Expertos latinoamericanos conocerán el proceso de regeneración ambiental de Las Salinas

El saneamiento de suelos y la recuperación de espacios urbanos con pasado industrial serán parte de los temas que abordará el segundo encuentro de NICOLE Latin America en Chile. La actividad se desarrollará el 8 y 9 de octubre en Santiago y Viña del Mar e incorporará, por primera vez en su programa regional, una visita técnica a un proyecto.

La primera jornada tendrá lugar en la Universidad de Chile, en Santiago, con ponencias y mesas de discusión. Al día siguiente, los participantes recorrerán Las Salinas para conocer en terreno el proceso de saneamiento ambiental y los planes de regeneración urbana del área.

La red, especializada en gestión de áreas contaminadas y regeneración sostenible, convocará a investigadores, representantes de organismos públicos, consultores ambientales, laboratorios, proveedores y profesionales de diversas industrias. El encuentro busca vincular la investigación y las nuevas tecnologías con experiencias concretas de recuperación de terrenos.

Una visita para conocer el saneamiento en terreno

Stephanie Rotella, gerente de Medio Ambiente de Las Salinas, valoró la incorporación del proyecto a la agenda y destacó la posibilidad de intercambiar experiencias con especialistas de otros países.

“Que NICOLE Latin America haya elegido Las Salinas para llevar por primera vez a sus participantes a una visita técnica en Viña del Mar es muy significativo. Es un reconocimiento que se suma al reconocimiento que había hecho antes Nicole.org y que nos permitió presentar el trabajo de Las Salinas ante expertos en Europa. Nos alegra que ahora vengan a Viña del Mar y que la ciudad sea reconocida por su vocación en regeneración ambiental y cuidado del entorno. Aquí hemos avanzado desde la planificación hacia la ejecución de un proceso de saneamiento ambiental con altos estándares técnicos, monitoreo permanente y una mirada de largo plazo. Compartir esa experiencia con especialistas de distintos países también nos permite aportar aprendizajes y seguir fortaleciendo el proyecto a partir del intercambio técnico”, explicó.

Desde NICOLE Latin America, Luciana Da Costa Ferreira explicó que la actividad permitirá complementar las exposiciones y discusiones de la primera jornada con una experiencia práctica.

“Estamos muy contentos y emocionados con la visita técnica que realizaremos al proyecto Las Salinas. Será una oportunidad para que los participantes no solo sigan las presentaciones técnicas y discusiones entre stakeholders durante el primer día, sino que también puedan ver en la práctica un proyecto de regeneración sostenible en un área urbana degradada de grandes proporciones. Será, además, la primera vez que la red NICOLE llegará a Viña del Mar”, afirmó.

Recuperación de suelos y aprendizaje compartido

La inclusión de Las Salinas en el encuentro se enmarca en el interés regional por la recuperación de terrenos urbanos degradados y su aporte como espacios de aprendizaje. La visita permitirá vincular la experiencia de Viña del Mar con el debate latinoamericano sobre sostenibilidad, saneamiento de suelos y desarrollo de ciudades.

Agustín Waidele, gerente de Asuntos Corporativos de Las Salinas, destacó el intercambio técnico como una oportunidad para compartir el trabajo desarrollado en el proyecto.

“Este reconocimiento es consistente con el camino que Las Salinas ha construido durante años. No se trata de una acción aislada, sino de un trabajo sostenido que combina rigor técnico, apertura al conocimiento y una visión de ciudad. Que una red especializada quiera conocer el proyecto en terreno confirma el valor de compartir lo que estamos haciendo y de contribuir desde Viña del Mar al desarrollo de mejores soluciones para la regeneración de áreas urbanas con pasado industrial”, destacó.

Postulaciones para investigadores hasta el 30 de septiembre

En el marco del encuentro, NICOLE Latin America mantiene abierta hasta el 30 de septiembre una convocatoria dirigida a investigadores de instituciones de enseñanza e investigación. Podrán participar proyectos concluidos o en desarrollo relacionados con la gestión de áreas contaminadas y la regeneración sostenible de espacios urbanos degradados.

Las postulaciones deberán realizarse a través del formulario dispuesto por la organización y los trabajos tendrán que presentarse en español. Los resultados de la selección se comunicarán, a más tardar, durante los primeros días de octubre.

Las consultas pueden enviarse al correo electrónico nicolelatinamerica@ekosbrasil.org.