Quiroz descubre a Keynes, guarda la motosierra y abre la billetera

Presentado por:





¡Buenas y felices Fiestas Patrias! Seis meses de José Antonio Kast en La Moneda y la Cadem le pone un 3,4 como nota promedio. No es lo que se prometía: el 62% piensa que el Gobierno ha sido peor de lo que esperaba. Pero le aplauden reducir el gasto público y haber ordenado las cuentas fiscales, además de la aprobación de la megarreforma.

Los principales errores: el bencinazo de marzo, el bajo crecimiento de la economía y alza del desempleo, junto con haber generado demasiadas expectativas difíciles de cumplir (25%).

En la agenda de esta semana: la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mercado apuesta a un alza de tasas y eso podría golpear las tasas y el peso chileno.

La reunión del banco central de Estados Unidos se da en medio de un recrudecimiento de la guerra en Irán y un temor generalizado sobre lo que está pasando en el mercado de bonos/deuda soberana. Los del Tesoro norteamericano son los que marcan el ritmo de la economía mundial y en las últimas semanas las tasas se han disparado a niveles no vistos en más de 20 años.

Otro factor a tener en cuenta: este fin de semana los dueños de la IA pidieron pisar el freno. Veremos cómo reacciona el mercado.

También en esta edición dieciochera de El Semanal: Hacienda mira las encuestas, guarda la motosierra y abre la billetera; ChileDay: la semana del 18; y Vitacura versus Ercilla es la postal más brutal de las desigualdades regionales.

Además, el lobby silencioso de Bernardita Piedrabuena para seguir en la CMF; las AFP y los fondos generacionales: más riesgo para los jóvenes, pero con correa corta para los fondos de pensiones.

Y antes de arrancar, aprovecha esta oferta dieciochera y súmate a El Semanal y ayuda a que esta comunidad siga creciendo.

1

EL PRAGMATISMO DE QUIROZ: KEYNES AL RESCATE

Quiroz guarda la motosierra y abre la billetera. A seis meses de asumir, el Gobierno comienza a cambiar ortodoxia por pragmatismo. Con la economía estancada, el empleo en crisis y las encuestas cuesta abajo, Hacienda pone al Estado y a BancoEstado en el corazón de su apuesta por reactivar la vivienda, la construcción y el crédito.

John Maynard Keynes acuñó aquello de que “en el largo plazo estaremos todos muertos”. A Kast y Quiroz el largo plazo les llegó antes de lo esperado. Lo dice un agudo análisis de la influyente consultora Gemines.

El Gobierno aterrizó con una receta reconocible: bajar impuestos, reducir regulaciones, ajustar las cuentas públicas y confiar en que el sector privado volvería a invertir. Pero seis meses después, la economía real está obligando a cambiar ortodoxia por pragmatismo.

Gemines pone el dedo en la llaga: estima que 2026 ya está jugado, con un crecimiento de apenas 0,5% a 1%, y sostiene que el Gobierno cometió un error de timing. Anunció grandes reformas proinversión que tardarían meses en aprobarse, incentivando a las empresas a esperar las nuevas reglas antes de invertir. Y, al mismo tiempo, profundizó el relato de crisis fiscal, deteriorando aún más las expectativas de empresas y hogares.

Ahora aparece el giro. La inversión pública cayó 26% este año y el empleo se transformó en la urgencia económica y política. El exministro de Hacienda de Piñera, Felipe Larraín, advierte en una entrevista en El Mercurio que hay que revisar la gradualidad del ajuste fiscal y Gemines propone directamente abrir la billetera: obras públicas de rápida ejecución, acelerar los subsidios habitacionales DS19 y DS49 y hasta un fondo de subsidios focalizados en el empleo. Hacienda ya desliza medidas en esa dirección para el cuarto trimestre.

La construcción está en el corazón de la apuesta. Viviendas, hospitales, cárceles y carreteras crean empleo rápido y mueven cemento, acero, transporte, servicios y crédito. La caída de la inversión pública empieza entonces a verse menos como una medalla de austeridad y más como un problema macroeconómico. Menos motosierra y más retroexcavadora.

La paradoja se hace todavía más evidente en la reforma al mercado de capitales, la MK4. Una iniciativa diseñada para profundizar el mercado finaciero pone al Estado –y a BancoEstado en particular– en el centro de la reactivación inmobiliaria. El subsidio al ahorro para comprar vivienda costará al fisco unos $187 mil millones anuales desde 2030 y busca entregar 250 mil bonificaciones.

La lógica es sencilla: el Estado pone la primera ficha para que familias, bancos e inmobiliarias pongan el resto.

Hay otra complicación: mientras Hacienda busca acelerar, el Banco Central podría verse obligado a frenar. Gemines advierte que la inflación ha elevado la posibilidad de un alza de la TPM antes de fin de año. Política fiscal empujando y política monetaria pisando el freno.

Si quieres tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

2

CHILE DAY: FIESTAS PATRIAS A LA EUROPEA

Networking, inversionistas y una semanita europea. La élite público-privada aterriza en Madrid y Londres en vísperas del 18. El desafío: convencer al capital extranjero de que Chile 2027 será bastante mejor que Chile 2026.

Mientras buena parte del país empieza a preocuparse de las empanadas, el asado y dónde pasar el 18, una parte importante del poder político, económico y financiero local tendrá una agenda algo diferente: Madrid y Londres. El ChileDay 2026 aterriza este lunes 14 en el Four Seasons de Madrid y el miércoles 16 en The Landmark de Londres. Dos días de seminarios, almuerzos, networking y recepciones que, por una afortunada coincidencia del calendario, terminan justo antes de Fiestas Patrias.

La delegación parece casi un consejo de gabinete con millas acumuladas. La encabeza el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acompañado por los ministros Daniel Mas (Economía), Louis de Grange (Transportes y Obras Públicas) y Ximena Rincón (Energía). Se suman Rosanna Costa, del Banco Central; Catherine Tornel, de la CMF; Joaquín Cortez, de Pensiones; el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri; y las senadoras Paulina Vodanovic y Paulina Núñez en Madrid, mientras Javier Macaya reemplaza a Núñez en el panel político de Londres.

Del mundo privado aparecen Susana Jiménez (CPC), Guillermo Tagle, Pablo González de ILC, Iván Arriagada de Antofagasta Minerals, María José Montero de ACAFI e Isabella Luksic, entre otros. En total, los organizadores esperan más de 700 participantes entre ambas ciudades.

La agenda tampoco obliga precisamente a sufrir. Madrid parte con café en el Four Seasons, incluye almuerzo en el Jardín Vertical, y un gran plato de fondo: una presentación de Ana Botín, la presidenta global del Santander. Todo termina con una recepción en 11 Nudos.

Londres repite la fórmula en The Landmark: café, paneles, networking lunch y cierre con recepción en The Albany hasta las diez de la noche. Y después, casualmente, quedan jueves 17, viernes 18 y el fin de semana antes de volver a la realidad. Técnicamente el 17 no es feriado en Chile; logísticamente, para quien ya está en Europa, parece bastante manejable.

Pero detrás de la postal hay una misión bastante menos glamorosa: Quiroz sale a vender Chile cuando el producto atraviesa uno de sus momentos económicos más difíciles. El último IPoM recortó brutalmente la proyección de crecimiento para 2026, desde 1%-1,75% a apenas 0,25%-0,75%. El PIB cayó 0,2% en el segundo trimestre y el Imacec de julio se desplomó 1,5% anual y 1,7% mensual desestacionalizado. La propia autoridad monetaria habla de debilitamiento de la demanda interna, deterioro de la confianza y un mercado laboral débil.

Tampoco ayuda mucho el hecho de que el desempleo está en 9,5%, la inflación volvió a 4,1% anual en agosto y el Banco Central ahora espera que termine el año todavía algo por encima del 4%. Es decir: poco crecimiento, empleo deteriorándose y una inflación que se resiste a volver a la meta.

Por eso la pregunta estrella del programa –“¿Por qué invertir en Chile?”– llega con bastante tensión. Quiroz tiene la megarreforma como su principal activo. Pero también su proyecto de convertir de una vez por toda a Chile en un hub financiero regional. Tener las principales reservas de cobre y litio ayudan igualmente a seducir al mercado.

Pero el titular de Hacienda tendrá que convencer a los inversionistas de mirar más allá de 2026 y comprar la historia de 2027: reconstrucción, concesiones, infraestructura, minería y su recién estrenada reforma al mercado de capitales. Madrid apunta principalmente a infraestructura y capital español; Londres, al mercado financiero, pensiones y la ambición de convertir a Chile en un hub financiero regional. Incluso los organizadores reconocen que muchas de esas promesas todavía no se traducen en inversión efectiva.

Si quieres tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

3

DESIGUALDADES REGIONALES

Chile mejora, pero la desigualdad sigue teniendo código postal. El nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre desarrollo humano comunal muestra avances, pero también una estructura de desigualdad difícil de mover.

Entre 2022 y 2024, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) promedio de las comunas subió 6,1%, impulsado sobre todo por un aumento de 13,1% en los ingresos reales. Hubo mejoras también en educación y salud, pero el mapa general cambió poco: las comunas más rezagadas avanzan, aunque la segmentación territorial sigue prácticamente intacta.

La economía explica buena parte de esa brecha. Las comunas con mayor desarrollo concentran servicios sofisticados, actividad financiera, más empresas, ventas e ingresos municipales propios. En el otro extremo aparecen territorios más rurales, aislados, dependientes de actividades primarias y comercio de baja productividad. La conclusión es que en Chile las oportunidades siguen dependiendo en buena medida de dónde se vive.

El país no solo tiene desigualdad de ingresos; tiene una geografía económica de la desigualdad. En un extremo están comunas urbanas conectadas a servicios sofisticados, finanzas, empresas y mayores recursos municipales. En el otro, comunas rurales dependientes de sectores menos productivos y alejadas de los polos económicos.

Vitacura versus Ercilla es la postal más brutal. Vitacura registra el mayor IDH comunal del país, con 0,945, mientras Ercilla, en La Araucanía, llega apenas a 0,376. Son 0,57 puntos de distancia dentro de un mismo país. El PNUD señala, además, que entre los extremos comunales la escolaridad va desde alrededor de 9 a casi 16 años y el ingreso per cápita desde aproximadamente $224 mil hasta $1,55 millones mensuales.

Santiago es probablemente el mejor ejemplo de que crecimiento y desigualdad pueden convivir. Las seis comunas clasificadas con desarrollo humano “Muy alto” están todas en la Región Metropolitana, pero la RM es, simultáneamente, la región con mayor desigualdad interna: entre su comuna de mayor y menor IDH hay una diferencia de 0,44 puntos. Es decir, el corazón económico de Chile concentra tanto los mayores niveles de bienestar como algunas de las mayores distancias territoriales.

La Araucanía muestra el reverso. No solo alberga a Ercilla, la comuna con menor IDH del país, sino que está entre las regiones con mayor dispersión entre sus propias comunas, junto con Los Lagos y Biobío. El patrón económico que identifica el estudio para las comunas rezagadas es claro: más ruralidad y aislamiento, mayor peso de actividades primarias y comercio de baja productividad, menor densidad empresarial y menor dinamismo económico.

La otra gran desigualdad es de género, y también es económica. Las mujeres tienen, en promedio, mejores resultados en salud y educación, pero ingresos muy inferiores. El PNUD concluye que la principal brecha no está en las capacidades, sino en la capacidad de convertirlas en retornos económicos. De hecho, sin la diferencia de ingresos, el desarrollo humano de las mujeres sería superior al de los hombres.

Para tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

Un mensaje de Tenpo

Los nuevos retos de la ciberseguridad y el rol clave de la Inteligencia Artificial

A medida que los servicios financieros se vuelven más digitales, también evolucionan las formas de fraude. Hoy, uno de los principales desafíos para la industria en Chile y Latinoamérica es enfrentar ataques cada vez más sofisticados, sin agregar fricciones innecesarias a la experiencia de los usuarios.

En este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) está adquiriendo un rol cada vez más relevante. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de información y detectar patrones de comportamiento en tiempo real permite identificar operaciones inusuales y señales de riesgo que los sistemas tradicionales pueden no reconocer.

Sebastián Veliz, gerente de Seguridad y Prevención de Fraudes de Tenpo, explica que la IA está fortaleciendo la prevención del fraude al detectar comportamientos y señales de riesgo en milisegundos, analizando variables que los sistemas basados solo en reglas estáticas pueden pasar por alto.

En Tenpo, este tipo de herramientas forma parte de una estrategia de seguridad orientada a anticiparse a nuevas formas de fraude y proteger a los usuarios, manteniendo al mismo tiempo una experiencia simple y fluida.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: AFP Y LOS FONDOS GENERACIONALES

Fondos generacionales: más riesgo para los jóvenes, pero con correa corta para las AFP. Como ya hemos venido explicando, se acaba la lógica de elegir entre fondos A, B, C, D y E. Desde abril de 2027 entrarán en funcionamiento 10 fondos generacionales: cada afiliado será asignado automáticamente según su edad y permanecerá en esa cohorte durante toda su vida.

Lo que cambia es la cartera: parte agresiva y va reduciendo gradualmente el riesgo a medida que se acerca la jubilación. El cambio más visible es la caída del riesgo con la edad. El sistema seguirá teniendo una exposición importante a activos de riesgo, incluso cerca de la jubilación.

Pero ojo con los alternativos: el espacio efectivo sería bastante menor que esos máximos. HMC Capital advierte que las bandas de asignación estratégica probablemente serán la verdadera restricción. Incluso invirtiendo en el extremo superior de esas bandas, la exposición objetiva máxima a alternativos quedaría por debajo de lo actualmente permitido en los multifondos. Además, ninguna administradora de alternativos podrá representar más del 3% de un fondo generacional.

La otra gran revolución está en los incentivos a las AFP. Cada fondo será comparado durante ventanas móviles de 36 meses con una cartera de referencia. Si queda demasiado atrás, la AFP deberá poner plata; si supera el benchmark, puede recibir una remuneración adicional, pero solo si mantiene el tracking error bajo 3% y el fondo obtiene rentabilidad nominal positiva. El diseño, por tanto, premia más la consistencia que las grandes apuestas y aumenta el incentivo a parecerse al benchmark.

Habrá mayor diversificación entre gestores. Una AFP no podrá tener más de 3% de un fondo generacional con un mismo administrador de alternativos, incluyendo inversiones, parte de los compromisos no desembolsados y coinversiones. Para HMC, eso probablemente significará tickets más pequeños repartidos entre más gestores.

Si quieres tener el análisis completo APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

5

LA SEMANA EN REDES: PONGAMOS PAUSA A LA IA

La semana en que los dueños de la IA pidieron pisar el freno. Lo extraordinario no es que un académico advierta que la IA puede ser peligrosa. Es que quienes están gastando decenas de miles de millones para ganar la carrera –Anthropic, OpenAI, Google y Musk– estén empezando a decir públicamente que la carrera que ellos mismos protagonizan podría estar avanzando demasiado rápido.

Dario Amodei (@DarioAmodei), cofundador y CEO de Anthropic (Claude). El sábado publicó el ensayo en el que expuso las capacidades de la inteligencia artificial, que avanzan rápidamente, y sostuvo que se necesitan mayores controles de seguridad en toda la industria y quizás es necesario poner pausa. Admite que su propia IA podría tomar el control de todo internet en 6 meses.

Los líderes de otras dos de las principales empresas de IA se sumaron rápidamente a la iniciativa.

Si quieres tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en los pasillos de Sanhattan: el lobby silencioso de Bernardita Piedrabuena para seguir como comisionada de la CMF. Cabe recordar que los comisionados de la entidad reguladora ejercen su cargo por un plazo fijo de seis años y se renuevan por parcialidades. Dado que Piedrabuena asumió formalmente en octubre de 2020, su mandato de seis años concluirá en octubre.

Fuentes que conocen la interna revelan que Piedrabuena ha mandado señales a Hacienda, La Moneda y hablado con aliados en el Congreso para que la renueven. En la banca y el sector financiero hay opiniones divididas. Dicen que 12 años es demasiado y que el ente regulador necesita nuevos aires. Además, hay una arista política: ella está asociada con la centroizquierda y en los casos más polémicos de los últimos dos años su voto ha chocado con el de Catherine Tornel, la actual presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero.

Jugando a dos bandas. Una fuente de la industria con buenos contactos asegura que Bernardita Piedrabuena también estuvo haciendo lobby para presidir la Agencia de Datos, pero sin éxito. En el Gobierno ya tienen un nombre en mente y no es el de ella.

Si quieres tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

– Joyvio se juega sus últimas cartas en el caso Australis. Después de más de tres años de batalla judicial, Joyvio entra en una etapa decisiva y con menos margen de maniobra. La Fiscalía decidió no perseverar en la investigación penal contra Isidoro Quiroga, un golpe que el abogado de Joyvio, Jorge Bofill, reconoce sin rodeos en una entrevista en El Mercurio: “Fracasé en convencer al Ministerio Público de acusar”.

Ahora vienen las últimas cartas. El equipo legal que lidera Alberto Equiguren pedirá el 8 de octubre que se reabra la investigación y, si lo consigue, solicitará nuevamente el cambio del fiscal Juan Pablo Araya. Si esa vía fracasa, el 20 de octubre intentará algo más excepcional: forzar la acusación y llevar a Quiroga a juicio sin el Ministerio Público.

Cabe recordar que el revés penal se suma a que la Corte de Apelaciones anuló el laudo arbitral que había condenado a Quiroga a pagar más de US$ 300 millones. Eso fuerza a reiniciar el arbitraje, aunque Bofill insiste en que la anulación fue por razones formales y que ahora cuentan con más pruebas que en el proceso original.

Hay que señalar, eso sí, que el laudo dice que no hubo dolo y que tampoco se ocultó información. El telón de fondo es una disputa por una operación de cerca de US$ 1.000 millones que parecía encaminada a favorecer a Joyvio y que ahora volvió a abrirse por completo.

Si quieres tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

– La CMF les da más aire a los bancos. Parece una norma para especialistas, pero puede tener efectos bastante concretos: la CMF cambió la manera en que los bancos pueden calcular el riesgo que tienen frente a movimientos de las tasas de interés.

En peras y manzanas: hoy los bancos deben guardar capital para protegerse de posibles pérdidas. Mientras más riesgosos aparecen sus activos bajo las reglas regulatorias, más capital necesitan. Y ese capital que queda amarrado es plata que no pueden usar para aumentar sus negocios o respaldar nuevos créditos.

¿Qué cambia? Hasta ahora, una parte del riesgo de mercado se calculaba principalmente según el plazo de vencimiento de bonos y otros instrumentos. La CMF permitirá usar un método más sofisticado, llamado “duración”, que mide cuánto cambia realmente el valor de esos activos cuando suben o bajan las tasas.

Para tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

Un mensaje de la UDP

UDP y Clínica MEDS firman alianza que fortalece la formación profesional y la investigación

El convenio estratégico integrará formación profesional, atención clínica, investigación, innovación y perfeccionamiento tecnológico.

“Desarrollaremos en conjunto un amplio programa de formación de médicos y profesionales y un proyecto de investigación clínica”, afirma Carlos Peña, rector de la UDP. “Ambos objetivos -la formación de especialistas y la investigación clínica- son hoy fundamentales para el logro de la salud: las enfermedades no son solo una cuestión biológica, son también un asunto relacionado con el crecimiento y el bienestar”.

Roberto Yáñez, doctor y presidente del directorio de Clínica MEDS, afirma que “esta alianza nos permitirá fortalecer el trabajo académico, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de ambas instituciones. Pero, sobre todo, poner estas capacidades al servicio de un propósito común: formar mejores profesionales clínicos y contribuir al desarrollo de una atención de salud de excelencia para Chile”.

Las y los estudiantes de Medicina, Odontología, Enfermería, Kinesiología, Obstetricia y Neonatología, Tecnología Médica y Psicología de la UDP se formarán con profesionales de MEDS, podrán utilizar sus instalaciones como campos clínicos, accediendo a tecnología médica y al aprendizaje basado en casos que entrega una clínica de alta complejidad; junto con ser parte de proyectos interdisciplinarios y acceso a oportunidades de financiamiento nacional e internacional.

7

AGENDA DE LA SEMANA: SEMANA CORTA

– Semana corta por Fiestas Patrias y con buena parte del Consejo del Banco Central fuera de Chile. La presidenta, Rosanna Costa, estará en los ChileDay de Madrid y Londres; Kevin Cowan viaja a Singapur y Claudio Soto a São Paulo. En Santiago, Alberto Naudon queda como la principal voz pública del instituto emisor.

Lunes 14: el IPoM vuelve a escena. A las 9:00, Naudon presenta el Informe de Política Monetaria de septiembre en un webinar de LarrainVial. Será una oportunidad para precisar el mensaje que dejó el Banco la semana pasada: actividad más débil, inflación más persistente y, por ahora, pocas razones para apurarse con nuevos recortes de tasas. Ese mismo día, el INE publica los Índices de Inventarios de julio.

Martes 15: datos y consejeros repartidos por el mundo. A las 8:30, el Banco publica los Indicadores de Coyuntura Semanal y las estadísticas del mercado de valores del segundo trimestre. Naudon participa después en una conferencia sobre criptomonedas en el ESE; Soto expone en la BBVA Latin America Conference en São Paulo.

Miércoles 16: la cita importante estará en la minuta de la RPM. A las 8:30 se conocerá el detalle de la reunión de septiembre. Más que la decisión de mantener la TPM en 4,5%, conocida ya por el mercado, habrá que mirar qué tan preocupado está el Consejo por la combinación de menor crecimiento y mayor inflación, y qué condiciones exigiría para volver a bajar la tasa. Después de eso, prácticamente se baja la cortina económica local por Fiestas Patrias.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Lectura recomendada: Sam Altman, el aprendiz de brujo. Vale la pena leer esta nueva columna de Francisco de Lara en El Mostrador, a propósito del terremoto que desató el fundador de Anthropic al sugerir “poner pausa”. Como comenté más arriba, Elon Musk y el propio Altman se sumaron.

La tesis de De Lara: la carrera por desarrollar agentes de inteligencia artificial cada vez más autónomos está avanzando más rápido que nuestra capacidad para controlarlos. Y el fundador de OpenAI (ChatGPT) encarna esa contradicción.

El punto de partida son experimentos recientes inquietantes. De Lara relata episodios en que agentes de OpenAI y Anthropic habrían engañado, creado identidades falsas, vulnerado reglas e intentado operar fuera de los entornos controlados donde estaban siendo probados. El problema no es que las máquinas “se vuelvan malas”, sino que, buscando cumplir un objetivo, aprendan que saltarse las restricciones puede ser el camino más eficiente.

La metáfora es Goethe y El aprendiz de brujo. El aprendiz descubre cómo darle vida a la escoba para que haga el trabajo, pero no conoce el hechizo para detenerla. De Lara apunta a la paradoja de Altman y otros líderes de la industria: advierten de manera pública sobre los riesgos potencialmente catastróficos de la IA, mientras al mismo tiempo compiten por desarrollar modelos cada vez más poderosos.

Si quieres tener la historia completa APROVECHA ESTA oferta Fiestas Patria y súmate a la Comunidad El Semanal

Presentado por:





Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.