La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó este lunes diligencias al interior del Senado, en Valparaíso, en el marco de la investigación por la eventual falsificación de firmas vinculada al retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS).

A través de un comunicado, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que el procedimiento fue instruido por el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Claudio Rebeco, con el objetivo de requerir antecedentes relacionados con el caso.

El Ministerio Público precisó que “no se trata de un allanamiento, sino del cumplimiento de una instrucción particular para requerir antecedentes”, cuya entrega había sido coordinada previamente con la Corporación.

La diligencia marca un nuevo avance en la investigación abierta tras la denuncia de Órdenes, quien aseguró que nunca autorizó el retiro de su permiso mientras acompañaba al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La controversia involucra al senador Juan Luis Castro (PS), quien reconoció haber instruido el procedimiento sin contar previamente con la autorización de los parlamentarios, aunque descartó cualquier falsificación de firmas.

El caso también alcanzó a la presidenta socialista, Paulina Vodanovic, luego de que la Fundación Fuerza Ciudadana anunciara una ampliación de la querella para incluirla a ella y al propio PS.

La Fiscalía busca establecer las circunstancias en que se tramitaron los documentos y determinar si existieron responsabilidades penales.