Kast responde a críticas por su english en la ONU: “Logro comunicarme, no era un inglés perfecto”

El Presidente José Antonio Kast respondió a las bromas y críticas que recibió por su forma de hablar inglés durante su intervención de la semana pasada ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y reconoció que “no era un inglés perfecto”, aunque aseguró que logró comunicarse.

Durante su participación este viernes en el Encuentro Nacional de Comercio 2026, el Mandatario abordó los comentarios que surgieron después de que utilizara el inglés para anunciar ante la ONU la integración de Chile a la Alianza Internacional OceanEye para el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS).

“Es impresionante cuando uno sale al exterior, hable o no hable inglés bien, cómo reconocen a Chile, tenemos esa creatividad de comunicarnos, yo logro comunicarme, no era un inglés perfecto”, afirmó Kast.

El Presidente aprovechó la instancia para responder directamente al presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar Arévalo, uno de quienes cuestionaron públicamente su intervención en Nueva York.

“Le mando un saludo al presidente del Colegio de Profesores que lo volví a ver en Twitter (X) después de como cuatro meses que no lo había escuchado, a decirme ‘oye, qué lamentable que de colegio particular pagado no hable tan bien inglés’”, señaló.

Aguilar había criticado la intervención del Mandatario después de su participación ante Naciones Unidas. “Me dio vergüenza ajena escucharlo con su intervención en inglés. Un inglés champurreado, mal pronunciado, con una lectura errática, confusa. No sé si la habrán entendido, la verdad, los que estaban escuchando su inglés”, sostuvo el dirigente.

El presidente del Colegio de Profesores también cuestionó que Kast, pese a haber egresado de un colegio particular pagado y posteriormente haber estudiado Derecho en la Pontificia Universidad Católica, no tuviera, a su juicio, un dominio del idioma acorde con su cargo.

“No nos dejó bien puesto, presidente, con su intervención tan champurreada. Ni Tarzán hablaba así. Entonces, me parece a mí que hay que corregir, hay que ponerle un poquito más de preocupación cuando usted hace una intervención en el extranjero, representando al país”, agregó Aguilar.

Kast respondió destacando las reuniones que sostuvo durante su paso por Nueva York y defendió los resultados de su agenda internacional más allá de las críticas a su manejo del inglés.

“Déjeme decirle que las reuniones que tuvimos en la ONU fueron impresionantes, con el Primer Ministro de Canadá, con la Presidenta del Banco Mundial, con distintos presidentes, con personas que lo único que buscaban era cómo volver a Chile y por eso dijimos Chile vuelve a estar presente”, concluyó.