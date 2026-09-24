Causa suspendida: estudiantes acusados de agredir a ministra Lincolao acceden a salida alternativa

La causa contra los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh) formalizados por el ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quedó suspendida por un año. El Juzgado de Garantía de Valdivia aprobó una suspensión condicional del procedimiento y, si los imputados cumplen las condiciones impuestas durante ese periodo, el proceso terminará con un sobreseimiento definitivo y sin antecedentes penales por esta causa.

La salida alternativa beneficia a María Jesús Madariaga, Pablo Vásquez y Joaquín Monje, formalizados por atentado contra la autoridad a raíz de los incidentes ocurridos el 8 de abril, durante una actividad de la ministra en la Universidad Austral, en Valdivia. En esa oportunidad, Lincolao fue increpada y agredida mientras intentaba abandonar el recinto.

El tribunal estableció cinco condiciones: no acercarse a Lincolao, mantener un domicilio conocido y comunicar cualquier cambio, firmar cada dos meses ante Carabineros, ofrecer disculpas públicas y realizar servicios en beneficio de la comunidad. El plan para estos trabajos deberá ser presentado por las defensas y aprobado por la Fiscalía y el Gobierno, que interviene como querellante.

Lincolao: “Yo fui joven y se cometen errores”

El plazo fue uno de los puntos discutidos. El Ministerio Público y el Ejecutivo habían planteado que las condiciones rigieran durante dos años, pero el tribunal las limitó a 12 meses, considerando la pena probable asociada al delito. Si alguno de los jóvenes incumple las medidas o es formalizado nuevamente por otro hecho, la suspensión puede ser revocada y el procedimiento penal continuará.

Lincolao participó de la audiencia de manera telemática y aceptó las disculpas. “Yo fui joven y se cometen errores”, sostuvo. La ministra, sin embargo, dejó constancia de que habría preferido que la investigación llegara hasta el final para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades penales. “Está bien, las acepto todas”, señaló después de escuchar a los estudiantes, aunque agregó que las disculpas habían sido solicitadas por la Fiscalía y no por ella.

La secretaria de Estado también marcó una diferencia entre el derecho a manifestarse y los hechos de violencia. Señaló que las autoridades están expuestas a la crítica y la protesta en democracia, pero sostuvo que las amenazas y agresiones no pueden normalizarse como formas de expresión política.

Los tres jóvenes expresaron arrepentimiento durante la audiencia y señalaron que no tuvieron intención de provocar daño a Lincolao. La fiscal jefa de Valdivia, Alejandra Anabalón, explicó que reunían los requisitos legales para acceder a esta salida alternativa. El defensor penal público Juan Pablo Alday precisó que, cumplido íntegramente el año de condiciones, la causa concluirá definitivamente sin generar antecedentes penales para los imputados.