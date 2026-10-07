Reparar antes de comprar: jornada ofrecerá arreglos gratuitos de prendas

En medio del aumento de las ofertas y las compras impulsivas, reparar una prenda puede ser una alternativa antes de reemplazarla por una nueva. Este miércoles 7 de octubre se realizará una jornada de reparaciones gratuitas en distintos puntos del país, donde las personas podrán llevar prendas que necesiten ser arregladas, independientemente de su marca.

La actividad se desarrollará entre las 12:00 y las 18:00 horas en todas las tiendas Patagonia del país. A esto se suman dos puntos en Santiago: la tienda Andesgear de Plaza Egaña y Preppy Beach de Open Kennedy, que también recibirán prendas bajo las mismas condiciones.

La jornada se plantea en un contexto marcado por las ofertas y el aumento de las decisiones de compra. Un estudio sobre neuromarketing y comportamiento del consumidor citado en la información señala que el 51,25% de las personas encuestadas admitió realizar compras impulsivas ante anuncios atractivos.

Frente a este escenario, la reparación aparece como una alternativa para extender el uso de prendas que todavía pueden continuar en circulación.

Reparar antes de reemplazar

La extensión de la vida útil de la ropa adquiere relevancia frente al volumen de residuos textiles que genera el consumo de vestuario.

De acuerdo con la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040 del Ministerio del Medio Ambiente, en Chile cada persona consume en promedio 32 kilos de textiles al año, mientras que el país genera más de 570 mil toneladas de residuos textiles anualmente, equivalentes al 7% de los residuos domiciliarios.

El mismo documento señala que fabricar una sola polera de algodón requiere alrededor de 2.700 litros de agua. Esta cifra permite dimensionar el impacto asociado a la fabricación de nuevas prendas y la importancia de prolongar su utilización.

En ese contexto, reparar una pieza de ropa que presenta algún desperfecto puede evitar que sea reemplazada inmediatamente por otra.

Nueve meses más de uso pueden reducir la huella ambiental

La extensión de la vida útil de una prenda también ha sido vinculada con una reducción de su impacto ambiental.

Según WRAP, extender en solo nueve meses la vida útil de las prendas puede reducir hasta en 20% sus huellas de carbono, agua y residuos.

La reparación se plantea así como parte del ciclo de uso de una prenda, junto con su cuidado y reutilización. La idea es mantener los productos en circulación durante más tiempo y disminuir la necesidad de producir nuevos artículos.