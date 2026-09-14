Quiroz lleva el “más con lo mismo” a Madrid y pone la inversión privada en el centro del Presupuesto

Jorge Quiroz llegó al ChileDay de Madrid con un mensaje diseñado para despejar cualquier duda sobre el rumbo económico del Gobierno: no habrá volantazos. “Las estrategias no se cambian todas las semanas. Y la estrategia no se cambia. Dura años”, dijo el ministro de Hacienda ante más de 700 representantes del mundo financiero.

La afirmación llega justo cuando Hacienda comienza a mostrar una versión más pragmática de su receta económica, como dio cuenta El Mostrador Semanal: contención fiscal, pero acompañada de instrumentos públicos para empujar vivienda, crédito e inversión. Quiroz, sin embargo, rechaza la idea de un cambio de libreto y sostiene que todo responde a una misma hoja de ruta.

“No hay parcelas, sino una visión de conjunto hacia el desarrollo económico”, afirmó, destacando la presencia de cuatro ministros en Madrid.

El eje sigue siendo la inversión privada. Quiroz sostuvo que entre el 11 de marzo y el 11 de septiembre fueron aprobados 167 proyectos por US$34 mil millones, equivalentes a cerca del 10% del PIB. También aseguró que los expedientes atrasados en procesos de aprobación bajaron desde 35% en marzo hasta 3%.

A ello sumó que durante los primeros seis meses de Gobierno ingresaron 114 proyectos al sistema de evaluación ambiental por US$39 mil millones, cifra que calificó como récord, además de las mayores perspectivas de inversión registradas por la Corporación de Bienes de Capital para el próximo quinquenio.

El problema está en transformar esa cartera en crecimiento efectivo. Quiroz recordó que la inversión creció a una tasa promedio de 8,6% entre 2000 y 2013, pero posteriormente cayó a 1,7%. Su diagnóstico es que Chile necesita multiplicar varias veces ese ritmo para recuperar las tasas de expansión del pasado.

La “ballena” del mercado de capitales

La reforma al mercado de capitales fue la otra gran pieza de su presentación. Quiroz volvió a recurrir a una metáfora que ya había utilizado durante los últimos días: “El mercado de capitales es una ballena en una pecera”.

Según explicó, en 2018 el sector público representaba 14% del mercado de renta fija y actualmente alcanza 47%. “A la ballena hay que mantenerla a dieta”, dijo, planteando que el objetivo es liberar espacio para el financiamiento privado.

La reforma contempla una Bolsa Junior inspirada en el modelo canadiense, nuevas alternativas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, integración de bonos chilenos con plataformas internacionales y una homologación regulatoria destinada a facilitar la llegada de capital extranjero.

Pero la estrategia no descansa solamente en retirar al Estado del camino. Hacienda también quiere utilizarlo como palanca.

Uno de los ejemplos es el Fondo Nacional de Vivienda, Fonavi, descrito por Quiroz como una especie de “Fannie Mae muy chileno”, que utilizará respaldo soberano para reducir el costo del financiamiento habitacional. También se contempla apoyo estatal para completar parte del pie de una vivienda después de un período mínimo de ahorro.

Quiroz justificó esa intervención con una brecha: desde 2010, dijo, los salarios reales han aumentado 31%, mientras el precio de las viviendas lo hizo 103%.

“Estos no son cambios improvisados ni sueltos”, insistió.

“Más con lo mismo”

La otra señal estuvo dirigida directamente al debate que se abrirá con el Presupuesto 2027.

Quiroz defendió que el ajuste fiscal aplicado hasta ahora no se ha concentrado principalmente en la inversión pública. Según sus cifras, el 89% del esfuerzo corresponde a gasto corriente, cuyo crecimiento bajó desde 6,9% en marzo hasta 1,5% en julio.

El Gobierno espera cerrar el año con una expansión cercana al 2%.

Y allí apareció la nueva consigna de Hacienda: “Se puede hacer más con lo mismo”.

Es la fórmula con que Quiroz pretende entrar a la discusión presupuestaria: mantener a raya el gasto corriente, priorizar recursos y, al mismo tiempo, preservar los instrumentos con que el Ejecutivo espera movilizar inversión, vivienda y construcción.

El mensaje que Hacienda llevó a Madrid, entonces, combina dos ideas que hace algunos meses parecían más difíciles de conciliar: disciplina fiscal y un Estado dispuesto a intervenir para que el capital privado vuelva a moverse.

Quiroz sostiene que no hay contradicción ni cambio de estrategia. La prueba vendrá ahora: que los proyectos, reformas y anuncios que mostró ante los inversionistas europeos terminen traduciéndose en crecimiento efectivo.

“Todavía queda mucho por hacer para volver a crecer, pero estamos en eso”, cerró.