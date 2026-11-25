Al golpe de más de 10 mil millones de dólares de pérdida en los cinco Fondos de Pensiones a raíz del fracaso de las AFP con las inversiones en swaps de tasas de interés, se suma otra poco grata sorpresa sumergida entre las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, la cual afecta directamente las cuentas individuales de casi dos millones y medio de trabajadores.

Hablando en plata, se trata de una deuda a los Fondos Previsionales que crece mes a mes y que ya acumula un monto, al menos, cuatro veces superior a la pérdida en el “negocio” de los swaps: se trata de las cotizaciones previsionales descontadas por empleadores a sus trabajadores, las que no enteraron –o no están enterando- en sus respectivas cuentas individuales de las AFP. O sea, se quedaron -o se están quedando- con ese dinero que pertenece a sus dependientes o exdependientes, pero que no tendrán cuando -cumplida la edad- soliciten su jubilación.

El informe anual publicado en julio de 2026 por la Superintendencia de Pensiones muestra que el stock total de la deuda con “declaración y no pago”, desde el inicio del sistema de capitalización individual en 1981 hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo reajustes, intereses y recargos, alcanza los MM$ 34.065.302 -o sea, el equivalente a 37.386 millones de dólares-, monto que representa el 15,8% del valor total de los fondos de pensiones acumulados a dicha fecha. Agreguemos que, a esa fecha, existían 2.465.344 trabajadores/as afiliados/as con al menos una cotización impaga y 322.949 empleadores deudores, de los cuales el 81% tenía una deuda superior a $ 500.000.

El último cuadro o tabla actualizado así lo indica:

La esperanza de recuperar esas sumas se desvanece si examinamos la cobranza judicial de dicha deuda encargada por la ley a las AFP. A esa misma fecha mantenían 1.589.441 juicios activos en contra de empleadores deudores, por un monto de MM$ 31.759 millones, lo que representa el 93,2% del stock de deuda acumulada. El 6,8% de la deuda restante tiene una antigüedad inferior a un año y las AFP la tienen en cobranza prejudicial.

Respecto del estado de deuda en juicio (esos MM$ 31.759 millones), observamos que el 54,0%está en tramitación, que el 38,5% presenta un estado de “empleador inubicable”, que el 6,5% se encuentra en estado de quiebra de la empresa y que el 1,1% del total de deuda corresponde al procedimiento concursal de liquidación.

No es posible dejar de asombrarse que, frente la magnitud de la deuda previsional impaga a los trabajadores de Chile como lo muestran las cifras precedentes, se mantenga un manto de silencio por parte de las AFP y de los órganos fiscalizadores. Los “dueños de esa plata” tienen derecho a saber qué pasa con ella y quienes las administran tienen el deber de informarles de sus consecuencias y de la diligencia aplicada en recuperarlas.

Tampoco el órgano regulador puede conformarse con solo publicar las cifras y menos las autoridades enteradas de la situación responderse con la pregunta de “¿y cómo se pudo llegar a esta situación? o con la exclamación “esto es una bomba de tiempo”.

Ahora bien, no es una solución fácil. Se está, por un lado, ante una deuda que crece y seguirá creciendo mes a mes, con sus reajustes e intereses. Y, por el otro, ante la imposibilidad de dictar una ley de condonación de intereses, porque tanto los reajustes como los intereses penales aplicados a las cotizaciones previsionales una vez pagadas fuera de plazo deben abonarse íntegramente en la cuenta individual del trabajador. Y los que no se han pagado no pueden condonarse por una ley -que es lo que se escucha en algunos pasillos- porque constituiría una afectación al derecho de propiedad del trabajador. Esto es, se configuraría en los hechos en una norma de carácter expropiatorio o confiscatorio de su patrimonio.

No olvidemos que las cotizaciones previsionales descontadas de la remuneración forman parte del patrimonio del trabajador desde el momento mismo en que se devenga su sueldo. El empleador actúa únicamente como un agente retenedor y depositario, que está obligado a enterar dichos dineros en la institución previsional respectiva. Y si no cumple con esta obligación, los reajustes e intereses que se devenguen compensan la rentabilidad que el trabajador dejó de percibir por no haberse invertido esos dineros a tiempo.

No es factible, pues, dictar una ley que condone intereses a los empleadores, porque constituiría una expropiación de dichos intereses derivados de las cotizaciones de los trabajadores.

Y si la ley expropiatoria se llega a dictar, el Tribunal Constitucional deberá anularla o disponer que el Estado -como autor de la ley- indemnice a los trabajadores afectados por un monto equivalente a los intereses condonados y a las rentabilidades futuras de éstos. Lo que se generaría, además, es un “absurdo del derecho”, porque la indemnización debe pagarse -conforme al artículo 19 N° 24 de la Constitución- en forma previa a la consolidación de la expropiación, o sea, en este caso, justo antes que la ley que condona entre en vigencia.

Desde otra perspectiva, si fuera posible una ley que condone tales intereses, sería, obviamente, un incentivo perverso para que los empleadores que pagan oportunamente las cotizaciones dejen de hacerlo.

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