Santiago lidera el reciclaje de celulares mientras la ruta circular supera las 49 toneladas de RAEE

La economía circular de los aparatos electrónicos sumó nuevos resultados durante 2026. En un balance realizado en el Paseo Bulnes, junto a la Municipalidad de Santiago, Entel informó que su ruta de recolección ha pasado por 127 comunas del país y ha recuperado más de 49 mil kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

En la Región Metropolitana, la iniciativa recolectó 3.933 kilos de RAEE, cifra superior a los 3.314,3 kilos registrados durante 2025. El aumento alcanza un 19%.

Uno de los principales resultados se registró en la comuna de Santiago, donde vecinos y vecinas entregaron 886 celulares para reciclaje y reutilización, frente a los 567 del año anterior. Esto representa un incremento de 56%.

Santiago aumenta la entrega de celulares

Los equipos recibidos en la comuna forman parte del material recolectado por la ruta de economía circular, que busca dar un destino a aparatos electrónicos que ya no son utilizados.

El aumento registrado en Santiago contribuye a la meta planteada por Entel de recolectar y revalorizar, para 2030, el 20% de los terminales móviles que se comercializan cada año.

“Nuestro modelo de economía circular busca aprovechar al máximo los recursos y generar menos residuos en todo lo que hacemos, desde nuestras operaciones hasta los productos y servicios que ofrecemos. Esto se nota especialmente en los residuos electrónicos. Cada equipo que recuperamos puede volver a usarse, reciclarse o transformarse en materiales valiosos, en vez de terminar en un relleno sanitario”, señaló la gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel, Stefanie Pope.

Desde la Municipalidad de Santiago, el administrador municipal, Jorge Núñez, destacó la importancia de recuperar estos aparatos.

“Es importante que aprendamos a reciclar, reacondicionar y donar los aparatos electrónicos que ya no usamos. Así ayudamos a que nuestra comuna y nuestro país sean mucho más limpios, y aprovechamos al máximo estos aparatos eléctricos y electrónicos, que muchas veces quedan abandonados”, señaló.

Una ruta que ha recorrido 127 comunas

La iniciativa comenzó su recorrido de 2026 el 7 de abril, en el festival de innovación Made Inn Conce, en Concepción. Desde entonces, ha visitado 127 comunas y recolectado 49.172 kilos de residuos electrónicos a nivel nacional.

La ruta cuenta con camiones operados por Kyklos o Midas Chile, que reciben los equipos de las comunidades de manera segura y trazable. Según la información entregada, aquellos aparatos que todavía pueden ser utilizados son reacondicionados y donados, mientras que los que no están en condiciones de volver a utilizarse son destinados a reciclaje para recuperar sus materiales.

La iniciativa se desarrolla bajo un modelo de cuatro acciones: Reducir, Reutilizar/Reacondicionar, Reparar y Reciclar.

¿Qué ocurre con los aparatos recolectados?

El objetivo de la ruta es evitar que los residuos electrónicos terminen directamente en rellenos sanitarios y, en los casos en que sea posible, extender la vida útil de los equipos.

Los 49.172 kilos recolectados durante 2026 equivalen aproximadamente a un cuarto de la superficie de la Torre Entel, según el balance presentado. Su valorización, añade la información entregada, evita la emisión de cerca de 180,3 kg de CO₂e frente a su disposición en rellenos sanitarios.

Como antecedente, durante 2025 la iniciativa recorrió 188 comunas, recolectó más de 61 mil kilos de residuos electrónicos y alcanzó un 10,3% de avance en la meta de Entel.

El desafío del reciclaje de aparatos electrónicos

La iniciativa cita datos de Fundación Chile, según los cuales en el país se recicla el 3,4% de los aparatos eléctricos y electrónicos.

En este contexto, Entel plantea la economía circular como parte de su estrategia de sostenibilidad 2024-2030. Desde 2024, señala la compañía, sus iniciativas en esta materia han evitado la fabricación de más de 5.200 celulares nuevos, extendido la vida útil de más de 16.000 equipos mediante el servicio técnico y desviado más de 53.000 celulares de la disposición final.

“Para Entel, este trabajo es también una herramienta de inclusión. Un equipo recuperado puede ser la puerta de entrada a la tecnología para alguien que no puede pagar uno nuevo, lo que permite que más personas accedan a ella de forma responsable. Además, el foco actualmente está en el uso de la tecnología, ya que tener red y conexión no garantiza que quienes tengan acceso sepan usarla y aprovecharla”, agrega Pope.

La ruta continuará en la Región del Maule

Con un 89% del recorrido completado, la ruta continuará durante octubre en la Región del Maule, con paradas programadas en Curicó, Talca y Linares.

De esta manera, la iniciativa continuará con la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos en distintas comunas del país, mientras el balance de 2026 muestra un aumento de los residuos recolectados en la Región Metropolitana y una mayor entrega de celulares en la comuna de Santiago.