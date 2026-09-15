Profesionales se especializan en producción apícola sustentable en La Araucanía

Con la certificación de 22 profesionales que completaron satisfactoriamente su proceso formativo, Educación Continua de la Universidad Católica de Temuco, CORFO y SOFO realizaron la ceremonia de cierre del Diplomado “Formación en Producción Apícola Sustentable, región de La Araucanía”, iniciativa desarrollada en el marco del programa Becas de Capital Humano de CORFO.

La iniciativa contempló cinco meses de formación continua y estuvo dirigida a profesionales y técnicos vinculados al sector apícola, entre ellos ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y transferencistas rurales, con el propósito de actualizar conocimientos y fortalecer las herramientas con las que apoyan a productores de la región.

Ximena Araneda, directora académica del diplomado, precisó que “en este programa logramos actualizar conocimientos, principalmente en la sanidad apícola y en aspectos de nutrición. Pudimos compartir la experiencia con otros productores, tanto de la región como de O’Higgins y el Maule, y también nos permitió hacer vínculos entre las instituciones y, sobre todo, generar un grupo humano consolidado para estar al servicio de la apicultura de la región”.

Formación con impacto territorial

Uno de los principales propósitos de la iniciativa fue proyectar los conocimientos adquiridos durante el diplomado más allá de las aulas y llegar a los productores apícolas de la región.

Henry Leal Bizama, director de la Corporación de Fomento de la Producción de La Araucanía (CORFO) explicó que la articulación con la UCT “ha aportado conocimientos técnicos para becar, a través de un diplomado, a 22 profesionales que asesoran a apicultores de la región. Ellos hoy han recibido su diplomado gracias a la universidad, que ha estado dispuesta a ejecutar un programa que nosotros hemos financiado para poner sus mejores profesores a disposición de estos alumnos”.

La autoridad agregó que estos profesionales tienen un rol estratégico en la transferencia de los nuevos conocimientos hacia los productores, que “van a transmitir a los más de 1.800 apicultores que hay en la región. Hay un potencial enorme y, con estas nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y nuevas herramientas, esperamos que también aumente la productividad de quienes se dedican a esta importante labor”.

Marisol Trombert, ejecutiva técnica de proyectos de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), relevó la colaboración entre las tres instituciones para concretar el programa, y puntualizó que “se unieron los recursos de CORFO, la capacidad académica de la Universidad Católica y la gestión de SOFO para poder dinamizar esta actividad”.

Una alianza orientada al fortalecimiento del sector apícola

La ceremonia culminó con la entrega de los certificados a los 22 profesionales que cumplieron con los requisitos establecidos por el programa, además de un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes y representantes de las instituciones participantes.

La actividad contó además con la presencia del vicerrector de Vinculación y Compromiso Público de la UC Temuco, Enrique Riquelme Mella, el decano de la Facultad de Recursos Naturales, Miguel Escalona, y la directora de Educación Continua, Sylvia Oyarce Espinoza, quienes acompañaron el cierre de este proceso formativo. Su participación puso en valor el rol de la Universidad en generar oportunidades de especialización vinculadas a las necesidades del territorio.