Proyecto busca reducir pérdidas de agua y reforzar la seguridad hídrica en Santiago

A partir de 2027, una iniciativa impulsada por Veolia, a través de Aguas Andinas, y Google busca mejorar la eficiencia hídrica en el sector sureste de Santiago mediante el revestimiento del Canal Troncal, infraestructura que abastece a la Asociación de Canales Unidos de Buin (ACUB). Se estima que las obras permitirán recuperar 7,5 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalentes a la capacidad de unos 750.000 camiones cisterna o al consumo doméstico anual de casi 30.000 hogares chilenos.

El proyecto se enmarca en el escenario de escasez hídrica que enfrenta Chile tras 15 años de megasequía y en los efectos que el cambio climático ha generado sobre la disponibilidad de agua.

Obras permitirán mejorar la eficiencia del Canal Troncal

La ACUB administra una red de canales de aproximadamente 200 kilómetros en la zona y, junto con sus embalses asociados, permite almacenar y mantener un suministro continuo de agua para riego, contribuyendo a enfrentar la escasez hídrica y las variaciones en el caudal de los ríos.

Tanto ACUB como Aguas Andinas forman parte de la Asociación de Canales Unidos del Río Maipo, Primera Sección, ubicada en el sector sureste de Santiago.

Las obras consideran el revestimiento impermeabilizante de cerca de 2,5 kilómetros del Canal Troncal y el reemplazo de 12 compuertas de control. Con ello, se busca disminuir las pérdidas por filtraciones, aumentar la eficiencia del sistema y favorecer una mayor disponibilidad de agua en el río Maipo para distintos usos.

El impacto para la agricultura de la zona

El Canal Troncal abastece a distintos canales de distribución, entre ellos Quinta-Paine-Viluco, Santa Rita y Fernandino. Estas infraestructuras permiten el suministro de agua a viñedos y productores frutícolas cuyos productos están destinados, en parte, a mercados internacionales.

En el marco de esta iniciativa, Google aportará US$1,2 millones para financiar el proyecto, como parte de sus acciones de gestión responsable del agua en Chile.

La iniciativa se vincula con el compromiso de la compañía de reponer, para 2030, una cantidad de agua dulce superior a la que consume y contribuir a mejorar la salud de las cuencas hidrográficas en las comunidades donde se encuentran sus centros de datos.

“Google está comprometido con apoyar la seguridad hídrica en Chile, un país al que nos enorgullece considerar nuestro hogar desde hace 15 años”, explicó Ben Townsend, director de Estrategia y Sostenibilidad de Infraestructura de Google.

Asimismo, agregó que “este proyecto contribuye directamente a nuestro objetivo de reponer, para 2030, una cantidad de agua superior a la que consumimos, al tiempo que mejora la salud de las cuencas hidrográficas en las comunidades donde se encuentran nuestros data centers. Al revestir el Canal Troncal, esta iniciativa ayudará a reducir la pérdida de agua, proteger la cuenca del río Maipo y fortalecer la seguridad hídrica de la región. A través de nuestros compromisos de gestión responsable del agua, seguiremos utilizando este recurso de manera responsable y transparente, protegiendo la salud de largo plazo de las cuencas hidrográficas de las comunidades que consideramos nuestro hogar”.

Aguas Andinas ejecutará y mantendrá las obras

Como parte del acuerdo, Aguas Andinas estará a cargo de la construcción de la infraestructura y de su mantenimiento preventivo. En tanto, la compensación se realizará mediante la asignación del 50% del volumen de agua recuperado gracias a las obras.

“Este proyecto representa un ejemplo concreto de cómo la colaboración entre empresas líderes, organizaciones de usuarios de agua y actores locales puede acelerar la implementación de soluciones que optimicen el uso del agua, reduzcan las pérdidas y promuevan la seguridad ambiental mediante el fortalecimiento de la resiliencia de los recursos hídricos. La reducción de pérdidas en el Canal Troncal está plenamente alineada con nuestro compromiso de contribuir a satisfacer las necesidades hídricas críticas de industrias como Google y de las comunidades,preservando su calidad de vida frente a una sequía cada vez más intensa y promoviendo una gestión integrada de las cuencas hidrográficas en beneficio de todos”, afirmó José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

Por su parte, desde Veolia destacaron el carácter colaborativo de la iniciativa y su aporte frente a los desafíos relacionados con la disponibilidad y calidad del agua en el país.

“En el Grupo Veolia tenemos una firme ambición de impulsar la seguridad ambiental. Esta alianza estratégica con Google demuestra cómo la colaboración entre líderes en soluciones ambientales y empresas tecnológicas puede ofrecer soluciones concretas para abordar los desafíos hídricos. En Chile, que enfrenta retos relacionados con la creciente escasez de agua, tanto en términos de cantidad como de calidad, nuestras innovaciones de vanguardia pueden proporcionar soluciones potentes y adaptadas a cada necesidad. Al combinar nuestra experiencia local, soluciones innovadoras y alianzas sólidas, podemos preservar y reponer este recurso, y seguir apoyando a clientes y comunidades en la construcción de su seguridad hídrica”, concluyó Gustavo Migues, director de Veolia para la zona Iberia – América Latina.