donde coinciden factores como pendientes pronunciadas, presencia de quebradas, condiciones geológicas favorables para la inestabilidad y registros históricos de remociones en masa. También se consideró la exposición de población, debido a que varios de estos puntos corresponden a áreas urbanas densamente habitadas. Estos son:

Quebrada Jaime, cerros Mariposa, La Cruz y O’Higgins (Valparaíso): es uno de los sectores con mayor recurrencia histórica de remociones en masa en la ciudad.

Avenida España y cerro Barón (Valparaíso): presenta riesgo asociado a desprendimientos de roca y movimientos de ladera.

Fondos de quebradas habitadas de Valparaíso: el organismo ha advertido que la ocupación de estos espacios aumenta la exposición frente a posibles flujos de barro y detritos.

Forestal y Chorrillos (Viña del Mar): sectores con quebradas y laderas donde se han registrado deslizamientos y flujos.

Limonares (Viña del Mar): identificado entre las áreas con mayor recurrencia de eventos históricos.

Miraflores Alto, Achupallas y Glorias Navales (Viña del Mar): zonas urbanas ubicadas en sectores de pendiente con antecedentes de inestabilidad.

Taludes costeros de Reñaca–Concón: presentan condiciones favorables para caída de bloques y deslizamientos por sus pendientes y características geológicas.

Los estudios de Sernageomin señalan que entre los principales factores que favorecen estos fenómenos están las pendientes elevadas, la saturación de los suelos por precipitaciones intensas, la intervención humana de laderas y la ocupación de quebradas.

En el caso de Valparaíso, el organismo ha advertido que la construcción en sectores de alta pendiente puede aumentar la vulnerabilidad frente a estos eventos.

Un mensaje de la PUCV

Inédito FIU Frontera PUCV transforma diagnóstico avanzado del cáncer y enfermedades poco frecuentes

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presentó oficialmente el proyecto FIU Frontera PUCV “Ciencia, salud y bienestar al servicio del país”, iniciativa que busca transformar el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en biomedicina en Chile. Con una inversión superior a $23 mil millones, financiada por ANID y complementada por el Gobierno Regional de Valparaíso y la Universidad, el proyecto tendrá una implementación de 10 años para consolidar capacidades científicas e infraestructura estratégica que contribuyan al fortalecimiento del sistema sanitario. La iniciativa contempla una Plataforma de Diagnóstico Avanzado que permitirá descentralizar el acceso a tecnología de última generación para detectar oportunamente cáncer y enfermedades poco frecuentes.

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Minsal firma compraventa de terrenos para ampliar Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso

La ministra de Salud, May Chomali, anunció la firma de compromisos de compraventa de dos terrenos aledaños al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde se proyecta construir el nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del recinto asistencial. La operación considera un predio perteneciente a una congregación religiosa y otro de la empresa Fenur, lo que permitirá avanzar en una de las etapas iniciales del proyecto de expansión hospitalaria.

Los compromisos de compraventa cuentan con financiamiento asegurado por parte del Ministerio de Salud, pero la autoridad aclaró que actualmente los recursos están destinados solo a la adquisición de los terrenos. Chomali señaló que se trabaja en una proyección presupuestaria a cuatro años, período en el que esperan avanzar en la elaboración del diseño del proyecto. La ministra además indicó que no existe todavía una fecha definida para el inicio de las obras, ya que primero deben completarse etapas como la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, el diseño y la posterior licitación.

Según el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, la primera etapa del Complejo Hospitalario Valparaíso contempla la construcción de un nuevo CDT de atención abierta, con una superficie proyectada de 26.403 m2, que incorporará consultas de especialidad, procedimientos médicos, cirugía mayor ambulatoria, apoyo clínico, laboratorio, farmacia e imagenología.

Chomali destacó que con la firma de los compromisos de compraventa, el Gobierno está cumpliendo un compromiso asumido para avanzar en la modernización del recinto. “Con eso hemos cumplido como Ministerio de Salud, como Servicio de Salud, los compromisos que hemos cumplido”, señaló, recordando que el proyecto fue abordado en la Comisión de Salud del Senado, instancia donde se planteó la larga espera para concretar la iniciativa.

La ministra también dijo que para continuar avanzando será necesario contar con la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC), proceso impulsado por el municipio de Valparaíso. “La alcaldesa ya dio un paso importante, que es los cambios en el plano regulador, lo que va a permitir construir un edificio que tenga una proyección un poco más larga de la que se pensaba si no hubiera habido un cambio en el plan regulador”, afirmó.

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Gobierno implementará Plan Escudo de Barrio en cinco comunas de la Región de Valparaíso

El Ministerio de Seguridad Pública comenzará el despliegue del Plan Escudo de Barrio en cinco comunas de la Región de Valparaíso, una estrategia de intervención territorial que busca reforzar la presencia del Estado en sectores con alta concentración de delitos e incivilidades. La iniciativa se aplicará en barrios o polígonos de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio, mediante coordinación entre Gobierno, municipios, policías y comunidades.

El plan contempla diagnósticos territoriales, presencia policial focalizada, mesas de trabajo interinstitucionales, intervenciones urbanas y uso de tecnologías para mejorar las condiciones de seguridad. Entre las medidas consideradas están inversiones en luminarias, cámaras de televigilancia, drones, vehículos, motocicletas y cámaras corporales, además de acciones para recuperar espacios públicos.

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que la estrategia busca una intervención integral y no solo un aumento de la presencia policial. “El Plan Escudo de Barrio representa una nueva forma de enfrentar la delincuencia, porque no solo incorpora una mayor presencia policial, sino que reúne a todo el Estado para recuperar los espacios públicos y devolver la tranquilidad a los vecinos”, afirmó.

La Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso AG valoró las acciones anunciadas, pero planteó que las intervenciones deben abarcar una zona más amplia del centro porteño. El gremio solicitó extender el plan desde el Barrio Almendral -que es el que fue considerado- hacia todo el casco histórico, advirtiendo que una acción acotada podría desplazar los grupos delictuales hacia sectores vecinos.

En el Barrio Cívico, locatarios también han expresado preocupación por la situación de seguridad. Desde Café Casa Plan señalaron que han enfrentado robos reiterados de elementos metálicos y medidores de gas, problemas de iluminación pública, consumo de drogas en la vía pública y episodios de violencia que afectan a trabajadores y visitantes del sector.

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