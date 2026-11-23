Jensen Huang regresó este lunes a las oficinas de Nvidia, en Santa Clara, California, donde fue recibido con una ovación de pie por cientos de trabajadores, luego de que el directorio de la compañía anunciara su restitución como presidente y director ejecutivo.

En un video difundido por la cuenta especializada The Kobeissi Letter, en la red social X, se observa a Huang recorriendo las instalaciones mientras los empleados lo aplauden desde distintos pisos del edificio. Algunos registraron el momento con sus teléfonos celulares.

“Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”, afirmó Huang ante los trabajadores, en su primera jornada de regreso a la empresa que cofundó en 1993.

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia’s office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees. “I’m going to be a better CEO the second time around,” Jensen Huang told employees. https://t.co/WdhJtMdb71 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026

La escena se produjo menos de dos semanas después de su renuncia, el pasado 12 de noviembre, tras revelarse relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria china sospechosa de espionaje por las autoridades estadounidenses.

Este lunes, Nvidia anunció que su Consejo de Administración aprobó por unanimidad la reincorporación de Huang, luego de consultar con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y concluir que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

El retorno del ejecutivo, una de las figuras más influyentes de la industria de inteligencia artificial, marca un giro en la crisis que sacudió a la compañía durante las últimas semanas.