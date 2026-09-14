Marta Lagos y 6 meses de Kast: “Los ministros que no se comunican… hay un desorden de magnitud”

“Este Gobierno no funciona bien”. Así resumió Marta Lagos su evaluación de los primeros seis meses de la administración de José Antonio Kast, apuntando principalmente a la falta de coordinación dentro del Ejecutivo y a ministros que, según sostuvo, no se comunican entre ellos y terminan relacionándose públicamente a través de los medios.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador el Mostrador, la encuestadora, fundadora de Latinobarómetro y de MORI Chile, realizó un crítico balance del primer semestre de Kast en La Moneda, periodo marcado por episodios como el “bencinazo”, la polémica por el denominado “Estado en quiebra”, salidas de autoridades, un temprano cambio de gabinete y el despliegue de la agenda de seguridad del Ejecutivo.

Para Lagos, detrás de varios de esos episodios existe un problema de funcionamiento interno que trasciende los flancos específicos que ha enfrentado el Gobierno.

“Aquí no hay un problema solamente internacional, aquí hay un problema interno, este Gobierno no funciona bien”, afirmó.

Según su diagnóstico, existe una falta de comunicación entre los propios integrantes del gabinete que termina quedando expuesta públicamente.

“Tiene ministros que no se comunican, que se comunican por los medios, no están conectados entre ellos, el Presidente de repente desdice a los ministros, después el canciller dice que hay un embajador que habla que no representa a Chile. En fin, hay un desorden de magnitud”, sostuvo.

Pero Lagos apuntó especialmente a la reacción que, a su juicio, ha tenido Kast frente a esos problemas de coordinación.

“Y lo más notable de todo es que al Presidente parece no importarle el desorden. Yo diría, eso es, quién sabe, lo más preocupante, porque en cualquier otro Gobierno habría habido cambio, cambio de gabinete ya”, señaló.

La fundadora de Latinobarómetro también vinculó parte de este funcionamiento con el perfil de quienes integran la administración. A su juicio, el problema no se reduce a una falta de experiencia política, sino que también guarda relación con la presencia de numerosos ministros provenientes del mundo empresarial.

“El problema no es solo la experiencia política, que si bien es cierto que este es un Gobierno donde hay demasiados empresarios que son ministros. Yo creo que por ahí empieza un poco el problema”, afirmó.

Lagos utilizó la figura de un holding para describir cómo, a su juicio, están funcionando las distintas carteras. “Los empresarios tratan los ministerios como su empresa, como su [área] a cargo, y no consideran el ministerio del lado como algo colaborativo, sino que como una competencia. Esto es un holding”, sostuvo.

En esa comparación, asignó directamente al Presidente la responsabilidad de articular las distintas áreas del Ejecutivo.

“Cada ministerio es otra empresa dentro del holding, y el presidente del holding es el Presidente de la República, que no coordina sus empresas, sus ministerios”, afirmó.

El análisis de Lagos se produce cuando Kast acaba de cumplir seis meses en La Moneda. Durante este periodo, el Ejecutivo ha enfrentado controversias como el alza de los combustibles y el denominado “Estado en quiebra”, además de cambios de autoridades y del gabinete. Paralelamente, ha logrado aprobar la megarreforma y ha desplegado iniciativas de seguridad como la ACOT, la Operación Cancerbero y el plan Escudo Fronterizo.

La encuestadora también abordó el deterioro que ha experimentado la popularidad presidencial y puso el foco en la relación de Kast con la opinión pública.

A modo de contraste, recordó las conversaciones que mantenía con el expresidente Sebastián Piñera sobre las percepciones ciudadanas.

“A mí Sebastián Piñera me decía tantas veces: ‘Mira, Marta, yo no entiendo la opinión pública, explícamela’. Bueno, este Presidente no solo no la entiende, sino que la ignora”, sostuvo.

Según Lagos, esa distancia llega incluso a la forma en que el Ejecutivo enfrenta comunicacionalmente sus primeros meses de administración. “Y la ignora hasta llegar al punto de no tener voceros”, afirmó.

Para la directora de Latinobarómetro y MORI, por lo tanto, el problema que exhiben los primeros seis meses de Kast no estaría únicamente en las controversias particulares que ha enfrentado La Moneda, sino en la manera en que funciona el propio Gobierno: “Este Gobierno es un Gobierno que no, bueno, desde luego no cuida las formas. Pero tampoco cuida el fondo”.