Muñeca Bielorrusa: Fiscalía formalizará a Gabriel Silber por soborno y lavado de activos

La investigación por la denominada Muñeca Bielorrusa tendrá este martes una nueva audiencia judicial, en la que la Fiscalía formalizará por primera vez al exdiputado Gabriel Silber (DC) por los delitos de soborno y lavado de activos. En la misma instancia, el Ministerio Público reformalizará a los demás imputados de la causa, entre ellos la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Uno de los principales antecedentes que se abordarán será la ruta del dinero asociado a las asesorías que el estudio jurídico integrado por Silber y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos prestó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, involucrado en un conflicto minero con la estatal Codelco.

Según informó Radio ADN, la Fiscalía cuenta con un informe pericial financiero que identificó pagos por casi $95 millones al exparlamentario. De acuerdo con los antecedentes publicados por la emisora, esos recursos provendrían de las asesorías realizadas por el bufete al consorcio.

La tesis del Ministerio Público apunta a que el estudio Lagos, Vargas y Silber habría pagado sobornos a Vivanco con el objetivo de conseguir fallos favorables para Belaz Movitec en su disputa con Codelco. Se trata de imputaciones que deberán ser expuestas y debatidas durante el proceso judicial, sin que la formalización constituya una declaración de culpabilidad.

La audiencia marcará la primera imputación formal contra Silber en esta investigación. Aunque ni el exdiputado ni su equipo jurídico entregaron declaraciones oficiales sobre la diligencia, fuentes citadas por Radio ADN señalaron que el exparlamentario ha colaborado con las indagatorias de la Fiscalía.

Desde la defensa de Mario Vargas, en tanto, el abogado Sergio Contreras sostuvo que la audiencia no debería incorporar hechos nuevos al expediente.

La reformalización también volverá a situar en el centro de la causa a Ángela Vivanco, quien ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que no existen antecedentes que acrediten la recepción de pagos ilícitos a cambio de sus decisiones judiciales.

En conversación con Radio ADN, la exministra afirmó que, tras dejar la prisión preventiva, pudo revisar con mayor detalle los antecedentes reunidos por el Ministerio Público.

“Sobre los nuevos cargos que se van a presentar por la Fiscalía en mi contra, desconozco los hechos y cualquier irregularidad que se me impute. Tras dejar la cárcel, lo destaco, porque no estuve en un centro de detención preventiva, he podido revisar los antecedentes recopilados por el Ministerio Público en la carpeta y no existe ni siquiera una evidencia que yo haya recibido dinero a cambio de mis fallos”, declaró.

Vivanco también aseguró que los investigadores han tenido acceso a su información patrimonial y bancaria, sin que, según su versión, hayan encontrado ingresos asociados a sobornos.

“Han tenido acceso a todas mis cuentas bancarias, mis bienes, y de ahí solo se desprenden ingresos de mi trabajo y deudas que he contraído en los últimos 20 años”, afirmó.

La exjueza insistió en que espera demostrar su inocencia si la causa llega a juicio oral. “Ya llegará la hora en que los tribunales de justicia se pronuncien en un eventual juicio oral donde voy a demostrar mi inocencia”, sostuvo.

A los antecedentes financieros se suma un reciente peritaje de Carabineros al teléfono celular incautado a Vivanco, cuyo contenido podría formar parte de los elementos expuestos por la Fiscalía durante la audiencia.

De acuerdo con el informe policial descrito en los antecedentes de la causa, se detectaron conversaciones que apuntarían a que parte del contenido del dispositivo fue borrado intencionalmente antes de su incautación, ante la posibilidad de que el Ministerio Público solicitara el teléfono mediante una orden.

El alcance de ese hallazgo y su eventual relación con los delitos investigados deberán ser establecidos en el procedimiento judicial. El peritaje constituye un antecedente de la investigación, pero no demuestra por sí solo que Vivanco haya recibido pagos ilícitos.