La sostenibilidad en la industria hotelera comienza a trasladarse desde los compromisos generales hacia medidas que pueden ser cuantificadas en la operación. Una de las experiencias presentadas recientemente en Santiago mostró una reducción de 60% en el consumo de energía térmica tras la incorporación de tecnología eléctrica para generar agua caliente sanitaria y agua fría para climatización.

El caso fue expuesto durante el encuentro “Sostenibilidad Hotelera 2026: Del compromiso a la evidencia”, realizado en septiembre en el hotel Mandarin Oriental, Santiago, donde representantes de distintas cadenas y establecimientos abordaron los desafíos de incorporar tecnologías, mejorar la eficiencia energética, acceder a certificaciones y financiar las inversiones necesarias.

La actividad fue organizada por Murillo & Partners y Enel y correspondió a la primera instancia pública desarrollada en el marco del convenio suscrito entre ambas entidades en febrero, orientado a impulsar estándares de sostenibilidad y eficiencia energética en la industria hotelera.

De las iniciativas aisladas a medir los resultados

Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue el cambio en la manera de gestionar la sostenibilidad dentro de los establecimientos. La incorporación de tecnología, el seguimiento de los consumos y la certificación aparecen como herramientas para avanzar desde acciones puntuales hacia una gestión integrada a la operación.

“Hoy estamos avanzando hacia la incorporación de tecnología para que los hoteles sean más eficientes, reduzcan sus costos y mejoren su desempeño en sostenibilidad. El objetivo es que estas herramientas se traduzcan en cambios concretos en la operación y permitan avanzar hacia una red de establecimientos sustentables”, explicó Braulio Murillo, director de Desarrollo y Alianzas Estratégicas de Murillo & Partners.

En Chile, uno de los principales referentes de certificación es el Sello S de Sernatur, que reconoce a establecimientos que avanzan en una gestión sostenible considerando dimensiones ambientales, socioculturales y económicas. Su estándar también es reconocido por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC).

Una reducción de 60% en el consumo de energía térmica

Entre las experiencias expuestas estuvo la del hotel Mandarin Oriental, Santiago, que fue auditado y certificado bajo estándares GSTC. Estos consideran cuatro dimensiones: gestión sostenible, aspectos socioeconómicos, cultura y desempeño ambiental.

En materia de eficiencia energética, el establecimiento realizó junto a Enel una optimización de su central térmica mediante la incorporación de equipos 100% eléctricos capaces de generar simultáneamente agua caliente sanitaria y agua fría para climatización.

De acuerdo con la información entregada durante el encuentro, esta modificación permitió alcanzar un 60% de ahorro de energía térmica.

A esto se suma el suministro de energía con certificación 100% renovable por parte de Enel, como parte de las medidas adoptadas por el establecimiento para avanzar hacia una operación más sustentable.

Certificaciones y medidas de eficiencia en otros hoteles

Otra de las experiencias presentadas correspondió a Novotel Santiago Las Condes, establecimiento que obtuvo en 2024 el Sello S de Sernatur.

Entre las medidas implementadas se encuentran acciones destinadas a reducir el consumo de energía y agua, eliminar plásticos, gestionar residuos e incorporar cargadores para vehículos eléctricos.

Leandro Moller Foster, gerente general de Novotel Santiago Las Condes, señaló que “Actualmente, los tres establecimientos de la marca en la Región Metropolitana -Santiago Las Condes, Providencia y Vitacura- cuentan con esta certificación, tras procesos desarrollados con la asesoría de Murillo & Partners. Estos avances se alinean con la meta global de Accor, en que, al cierre de 2025, el 57% de sus hoteles contaba con una certificación sustentable y el objetivo es alcanzar el 75% en 2030”.

Descarbonización, datos e inteligencia artificial entre las tendencias hacia 2030

Durante la conversación también se identificaron algunas de las tendencias que marcarán la agenda de sostenibilidad del sector hotelero durante los próximos años.

Entre ellas se encuentran:

Descarbonización y electrificación de las operaciones.

Uso de datos para gestionar los consumos.

Desarrollo de iniciativas de economía circular.

Aplicación de inteligencia artificial para reducir el desperdicio de alimentos.

Mayor consideración de la biodiversidad y el impacto social.

El conjunto de estas tendencias apunta a una transformación de la gestión hotelera, en la que la sostenibilidad busca integrarse progresivamente a las operaciones y acompañarse de mecanismos que permitan medir sus resultados.

El desafío de financiar las mejoras

La implementación de tecnologías y medidas de eficiencia energética requiere inversiones, por lo que el financiamiento fue otro de los temas abordados durante el encuentro.

Entre las alternativas mencionadas estuvieron FOCAL de Corfo, programa que cofinancia la implementación y certificación de normas y estándares, y distintos instrumentos de BancoEstado destinados a apoyar la obtención de acreditaciones como el Sello S y proyectos de eficiencia energética.

Para Ramón Pérez de Arce, subgerente de Finanzas de Olá Hotel, la disponibilidad de tecnología abre nuevas posibilidades para concretar medidas que durante años fueron parte de las conversaciones sobre sostenibilidad.

“Llevamos muchos años conversando sobre sostenibilidad, pero ahora tenemos tecnología para concretar. Además, Murillo & Partners y Enel nos trasmiten permanentemente sobre los mecanismos de inversión disponibles”, comentó.

Pero además del financiamiento, los tiempos necesarios para implementar las soluciones representan otro desafío para los establecimientos.

“Impulsar esas soluciones es un desafío real. Hay un tiempo de ejecución que no es menor. Pero no podemos vendernos como país verde y sustentable sin ir en esa línea”, agregó Felipe Usán, director ejecutivo de EcoHotel Talca.

Así, uno de los principales retos planteados para la industria hotelera es avanzar desde los compromisos generales hacia la implementación de medidas concretas, incorporando tecnología, inversión y sistemas de medición que permitan demostrar sus resultados.