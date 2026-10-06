Son animales microscópicos que están presentes en prácticamente todos los ecosistemas, pero suelen pasar inadvertidos. Los nematodos habitan en el suelo, el agua y las plantas y, dependiendo de la especie, pueden cumplir funciones ecológicas, afectar cultivos o convertirse en herramientas para el manejo de plagas.

Un mundo animal que habita bajo nuestros pies

Cuando se piensa en animales, es habitual imaginar especies de mayor tamaño, como mamíferos, aves, reptiles o insectos. Sin embargo, existe una enorme diversidad de organismos microscópicos que también forman parte de los ecosistemas.

Entre ellos están los nematodos, uno de los grupos de animales más abundantes y diversos del planeta. Aunque la mayoría tiene un tamaño microscópico, su presencia puede entregar información sobre los procesos que ocurren en el suelo.

“Los nematodos están prácticamente en todas partes. En el suelo podemos encontrar especies con diferentes funciones: algunos se alimentan de microorganismos, otros de plantas y también existen especies que parasitan insectos”, explica Ernesto San Blas, investigador del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins.

Esta diversidad hace que su estudio tenga distintas aplicaciones. Mientras algunas especies pueden relacionarse con problemas agrícolas, otras forman parte de las redes alimentarias del suelo o pueden utilizarse para conocer las condiciones de un ecosistema.

Nematodos que pueden ayudar a controlar plagas

Una de las áreas de investigación abordadas por San Blas corresponde a los nematodos entomopatógenos. Se trata de organismos capaces de parasitar insectos y que pueden utilizarse como agentes de control biológico.

Estos gusanos microscópicos ingresan a los insectos y liberan una bacteria simbionte que produce una infección aguda y termina provocando su muerte en pocas horas.

Por esta característica, determinadas especies de nematodos están siendo utilizadas como controladores biológicos de plagas agrícolas. Su estudio abre una línea de trabajo vinculada con el manejo de organismos que afectan a los cultivos.

El interés por estas alternativas se relaciona con la búsqueda de estrategias de manejo de plagas que permitan complementar las herramientas disponibles para la agricultura y avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles.

También pueden funcionar como bioindicadores

El aporte de los nematodos no se limita al control de plagas. Debido a la diversidad de especies y a las funciones que cumplen en el suelo, determinadas comunidades pueden utilizarse como bioindicadores.

Esto significa que su presencia, abundancia y diversidad pueden entregar información sobre las condiciones ambientales de un ecosistema y aportar antecedentes para comprender los procesos que ocurren en el suelo.

De esta manera, el análisis de estas comunidades permite observar parte de las relaciones que se desarrollan bajo la superficie y estudiar posibles cambios en los ecosistemas.

El rol de los nematodos que afectan a las plantas

Existe otra dimensión de estos organismos que resulta relevante para la agricultura: algunas especies son parásitas de plantas y pueden afectar los cultivos, provocando pérdidas productivas.

Por ello, identificar estas especies, conocer sus ciclos y comprender su relación con las plantas es parte del trabajo necesario para desarrollar estrategias de manejo.

El desafío científico está, precisamente, en diferenciar las distintas funciones que pueden cumplir estos organismos. No todos los nematodos tienen el mismo impacto: algunos pueden representar un problema para los cultivos, mientras otros cumplen funciones dentro del ecosistema o pueden convertirse en herramientas para la agricultura.

El estudio de estos animales permite observar que su pequeño tamaño no refleja la diversidad de funciones que pueden desempeñar en los ecosistemas y los sistemas agrícolas.

“Cuando estudiamos nematodos no estamos mirando solamente un organismo, estamos estudiando parte de las relaciones que mantienen funcionando los ecosistemas y también buscando respuestas para problemas concretos de la agricultura”, destaca San Blas.