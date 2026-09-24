Proyecto de almacenamiento energético de Enel recibe sus primeras baterías en Chile

El proyecto de almacenamiento de energía Valle del Sol BESS, desarrollado por Enel Chile a través de su filial Enel Green Power Chile, recibió sus primeras 74 baterías en el país. La entrega representa más de la mitad de las 147 unidades previstas para esta iniciativa, cuyas obras alcanzan cerca de un 60% de avance.

El sistema se construye al interior de la planta fotovoltaica Valle del Sol, ubicada en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta. Esta instalación solar opera desde 2023 y cuenta con una potencia instalada de 163 MW. La incorporación del almacenamiento permitirá transformar el emplazamiento en una central híbrida, que combinará ambas tecnologías.

Construcción se acerca a las fases de integración y pruebas

Mientras las obras civiles entran en su etapa final, el proyecto avanza hacia los trabajos electromecánicos. Los demás equipos principales asociados al sistema de almacenamiento, entre ellos inversores y transformadores, ya se encuentran instalados en terreno.

Estos avances acercan a Valle del Sol BESS a las siguientes fases de integración, pruebas y puesta en servicio. Una vez operativo, el sistema contará con una potencia instalada de 186 MW.

La iniciativa incorporará tecnología Grid Forming, que permite a los inversores operar de manera similar a los generadores eléctricos tradicionales. Su función será contribuir a mantener estables la tensión y la frecuencia de la red, aportando flexibilidad y resiliencia al Sistema Eléctrico Nacional.

Almacenamiento para aprovechar la generación solar

Con una capacidad de inyección anual de 218 GWh, Valle del Sol BESS permitirá almacenar energía producida por la planta solar durante los períodos de menor demanda o cuando existan restricciones en el sistema eléctrico. Así, esa electricidad podrá inyectarse posteriormente a la red cuando se requiera, evitando vertimientos de energía renovable.

El proyecto forma parte de la estrategia de Enel Green Power Chile para incorporar almacenamiento a sus plantas renovables, aprovechando la infraestructura y los puntos de interconexión existentes.

Los sistemas de almacenamiento en baterías, conocidos como BESS, facilitan la integración de energías renovables al sistema eléctrico y permiten un mayor aprovechamiento de su producción. Además, contribuyen a reducir la dependencia de tecnologías de generación más intensivas en emisiones.

Iluminación patrimonial y visitas educativas en María Elena

La construcción de Valle del Sol BESS también contempla un programa de iluminación de sitios patrimoniales o de interés turístico de María Elena. La iniciativa forma parte de un plan maestro diseñado de manera participativa con organizaciones sociales de la comuna, orientado a fortalecer la identidad local y la actividad económica.

A ello se suma un programa de visitas académicas para estudiantes y docentes de enseñanza básica, media y superior. Durante los recorridos, los participantes conocen el funcionamiento de la energía solar y acceden, mediante una aplicación móvil, a contenidos educativos sobre esta tecnología y las características de Valle del Sol.

La experiencia incluye una visita guiada por especialistas de Enel. La incorporación de las baterías permitirá ampliar los contenidos del programa para abordar también el almacenamiento de energía y su integración con la generación fotovoltaica.