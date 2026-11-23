La ausencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tensionó este lunes la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra. El secretario de Estado se excusó de comparecer y delegó su representación en el abogado Juan Ignacio Piña, quien optó por remitirse a los descargos escritos, provocando cuestionamientos del presidente de la instancia, Raúl Soto (PPD).

El parlamentario acusó una “doble falta de respeto”, tanto por la inasistencia del ministro como por la decisión de su defensor de no presentar oralmente los argumentos frente a los tres capítulos del libelo.

“Creo que no ejercer el derecho de defensa de manera verbal para poder contraponerlo con la opinión de los miembros de esta comisión es una doble falta de respeto”, cuestionó Soto, quien insistió en que Rabat debe responder personalmente ante el Congreso.

El diputado reconoció que el ministro tiene derecho a ser representado por un abogado, pero sostuvo que también le asiste un “deber moral y político” de comparecer. Por ello, anunció que volverán a invitarlo este martes a las 10:30 horas y reiterarán la convocatoria durante los días siguientes, hasta el viernes.

Defensa de Rabat rechaza infracciones constitucionales

Al intervenir ante la comisión, Juan Ignacio Piña explicó que el ministro optó por ejercer su defensa por escrito, mediante una presentación ingresada el viernes 20 de noviembre, y sostuvo que en su actuación “no ha habido ninguna infracción constitucional”.

El abogado planteó que los argumentos ya están contenidos en ese documento y cuestionó la necesidad de reiterarlos oralmente ante la instancia. Soto respondió que corresponde a la comisión, y no a la defensa, determinar la organización de sus sesiones y la recepción de invitados.

Posteriormente, Piña respondió preguntas de los parlamentarios sobre los criterios judiciales aplicados a las rebajas de condenas.

Consultado por las diferencias entre los fallos de los tribunales, el defensor sostuvo que “no podemos interpretar como un giro jurisprudencial un vaivén que depende de la integración de las salas”, defendiendo así la interpretación jurídica utilizada por el ministro.

Comisión recibe 1.886 decretos de rebaja de condenas

En paralelo, la comisión recibió 1.886 decretos de rebaja de condenas, firmados entre el 11 de marzo y el 19 de noviembre por Rabat o por los subsecretarios que ejercieron como ministros subrogantes.

Los antecedentes incluyen resoluciones relativas a distintos delitos, entre ellos delitos sexuales contra menores, crímenes de lesa humanidad y narcotráfico. La entrega fue realizada por funcionarios del Ministerio de Justicia antes del inicio de la sesión.

Los documentos fueron proporcionados en versiones públicas anonimizadas, junto con un listado reservado que contiene información sensible.

Ante el volumen de antecedentes, Soto manifestó su sorpresa y anunció que la comisión celebrará una sesión extraordinaria este martes a las 15:30 horas para examinar y clasificar los decretos.

La instancia también continuará recibiendo testimonios de autoridades y expertos. Entre los asistentes de este lunes estuvieron el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, y el académico Alejandro Romero, mientras que el exsubsecretario de Justicia Luis Silva se excusó de participar.

La comisión deberá elaborar su informe durante esta semana, antes de que la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie sobre la acusación constitucional, cuya votación se proyecta para el lunes 30 de noviembre.