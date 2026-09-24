Luto en el fútbol chileno: fallece Reinaldo Sánchez, histórico dirigente de Wanderers

Reinaldo Sánchez, histórico dirigente de Santiago Wanderers y expresidente de la ANFP, falleció este jueves a los 81 años, luego de permanecer internado en una clínica de Reñaca. Su muerte fue confirmada por el club porteño, que lo despidió como una de las figuras más importantes de su historia.

Ligado durante décadas al cuadro caturro, Sánchez encabezó uno de sus ciclos más recordados. Asumió por primera vez la presidencia en 1992 y bajo su conducción Wanderers consiguió el ascenso en 1995 y, seis años después, el título de Primera División de 2001, con Jorge Garcés como técnico.

Con profundo pesar, hoy despedimos hoy a quien no solo fue nuestro Presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución. Descanse en paz Don Reinaldo Sánchez Olivares. pic.twitter.com/QgkP6xtmYO — Santiago Wanderers (@swanderers) September 24, 2026

Ese mismo año dejó la conducción del club para asumir la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Estuvo al frente de la ANFP entre 2001 y 2006, periodo durante el cual se puso en marcha el Canal del Fútbol (CDF), una de las transformaciones comerciales más relevantes de la industria local. Su gestión también estuvo marcada por los malos resultados de la selección chilena, que no clasificó a los mundiales de 2002 ni 2006.

Empresario vinculado al transporte, Sánchez volvió a tomar el control de Wanderers en 2021, cuando adquirió una participación mayoritaria en la sociedad que administra al club. Su segunda etapa fue más compleja en lo deportivo y comenzó con el descenso a Primera B, aunque en los últimos meses el equipo volvió a ocupar un lugar protagónico: actualmente pelea por regresar a Primera División y su categoría Sub 20 viene de disputar ante Real Madrid la Copa Intercontinental juvenil.

Su delicado estado de salud lo había mantenido alejado de la actividad pública y le impidió acompañar al plantel juvenil en España. Tras conocerse su fallecimiento, Wanderers destacó su “liderazgo visionario” y aseguró que dejó una “huella imborrable” en la institución. Los detalles de su velatorio y funeral serán informados posteriormente por el club.