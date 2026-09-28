Avanza compromiso de dejar de usar agua fresca por suministro de agua desalada en Los Bronces

Este lunes, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería, Daniel Mas, encabezó la visita a terreno a la Estación Quilapilún, comuna de Colina, en donde se encuentran las piscinas de acopio y la estación de impulsión.

Radio en mano, la autoridad dio el “vamos” para la apertura de la válvula de una tubería, marcando el inicio del abastecimiento de agua desalada de Los Bronces. El hito representa un paso concreto hacia el compromiso de la compañía de dejar de utilizar agua fresca en los procesos mineros de esta operación al año 2030.

“El valor social que tiene este proyecto es tremendo. Agradezco a Anglo American por su idea, por liderar este tipo de proyectos. Permitir entregar 25 litros por segundo a las comunidades es un tremendo valor, así que felicito a la compañía, a todos sus ejecutivos, y que siga la minería en esa línea, aportando valor a la sociedad aparte de hacer su negocio”, afirmó el titular de Economía y Minería, Daniel Mas.

Los Bronces, operación ubicada en la cordillera de la Región Metropolitana, recibirá agua desalada proveniente de la planta multipropósito de Aguas Pacífico, ubicada en la Región de Valparaíso. El acuerdo contempla el suministro de hasta 500 litros por segundo, volumen que permitirá cubrir más del 45 % de las necesidades hídricas de la operación.

“Estamos muy orgullosos del trabajo realizado. El año 2023, nos comprometimos a dejar de usar agua fresca en el proceso minero de Los Bronces y estamos avanzando a paso firme para cumplir con nuestra promesa. Y no solo eso, pues cuando ideamos este proyecto, nos propusimos también aportar a las comunidades vecinas en una zona que ha estado marcada por la escasez hídrica de los últimos años y eso también está avanzando, más de diez mil personas serán beneficiadas”, comentó Tzveta Tchorbadjieva, presidenta ejecutiva (i) de Anglo American en Chile.

Los Bronces entregará 25 litros por segundo a comunidades de Colina y Tiltil, agrupadas bajo la Cooperativa de Colaboración Hídrica, integrada por seis Servicios Sanitarios Rurales (SSR): Quilapilún, El Colorado, Punta de Peuco, Huechún, Santa Matilde y Huertos Familiares. Por su parte, Aguas Pacífico cedió en comodato una porción de su terreno en Quilapilún y construirá la primera etapa del sistema de distribución de la Cooperativa, que consiste en infraestructura para clorar el agua y una estación de carga de camión aljibe, de manera que los SSR puedan recibir el agua desalinizada a partir de diciembre de 2026.

Para Jorge Salas, presidente de la Cooperativa de Colaboración Hídrica, se trata de un cambio estructural: “Esto es un sueño para los que vivimos en una zona de escasez hídrica por tantos años. Tener la posibilidad de que haya una fuente de suministro continuo de agua rompe todos los esquemas a los cuales estamos acostumbrados, porque esta es una zona en la cual hay que, en la temporada de verano, restringir el consumo, darlo por sectores. No sabemos cuánta agua vamos a tener en la temporada que viene, y además está creciendo enormemente la cantidad de gente que se ha venido a vivir a la zona. El tema de la disponibilidad de agua es algo dramático”.

Por su parte, Javier Moreno Hueyo, gerente general de Aguas Pacífico, comentó: “Estamos muy orgullosos de proveer de agua desalinizada a Anglo American, que optó responsablemente por reemplazar el agua continental por esta nueva fuente sustentable. Nos une una misma visión de compartir el valor generado por estos proyectos de infraestructura hídrica, lo que permite entregar agua no solo a la minera, sino también a otras industrias y al consumo humano urbano y rural. Es, sin duda, una innovación ambiental y social que responde a las urgentes necesidades de agua de nuestro país”.

Todos estos avances forman parte de la primera fase del Proyecto Integrado de Seguridad Hídrica (IWSP, por su sigla en inglés), la principal iniciativa de Anglo American para reemplazar progresivamente el uso de agua fresca en Los Bronces por fuentes alternativas que no compitan con el consumo humano.

Los Bronces ya reutiliza más del 90 % del agua que emplea en sus procesos. Y en Chile, Anglo American superó anticipadamente su meta de reducir en 50 % la extracción de agua fresca en zonas con escasez hídrica hacia 2030, alcanzando en 2025 una disminución del 51 %.

En una segunda fase, Anglo American y Aguas Pacífico exploran ampliar el uso de agua desalada y desarrollar un sistema de intercambio, mediante el cual se entregaría agua potable desalada a las comunidades a cambio de aguas residuales tratadas para su uso en Los Bronces, avanzando así hacia la meta de una operación sin agua fresca en 2030.

Este hito se suma a otros esfuerzos que la compañía impulsa en la zona, como el Programa Agua Rural y el Sistema Integrado de Gestión Hídrica Territorial (SIGHT), iniciativas orientadas a mejorar el acceso y la gestión del agua en las comunidades.