La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, concluyó sin alcanzar un acuerdo mínimo, lo cual representa un tremendo fracaso para los esfuerzos globales en la lucha contra el cambio climático. Tras dos semanas de negociaciones con escasos avances, que se extendió por dos días, en un intento desesperado por lograr un consenso, la conferencia finalizó sin la aprobación de una declaración final.

La COP31 se enfrentó a los mismos obstáculos recurrentes de siempre, pero a diferencia de conferencias anteriores no se logró evitar el fracaso en el último momento. Si bien existen numerosas divergencias, particularmente en materia de financiamiento y electrificación, el principal obstáculo para alcanzar un consenso fue el intento de incluir en la declaración final una referencia a la necesidad de sustituir los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), que son responsables de la mayor parte de las emisiones que contribuyen al calentamiento global y a los desastres climáticos.

Aunque la mayoría de los países coinciden en la necesidad de abandonar estas fuentes de energía se encontraron nuevamente con la oposición de Arabia Saudí y los petroestados árabes, así como India y Rusia, ahora respaldados por Estados Unidos, quien no participó en la reunión.

La COP31 fue un ejemplo directo de un multilateralismo en riesgo. De acuerdo con las normas de las Naciones Unidas, las decisiones requieren consenso para ser aprobadas, lo que implica que la objeción de un solo país puede impedir su avance. Esta dinámica explica la lentitud y los reveses periódicos de estas cumbres. Si bien en diversas cumbres se ha reiterado la necesidad de reformar estas reglas, algunos países consideran que este enfoque es la única manera de avanzar colectivamente frente a la grave amenaza global del cambio climático.

El cambio climático es un problema global y requiere una solución global. Los esfuerzos individuales de reducción de emisiones resultan insuficientes si no se suman a los de otros países, especialmente los principales emisores: China, Estados Unidos e India. A pesar de su frustrante lentitud, estos encuentros son fundamentales para impulsar la acción climática global contra este desafío y para monitorear de cerca las acciones de otros actores.

No es la primera vez que una cumbre climática concluye sin acuerdo o con un fracaso significativo. A pesar de ello, los países en la última década han logrado mantener las negociaciones, permitiendo la recuperación del multilateralismo. Si bien no se han alcanzado reducciones globales de emisiones, se han obtenido avances en mitigación, adaptación y resiliencia climática. Sin ellos, la situación actual sería considerablemente peor. Ese es el valor del Acuerdo de París.

Los factores del fracaso de la COP31 provinieron de varios factores externos:

En Estados Unidos, la administración Trump ha obstaculizado los esfuerzos de mitigación climática y ha favorecido la industria de los combustibles fósiles, a pesar de iniciar conflictos que evidencian las ventajas de abandonar estas fuentes de energía;

La Unión Europea ha reducido su impulso en las políticas climáticas, perdiendo así su rol de líder en estas conferencias;

China ha renunciado a su candidatura para albergar la crucial cumbre de 2028;

Aumento en el número de países gobernados por partidos de ultraderecha que mantienen un activo negacionismo climático; y

La decisión de China, Rusia y EEUU de aumentar la producción y suministro de petróleo,

Los centros de poder y los combustibles fósiles

En paralelo a las negociaciones en la COP31, los líderes de las tres naciones más poderosas y contaminantes del mundo, el presidente Trump de los Estados Unidos, el presidente Xi Jinping de China y el presidente Vladimir V. Putin de Rusia, sostuvieron el 19 de noviembre una reunión en Shenzhen, China, donde el cambio climático no fue parte de la agenda (los Estados Unidos no enviaron una delegación a la COP31), pero sí tomaron una decisión inaceptable en el tema de seguridad energética: “aumentar la producción y el suministro mundial de petróleo”.

Con esta decisión los tres poderes redujeron al multilateralismo y la democracia de los acuerdos climáticos globales a su mínima expresión. Un revés significativo para las naciones que, en 2015, suscribieron el Acuerdo de París, mediante el cual se comprometieron al cese gradual de los gases de efecto invernadero con objeto de limitar el calentamiento global a 1,5°C. Tan solo 11 años después, dicho objetivo se encuentra prácticamente inalcanzable.

Los científicos advierten que, sin medidas drásticas para la reducción de las emisiones de carbono, es probable que el planeta experimente un aumento de temperatura de al menos 2,6°C para el año 2100, en comparación con los niveles preindustriales, con todas las consecuencias adversas y ampliamente documentadas para la vida en el planeta.

Los acontecimientos ocurridos en la COP31 reflejan una tendencia global, lo que incrementa su gravedad. Su fracaso ha puesto de manifiesto la considerable debilidad del sistema y subraya la imperiosa necesidad de una reforma estructural de las Naciones Unidas, con mecanismos más eficaces para desbloquear la acción climática global. La actual inacción nos pone en una situación de enorme riesgo. Nos está conduciendo aceleradamente a un punto de no retorno debido al reconocido efecto negativo triple: a mayores emisiones de CO2, más calentamiento global y más desastres devastadores.

En conclusión, todos los escenarios más pesimistas presentados a partir de 2015 se están materializando y su probabilidad aumenta. El fracaso de la COP31 revela que los centros de poder ya han tomado una decisión política y económica: hasta que no se logre que la protección del clima y de la naturaleza sea tan rentable como la producción y suministro mundial de petróleo, la situación permanecerá inalterada. Es una realidad aterradora. Lo triste, es que para cuando se alcance ese punto, una parte considerable de la humanidad y los sistemas naturales habrán desaparecido.

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