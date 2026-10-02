Cossio: discusión del Presupuesto será de las más tensas porque “este es un gobierno de promesas”

El editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, anticipó que la discusión del Presupuesto 2027 será una de las más complejas y tensas que enfrentará el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, debido al escenario económico y a las expectativas que, a su juicio, la propia administración instaló respecto de una mejora en las condiciones del país.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Cossio sostuvo que el debate presupuestario permitirá observar las definiciones con que el Ejecutivo pretende enfrentar durante el próximo año un escenario marcado por el crecimiento negativo y el alto desempleo.

“Hoy día creo que estamos a punto de observar realmente si las direcciones con las cuales el gobierno va a conducir los próximos cuatro años, o al menos el próximo 2027, van a sacar a Chile, van a intentar sacar a Chile de la crisis o no”, afirmó.

Cossio puso sobre la mesa las últimas cifras económicas: “El IMACEC fue de menos del 1%, el desempleo, llevamos 44 meses con un desempleo del 8% y los últimos cinco meses de un 9,6%. Y si somos más detallistas, tenemos algunas regiones, como la región de Ñuble que bordea ya el 11% de desocupación y desempleo”.

“En ese escenario, en un escenario efectivamente donde la macroeconomía no crece, donde hay una proyección del 0% de crecimiento para este año, se da esta discusión parlamentaria”, agregó.

El editor general de El Mostrador destacó que, pese al carácter técnico que suele tener el debate del Presupuesto, sus decisiones terminan teniendo efectos directos sobre la ciudadanía, particularmente a través de las asignaciones y recortes que se definan para los distintos ministerios.

“Por lo general la gente en su casa no sigue la discusión presupuestaria porque son situaciones demasiado técnicas. Pero si hay algo que realmente afecta al bolsillo de la gente, afecta su estabilidad, su ánimo y también la efervescencia política que uno podría ver en las calles, es precisamente cuando se trata del presupuesto, cuál va a ser asignado, cuáles son los ministerios que van a recibir mayor cantidad de recortes”, sostuvo.

En ese contexto, Cossio anticipó una tramitación especialmente difícil para el Ejecutivo.

“Ese escenario, el escenario de la discusión 2027, yo creo que se anticipa como una de las discusiones más complejas que va a tener este gobierno porque hay una promesa”, afirmó.

A su juicio, esa dificultad está directamente relacionada con las expectativas que José Antonio Kast instaló antes de llegar a La Moneda.

“Y este es un gobierno de promesas. Bueno, todos lo son, ¿no? Pero fundamentalmente el gobierno del presidente José Antonio Kast descansó en promesas de que vamos a estar bien, cada vez vamos a estar mejor”, señaló.

Cossio sostuvo que las cifras económicas conocidas hasta ahora tensionan ese compromiso.

“Ya esa promesa se desbanca a la luz de los datos económicos y macroeconómicos que uno ha conocido. No estamos mejor, que es la promesa por la cual se le votó”, concluyó.