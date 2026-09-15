Nueva estrategia de conservación de ranitas de Darwin fortalece acciones para los próximos 15 años

Consolidando una colaboración de más de una década y con el convencimiento de que los desafíos complejos requieren de esfuerzos compartidos, investigadores de diversas áreas elaboraron la nueva Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin (ECRD) Chile-Argentina 2026-2040.

Este documento -que integra evidencia científica reciente y un marco de acción para articular ciencia, gestión y políticas públicas- se estructura sobre tres grandes objetivos: controlar y mitigar las amenazas que afectan a las ranitas, fortalecer su conservación y consolidar una gobernanza de soporte.

El plan contempla un total de 35 acciones concretas, con indicadores de seguimiento y responsables definidos para los próximos 15 años.

La Universidad de Concepción forma parte de este trabajo junto a una veintena de instituciones de Chile, Argentina, Reino Unido y Alemania, que actualiza la estrategia establecida en 2018 a partir de una iniciativa participativa impulsada por el Grupo Especialista en Anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El director de la Estación de Reproducción ex situ de la Ranita de Darwin de la UdeC, Juan Carlos Ortiz Zapata, recordó que fue en el Campus Concepción donde se dio inicio a esta nueva etapa de trabajo, con un taller realizado en enero de 2025, en el que se revisaron los resultados alcanzados hasta ese momento.

A su juicio, el principal logro de la primera fase de la ECRD es haber reunido las voluntades de un amplio número de instituciones públicas y privadas en torno a la protección de la ranita de Darwin del norte o sapito vaquero (Rhinoderma rufum) y del sur (Rhinoderma darwinii).

“Esto permitió compilar toda la información conocida sobre ambas ranitas y elaborar metas, objetivos y acciones para su conservación”, dijo el especialista, integrante del Comité de Gobernanza de la estrategia.

“Producto de este trabajo nace la segunda versión de la estrategia, donde se analizan los resultados obtenidos a la fecha, así como aquellos que deben revitalizarse e incluso nuevos objetivos planteados a la luz de los avances registrados”, expresó el investigador.

La nueva versión marca un compromiso renovado con estas dos ranitas consideradas especies EDGE (Evolutivamente Distintas y Globalmente Amenazadas), lo que significa que cuentan con pocos parientes cercanos y representan una parte irremplazable del patrimonio natural del mundo.

En el documento, la Casa de Estudios penquista está representada, además, por el académico de Zoología, Claudio Correa Quezada, y las profesionales de la estación, Catalina Martin y Amapola Palacios.

Anfibios carismáticos

La ranita de Darwin del norte (Rhinoderma rufum) y la ranita de Darwin del sur (Rhinoderma darwinii) destacan por un sistema de cuidado parental único entre los anfibios, en el que los machos albergan y crían a los renacuajos en su saco vocal hasta que se convierten en individuos independientes.

Lamentablemente, la ranita del Darwin del norte no ha sido observada desde 1981 y se considera prácticamente extinta; mientras que su hermana del sur clasificada en peligro de extinción y sobrevive en poblaciones altamente aisladas.

La pérdida y degradación de sus hábitats, el cambio climático, los incendios forestales, la fragmentación del bosque nativo y enfermedades (como quitridiomicosis) son parte de las amenazas que viven estas especies que se presentan como emblemas para la conservación del bosque templado austral.

Por eso la importancia de una estrategia fortalecida.

“La actualización de la estrategia representa un hito para la conservación de las ranitas de Darwin. No solo incorpora mejoras metodológicas, sino que también reafirma el compromiso de un consorcio de instituciones que trabajan colaborativamente para evitar su extinción”, afirmó el presidente del Comité de Gobernanza y de la ONG Ranita de Darwin, Andrés Valenzuela.

Desde la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Hernán Pastore, quien es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), señaló que, sin la acción coordinada de las instituciones, “la extinción de estas especies únicas es una posibilidad real que debemos evitar a toda costa».

Trabajo en la Universidad de Concepción

A través de la Estación de Reproducción ex situ de la Ranita de Darwin, la UdeC continúa aportando a la protección de Rhinoderma darwinii con la colaboración del Zoológico de Lepzig, en línea con los objetivos de la estrategia.

En el recinto conviven un grupo de individuos de un área cercana a Valdivia y los ejemplares rescatados desde el Parque Tantauco en 2025 en un operativo coordinado por la ONG Ranita de Darwin, con el fin de protegerlos de una infección por el hongo quitridio que afectaba la zona.

En paralelo, continúan los estudios genéticos de diversas poblaciones de la especie así como estudios parasitológicos asociados a estos anfibios.