Sin crecimiento, sin bajas de tasas y sin espacio fiscal: la semana mas incómoda para Quiroz

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¡Buenas y feliz domingo! Ya todos con la mente en las Fiestas Patrias, pero, antes de celebrar el 18 y bailar una cueca, hay que prestarle atención a esta semana, que se viene cargadísima:

La economía chilena entra en unos días de alta tensión. Después de las débiles cifras de actividad, aumenta el riesgo de que 2026 termine siendo el primer año de recesión desde la pandemia y apenas el tercero desde el retorno a la democracia. En ese escenario, todas las miradas estarán puestas en el Banco Central, que esta semana publica el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre y el Consejo decide sobre tasas.

Y a eso hay que sumar que el martes el INE publica las cifras de inflación de agosto y Hacienda presenta su reforma de mercado de capitales, mientras afina los detalles del Presupuesto 2027.

En la agenda global, la inflación y las tasas también se toman la agenda. Después de un informe de empleo en Estados Unidos mucho más fuerte de lo esperado –162 mil nuevos puestos de trabajo, el triple del consenso–, la Reserva Federal llega a la recta final antes de su reunión de septiembre con menos argumentos para relajar la política monetaria.

Esta semana, todas las miradas estarán en el IPC y el Índice de Precios al Productor de Estados Unidos. Son los últimos grandes datos de inflación antes de la reunión de la Fed del 15 y 16 de septiembre, y podrían definir el rumbo de las tasas y, por extensión, del dólar, los bonos y las bolsas.

El telón de fondo agrega presión: petróleo al alza por la escalada entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz y un mercado de bonos que sigue nervioso. Además, comienza una intensa ronda de bancos centrales: el BCE decide el jueves y luego vendrán la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Una semana donde las tasas vuelven a mandar.

También en esta edición de El Semanal: cómo se cocinó uno de los puntos clave de la reforma al mercado de capitales y por qué la molestia de una parte de Sanhattan; del “dividir los conglomerados” a transparentarlos: el TDLC enfría la ofensiva contra los grandes grupos; y Chile descubre la geopolítica de las inversiones.

Además, el Saint George’s celebra sus 90 años y premia a sus exalumnos: en la categoría empresarial hubo memoria selectiva y polémica por 3 de los galardonados; la fiscal de la SMA que antes litigó contra la industria salmonera; y Apple arranca la era John Ternus con una ofensiva de productos.

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LA SEMANA MÁS INCÓMODA PARA HACIENDA

Sin crecimiento, sin bajas de tasas y sin espacio fiscal: la semana que podría complicar al Gobierno. Será probablemente la semana económica más incómoda desde que asumió José Antonio Kast. Entre martes y miércoles, el Banco Central concentrará todas las miradas: se conocerá el IPC de agosto, habrá Reunión de Política Monetaria (RPM) y, al día siguiente, el nuevo IPoM.

El telón de fondo es bastante menos auspicioso que hace seis meses: tras el desplome del Imacec de julio, el mercado ya discute seriamente la posibilidad de que Chile termine 2026 con su primera recesión anual desde la pandemia y apenas la tercera desde el retorno a la democracia.

El contraste con comienzos de año es fuerte. Entonces el escenario era de recuperación: el mercado esperaba un crecimiento en torno a 2,5% para 2026, la inversión aparecía como uno de los motores del despegue y el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apostaba por un segundo semestre “extremadamente dinámico”. El Banco Central –que en diciembre del año pasado proyectaba una expansión de entre 2% y 3%– fue corrigiendo sucesivamente sus números: a 1,5%-2,5% en marzo y a apenas 1%-1,75% en junio. Ahora el mercado espera un nuevo recorte.

Primero viene el IPC. El martes se conocerá la inflación de agosto y los operadores esperan una variación mensual en torno a 0,3%. El problema está hacia adelante. Las expectativas apuntan a un IPC de 0,6% en septiembre.

Es una combinación particularmente incómoda para el Central: una economía que pierde fuerza, pero una inflación que todavía no permite declarar victoria (y ni hablar de la escalada de tasas en Estados Unidos).

Eso explica por qué nadie espera un salvavidas en la Reunión de Política Monetaria. El consenso es que el Consejo mantendrá la TPM en 4,5%. La última Encuesta de Operadores Financieros anticipa que la tasa permanecerá en ese nivel durante bastante tiempo. La debilidad de la actividad podría justificar una política monetaria más expansiva, pero la inflación y los riesgos externos obligan a Rosanna Costa y compañía a mantener cautela.

El miércoles llega el plato fuerte: el IPoM. Será la primera radiografía completa del Banco Central después del mal Imacec de julio y el alza de tasas en Estados Unidos. El mercado estará mirando tres cosas: cuánto vuelve a recortar la proyección de crecimiento para 2026; cuánto del frenazo lo atribuye a factores transitorios y cuánto a una debilidad más profunda de la demanda; y qué significa todo eso para la trayectoria futura de las tasas. La gran pregunta es si el Central todavía ve posible cerrar el año creciendo o si comienza a reconocer explícitamente un escenario cercano a la recesión.

Y hay otro frente que hace a esta semana especialmente sensible para Hacienda: la preparación del Presupuesto 2027. Los comités consultivos fijaron en 2,6% el crecimiento tendencial del PIB no minero y en US$ 5,37 la libra el precio de referencia del cobre, parámetros que el Ministerio de Hacienda utilizará para calcular los ingresos estructurales y definir cuánto puede gastar el próximo año. Para el período 2027-2031, el crecimiento tendencial promedio quedó en 2,3%, algo mejor que el 2,1% utilizado anteriormente.

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LA MOLESTIA DE LA BANCA CON UNA PARTE CLAVE DE LA REFORMA AL MERCADO DE CAPITALES

Como ya lo anticipamos, septiembre será un mes bravo para Hacienda. Entre el ChileDay, la presentación del Presupuesto 2027 y la segunda etapa de la agenda de crecimiento, Jorge Quiroz tendrá poco espacio para respirar. Esta semana parte uno de los hitos más importantes: la reforma al mercado de capitales, que busca darle más liquidez al sistema financiero, ampliar las fuentes de financiamiento y reactivar la inversión.

Los que han visto el grueso del proyecto explican que Hacienda lo construye sobre cinco pilares: facilitar el acceso a la vivienda; inclusión financiera y protección de los hogares; convertir a Chile en un hub financiero regional; modernizar la regulación del mercado; y ampliar el financiamiento para pymes y startups.

Pero hay una medida que tiene a parte de la industria financiera en pie de guerra: la licitación obligatoria de los seguros de desgravamen asociados a créditos de consumo. El cambio de reglas no es menor: a diferencia de los hipotecarios, en los créditos de consumo este seguro es voluntario y actualmente muchas entidades lo ofrecen a través de compañías relacionadas. Es un negocio de US$ 160 millones anuales para la banca y una cifra importante del negocio del retail financiero.

Fuentes de la industria revelan que Hacienda pidió opiniones y trabajó con ella en buena parte de la reforma, pero que este cambio nunca apareció en esas conversaciones. “Nos pidieron input para todo, salvo esto. Al final nos enteramos por la prensa”, dice una fuente.

Y aquí comienza la trastienda (y la historia del lobby). Distintas fuentes que conocen cómo se cocinó este ítem apuntan a Econsult y a José Ramón Valente –exministro de Economía y fundador de la consultora–, como actores que habrían impulsado la idea ante el equipo de mercado de capitales sin hablar con la idustria.

En la banca advierten que licitar obligatoriamente estos seguros podría terminar encareciendo el crédito para algunos clientes. El argumento es que los ingresos asociados al desgravamen ayudan a compensar el mayor riesgo de prestar a ciertos segmentos. Si ese ingreso disminuye –sostienen–, el ajuste podría venir por tasas más altas o por una menor disposición a financiar a clientes de mayor riesgo, afectando la inclusión financiera.

Es un seguro voluntario y asociado a préstamos bastante más cortos que los hipotecarios. Bancos y retailers financieros advierten que, después de las restricciones a las comisiones y de la Tasa Máxima Convencional, comprimir también los ingresos vinculados a los seguros podría hacer menos rentable prestar a segmentos de mayor riesgo.

La medida tampoco genera consenso entre las aseguradoras. Fuentes del mercado señalan que no se trata de una propuesta impulsada transversalmente por la industria y apuntan a 4Life, aseguradora vinculada a la familia Del Río, como una de sus principales promotoras.

Hay un antecedente concreto: el 22 de junio, 4Life sostuvo una audiencia de lobby con Catherine Tornel, presidenta de la CMF, donde uno de los asuntos planteados fue específicamente el “desarrollo de una nueva legislación para la licitación de Seguros de Desgravamen de Consumo”.

Y ahí aparece una conexión que genera suspicacias en el mercado. Eugenio Symon, actual coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales de Hacienda y uno de los funcionarios involucrados en la elaboración del denominado MK4, fue anteriormente socio de Econsult. La consultora ha asesorado a 4Life en materias financieras y económicas y tiene entre sus principales figuras al exministro de Economía José Ramón Valente.

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EL FALLO DEL TDLC SOBRE LOS GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS

Del “dividir los conglomerados” a transparentarlos: el TDLC enfría la ofensiva contra los grandes grupos. Pasó bajo el radar, pero no en los directorios de los grandes grupos económicos.

Qué pasó. Hace casi tres años, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abrió uno de los debates más incómodos para el capitalismo criollo: si el tamaño y la estructura de los grandes grupos económicos –Luksic, Matte, Angelini, Yarur y otros– podían transformarse, por sí mismos, en un problema para la competencia.

La puerta la abrió una presentación de Conadecus que pedía una verdadera cirugía al modelo: limitar las estructuras piramidales, separar negocios financieros de empresas de la economía real y considerar el poder de los conglomerados antes de entregar concesiones estatales.

La tesis era ambiciosa. Conadecus sostenía que Chile sufría una elevada “concentración económica agregada”: pocos grupos controlando una parte importante de la actividad económica a través de múltiples mercados. El TDLC aceptó estudiar el problema y durante el proceso recibió antecedentes de la FNE, CMF, Banco Central, Hacienda, Economía y de buena parte de los principales grupos empresariales del país.

El fallo conocido la semana pasada, sin embargo, terminó bastante lejos de la revolución que algunos anticipaban. El Tribunal reconoce que Chile presenta altos niveles de concentración, numerosos mercados oligopólicos y redes empresariales complejas y muchas veces opacas.

La propia FNE identificó 241 conglomerados y calculó que las empresas vinculadas a los diez mayores grupos representaban entre 75% y 80% de la capitalización bursátil de la Bolsa de Santiago.

Pero el TDLC concluyó que esos antecedentes no alcanzan para justificar medidas estructurales. Rechazó limitar las pirámides societarias, descartó prohibir que un mismo grupo tenga simultáneamente empresas financieras y compañías de la economía real, y tampoco recomendó incorporar el nivel de concentración del conglomerado como criterio obligatorio al entregar concesiones públicas. Parte de esas preocupaciones –dice el fallo– pertenecen más al terreno de la economía política, la distribución del poder y la democracia y, por lo tanto, deben discutirse en el Congreso.

Donde sí encontró un problema concreto fue en la opacidad. El Tribunal recoge las dificultades de la FNE para reconstruir quién controla qué, cuáles son las relaciones entre sociedades, directores y ejecutivos, y quiénes son finalmente los beneficiarios de las estructuras empresariales. Esa falta de información –advierte– puede dificultar la detección de participaciones cruzadas, interlocking y otros riesgos competitivos.

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Un mensaje de Tenpo

La nueva etapa de madurez de los pagos digitales y los próximos desafíos

El reciente Informe de Sistemas de Pago del Banco Central confirmó el sostenido avance de los pagos digitales en Chile, que crecieron 15% en el último año hasta alcanzar un promedio de 435 pagos digitales por persona mayor de 15 años.

Este crecimiento plantea nuevos desafíos para un ecosistema de pagos cada vez más maduro y complejo. El CEO y Co-Founder de Tenpo, Fernando Araya, plantea que responder a estos desafíos requiere cerrar brechas de inclusión financiera, avanzar hacia una regulación más coordinada y aprovechar el impulso de nuevos actores, como los neobancos, para elevar el estándar de la industria.

“La entrada de nuevos actores y una mayor competencia son fundamentales para acelerar la innovación y ampliar el acceso a servicios financieros. Necesitamos un marco que permita que distintos modelos de negocio compitan en igualdad de condiciones, con interoperabilidad y estándares comunes”, señaló el CEO de Tenpo.

Si bien los pagos digitales continúan creciendo, como confirma el reciente Informe de Sistemas de Pago del Banco Central, Araya plantea que persisten desafíos y oportunidades relevantes para acelerar la innovación en pagos instantáneos, tanto entre personas como entre personas y empresas. Este desafío se resume en dos ejes centrales: ofrecer una experiencia de usuario superior a la del efectivo y garantizar una solución que sea y se perciba como altamente segura.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: REINA EL PESIMISMO

El pesimismo económico se profundiza. La última Cadem muestra que un 82% de los chilenos califica como negativa la situación de los consumidores para comprar bienes y servicios, el peor registro desde que comenzó la medición en 2014.

Las expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de la pandemia. La encuesta se hizo tras conocerse el resultado negativo del Imacec de julio, que mostró una fuerte y sorpresiva caída en la actividad económica. Vamos camino a tres trimestres seguidos de crecimiento negativo.

Solo 24% cree que la economía mejorará durante el segundo semestre, mientras 36% espera que empeore. Tras la aprobación de la megarreforma, apenas 4% anticipa un mayor crecimiento en el corto plazo; 38% cree que sus efectos positivos llegarían recién en el mediano o largo plazo; y 33% espera que el crecimiento disminuya.

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SEMANA EN REDES: ÉLITE DE GIRA POR SILICON VALLEY

La élite chilena se fue de gira a Silicon Valley. En una crónica que generó bastante ruido, Agustín Feuerhake, cofundador de Fintual, en el blog de la AGF fintech que planea salir a competirle a las AFP, relata un viaje a California junto a más de 40 parlamentarios, empresarios, autoridades, académicos y emprendedores para visitar algunos de los centros neurálgicos de la revolución de la inteligencia artificial (IA).

Su socio y gerente de inversiones en Fintual, Omar Larré @omarlarre, subió el blog a sus redes.

¿Por qué tanto debate? El viaje revela que parte relevante del establishment político y empresarial chileno ya está discutiendo cómo enfrentar la IA. Las conversaciones van desde construir infraestructura y buscar cierta “soberanía tecnológica”, hasta ofrecer acceso masivo a modelos de IA y evitar una regulación al estilo europeo. También aparece la gran pregunta laboral: qué pasa si contratar agentes de IA resulta mucho más barato que contratar personas.

Más allá de la anécdota de la gira, el blog transparenta conversaciones que normalmente ocurren a puertas cerradas. Parlamentarios de distintos sectores, grandes empresas y startups parecen coincidir en que Chile está atrasado y debe moverse rápido. El riesgo, como reconoce el propio Feuerhake, es muy chileno: que después de visitar NVIDIA, OpenAI y Tesla, what happens in California termine quedándose en California.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Saint George’s celebra sus 90 años y premia a sus exalumnos: en la categoría empresarial hubo memoria selectiva y polémica. El tradicional colegio celebró su aniversario reuniendo a varias generaciones de exalumnos y reconociendo a 90 de ellos por sus trayectorias. Lo hizo público en Vida Social de El Mercurio y también en Diario Financiero.

Hubo premios en siete categorías –sector público, deporte, cultura, ciencia, educación, compromiso social y empresa–, seleccionados entre más de 600 nominaciones. La rectora explicó que el objetivo del colegio es formar personas capaces de contribuir a “un mundo más justo y humano”.

Hasta ahí, todo muy Saint George’s. Lo interesante aparece al mirar la categoría “Emprendimiento y empresa”, donde fueron distinguidos, entre otros, Eliodoro Matte, Carlos Alberto “Choclo” Délano y los hermanos Enrique e Ignacio Cueto.

La selección tiene cierta ironía histórica. Matte presidía CMPC cuando estalló el caso de colusión del papel tissue; Délano fue condenado en el caso Penta, una de las tramas emblemáticas del financiamiento ilegal de la política; y los Cueto cargan con episodios regulatorios y sanciones por causas de libre competencia. Al menos 5 distinguidos exalumnos que participaron en la celebración, dos de los cuales fueron premiados, cuestionaron la decisión. Uno fue contundente: “Es un colegio que educa. ¿Qué mensaje estamos dando a los actuales alumnos?”.

Nada de eso impidió que compartieran categoría con empresarios como Francisco Pérez Mackenna (canciller y exhombre fuerte del Grupo Luksic), Jorge Matetic, Aurelio Montes y Baltazar Sánchez. Quizás el criterio era reconocer trayectorias completas. Muy completas.

La ceremonia, por cierto, buscaba destacar justamente la diversidad de caminos de sus exalumnos. Según el DF, el padre José Ahumada resumió el espíritu de la jornada señalando que cada uno, “con sus talentos y sus habilidades”, puede contribuir a hacer un mundo mejor.

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– Chile descubre la geopolítica de las inversiones. En la misma semana en que estalló una polémica con Argentina por el estrecho de Magallanes y Javier Milei estuvo de visita en el país, un informe presentado por SEDE-UAI, elaborado por Juan Carlos Jobet y Juan Obach, plantea por primera vez de forma sistemática si Chile necesita un mecanismo de screening para revisar inversiones extranjeras por razones estratégicas.

Más del 80% de los países OCDE ya cuenta con uno, versus menos del 20% en 1990. Durante décadas Chile miró la inversión extranjera casi exclusivamente con criterios económicos: competencia, regulación y aporte de capital. Ese paradigma empieza a quedar atrás. La nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China convirtió infraestructura, tecnología, minerales críticos y datos en asuntos de seguridad nacional.

Y no nos confundamos: la geopolítica ya aterrizó en Chile. El informe identifica cinco episodios: Tianqi en SQM, la compra de Chilquinta y CGE por China State Grid, el caso pasaportes, Huawei y el 5G, y el cable submarino Chile-China Express. El caso más llamativo es State Grid: una empresa estatal china que pasó a controlar cerca del 57% de los clientes de distribución eléctrica del país.

El problema es que Chile no tiene una institucionalidad preparada para mirar esas operaciones desde la óptica de seguridad nacional. FNE, InvestChile, CMF, Banco Central, ANI y ANCI operan en compartimentos separados, y existen vacíos relevantes en infraestructura crítica, compras públicas y minería no ligada al litio.

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– La fiscal de la SMA que antes litigó contra la industria salmonera. En la industria hay mucho ruido en torno a Claudia Arancibia Cortés, fiscal instructora de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que tiene actualmente a su cargo diversos procesos sancionatorios contra empresas salmoneras. El foco es su currículum: antes de entrar al regulador investigó, criticó públicamente y participó en acciones legales contra la industria que hoy le corresponde fiscalizar.

Los antecedentes. Arancibia trabajó para AIDA, organización ambientalista desde la cual participó en litigios y denuncias vinculadas a la salmonicultura. También publicó investigaciones particularmente críticas del sector. En junio de 2024, poco antes de ingresar a la SMA, sostuvo que las autoridades tenían “problemas graves” para fiscalizar a la salmonicultura y que las sanciones aplicadas no habían sido suficientemente “ejemplificadoras ni disuasivas”.

El caso más sensible es Australis. En 2021, como abogada de AIDA, Arancibia presentó ante la propia SMA una denuncia contra Australis Mar por dos centros de cultivo en Magallanes. El 11 de julio de 2024 renunció a su calidad de interesada en esos procedimientos, argumentando “motivos personales”. Según su LinkedIn, ese mismo mes comenzó a trabajar en la SMA.

El giro: ya dentro del organismo, Arancibia ha ejercido como fiscal instructora en procedimientos que involucran a Cermaq, Multi X, Salmones Humboldt, Blumar, Invermar, Mowi y otras compañías.

Por qué hace ruido. Desde las salmoneras reconocen que el asunto no prueba por sí mismo una irregularidad ni que exista jurídicamente una inhabilidad. Pero apuntan a que la secuencia plantea una cuestión de gobernanza que la SMA deberá estar en condiciones de explicar: qué mecanismos utiliza para identificar y administrar potenciales conflictos de intereses cuando un funcionario pasa desde organizaciones que litigaron contra una industria –e incluso contra una empresa determinada– a instruir procedimientos sancionatorios que la afectan.

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– Apple arranca la era John Ternus con una ofensiva de productos. El nuevo CEO, que reemplazó hace una semana a Tim Cook tras 15 años, enfrenta su primera gran prueba con un calendario de lanzamientos especialmente intenso y la presión de devolverle a la compañía una mayor capacidad de sorpresa tecnológica.

El primer hito será el nuevo iPhone, cuyo lanzamiento liderará Ternus esta semana que arranca. La gran novedad será el esperado primer iPhone plegable, acompañado por la nueva generación de equipos premium, en momentos en que Apple busca sostener el crecimiento mediante precios y productos de mayor valor, más que por un fuerte aumento de las unidades vendidas.

La apuesta encaja con el perfil del nuevo CEO: Ternus es ingeniero y pasó 25 años en Apple, donde terminó liderando el área de hardware y tuvo un papel central en la transición de los Mac hacia chips propios. Su llegada marca un giro respecto de Cook, un ejecutivo esencialmente operacional, y alimenta la expectativa de que Apple vuelva a poner el producto en el centro de su estrategia.

El desafío es enorme. Ternus hereda una Apple valorada en torno a US$ 4,7 billones, pero con ventas de productos creciendo más lentamente y dudas sobre su posición en inteligencia artificial. Cook seguirá cerca como presidente ejecutivo, mientras el nuevo CEO deberá demostrar que puede preservar la formidable máquina financiera que recibe y, al mismo tiempo, encontrar la próxima gran fuente de crecimiento de Apple.

Un mensaje de la UDP

UDP conmemora el natalicio de Nicanor Parra y destaca su legado cultural

“Nicanor Parra es, como ningún otro, una de las figuras intelectuales y culturales más relevantes de Chile y que, asimismo más dialoga con el modelo formativo de la Universidad Diego Portales, donde la cultura, las humanidades y las ciencias ocupan un mismo plano”, afirma Alejandro Martínez, director general de Estudios Generales, Archivos y Cultura UDP.

Nacido un 5 de septiembre de 1914, en San Fabián de Alico, el antipoeta mantuvo una relación estrecha con la UDP, institución que ha realizado un trabajo sostenido para relevar y difundir la obra del Profesor Emérito (2003), “Director Fantasma” de la Escuela de Literatura Creativa y autor destacado de Ediciones UDP, vínculo que se inició con la publicación de Lear, rey & mendigo, en 2004.

Además, la universidad resguarda el Fondo Nicanor Parra, compuesto por más de 500 piezas, entre manuscritos, artefactos, cartas, objetos y otros documentos del Premio Nacional de Literatura 1969. A 112 años de su natalicio, se invitó al poeta y músico Mauricio Redolés para referirse a la relación que tiene su obra con la del antipoeta, la que recoge en su propia poética el uso del lenguaje coloquial, el humor negro, la crítica y la ironía parriana.

Para conocer el especial que reúne archivos, entrevistas, registros y materiales inéditos de Nicanor Parra, ingrese aquí.

7

AGENDA DE LA SEMANA

La semana en que el Banco Central pone sus cartas sobre la mesa.

Lunes 7: el INE publica el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales de julio. El dato permitirá medir cuánto están creciendo los salarios reales y qué tan consistente es esa evolución con un mercado laboral que sigue mostrando señales de debilidad.

Martes 8: llega el IPC de agosto, probablemente el dato más importante antes de la Reunión de Política Monetaria (RPM). Una inflación contenida abriría más espacio para apoyar una economía debilitada; una sorpresa al alza le complicaría la tarea al Central.

Ese mismo martes, desde las 18:00 horas, el Banco Central publica el comunicado de su RPM. La discusión ya no será solamente dónde está la inflación, sino cuánto margen tiene el Consejo para reaccionar ante el deterioro de la actividad.

Miércoles 9, a las 9:00 hrs., se publica el IPoM de septiembre, que será la verdadera hoja de ruta. La clave estará en las nuevas proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027 y en cuánto reconoce el Banco Central que aumentaron los riesgos de una contracción anual de la economía.

Jueves 10: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sale a explicar la segunda etapa de la agenda de crecimiento del Gobierno, cuyo eje será la reforma al mercado de capitales. El anuncio se hará el lunes (ver lo que escribí más arriba), pero será en el seminario de CLAPES UC donde saldrá a detallarlo y “venderlo”.

Habrá un panel con Rodolfo Carter, Rosario Celedón, Felipe Larraín, Vlado Mirosevic y Guillermo Tagle para discutir los alcances de la propuesta.

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DIÁLOGO SOBRE LA TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO

¡Última oportunidad de participar en un nuevo capítulo de la temporada 2026 de Diálogos de El Mostrador! Como las otras conversaciones, esta también se hace presencialmente y nos interesa que la comunidad de El Semanal participe. La fecha es el martes 8 de septiembre, a las 8:30 a.m., en el salón de PwC ubicado en Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes.

La pregunta que cruza las seis conversaciones de esta temporada es cómo la tecnología, la globalización y, ahora, la inteligencia artificial están reescribiendo una vieja disputa del capitalismo: quién captura el valor, quién asume el riesgo y quién termina pagando el costo social de la transformación. El foco: “La tensión entre capital y trabajo en la era de la IA”.

Para este capítulo hemos invitado a Óscar Landerretche , economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), y expresidente de Codelco.

Diálogos de El Mostrador es una apuesta por la conversación como insumo clave para el diseño de buenas políticas públicas y el fortalecimiento del liderazgo en momentos complejos. Esta temporada es posible gracias al apoyo de ENEL, CAP, PwC y CAF.

Por favor, confirme su asistencia en el siguiente correo: dialogos@elmostrador.cl

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.