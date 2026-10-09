Buscan transformar residuos agroindustriales en fertilizantes orgánicos para los viñedos

La alta generación de residuos agroindustriales y la necesidad de alternativas a los fertilizantes químicos son los dos desafíos que busca abordar un proyecto de la Universidad Católica del Maule (UCM). La investigación propone aprovechar subproductos de la industria vitivinícola y de la producción de proteína de insectos para desarrollar un bioinsumo orgánico destinado a viñedos.

La iniciativa, denominada “Desarrollo y validación de un nuevo bioinsumo vía biotransformación de orujo y frass para la industria vitivinícola” (FIA PYT-2025-0194), cuenta con el respaldo del Fondo para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura y es dirigida por el investigador de la UCM, Rodrigo Morales Vera.

Su objetivo es utilizar orujo de uva, un residuo de la actividad vitivinícola, y frass, un subproducto de la producción de proteína de insectos, como materias primas para elaborar el bioinsumo.

“Proponemos una solución basada en los principios de la economía circular, que permita valorizar estos residuos y transformarlos en un producto capaz de mejorar la salud del suelo y reducir la dependencia de agroquímicos”, explicó Morales.

De los resultados de laboratorio a las pruebas en viñedos

El proyecto contempla procesos biotecnológicos de biotransformación y estabilización para obtener un producto en formatos sólido y líquido, con potencial de aplicación directa en viñedos. Según Morales, los resultados preliminares de laboratorio son “muy prometedores” y permitirán avanzar hacia pruebas piloto en condiciones reales de campo.

En una primera etapa, el equipo se concentrará en la obtención del bioinsumo sólido mediante ensayos en invernadero y pruebas controladas. A mediano plazo, se prevé ampliar las evaluaciones a predios agrícolas para determinar su desempeño agronómico, viabilidad económica e impacto ambiental.

La decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UCM, Gloria González Silva, destacó que la iniciativa “fortalece el rol de la Facultad como motor de innovación aplicada, vinculando la investigación científica con las necesidades del sector agroindustrial regional y aportando soluciones frente a desafíos como el cambio climático y la gestión sostenible de recursos”.

Colaboración con empresas para desarrollar y validar el producto

Viña Concha y Toro y Food for the Future participan como socios estratégicos del proyecto. Ambas empresas aportan insumos, capacidades técnicas y colaboración para el desarrollo y la validación del bioinsumo.

La investigación reúne a especialistas en biotecnología, agronomía y sostenibilidad. Junto a Morales, Leonardo Vázquez participa como director alterno, mientras que la ingeniera agrónoma Soledad Clavería está a cargo de la gestión operativa.

Además, Tomas S. M. Flores, estudiante del Doctorado en Biotecnología Traslacional de la UCM, desarrolla su tesis en cotutela desde la industria, acompañado por Rosa Roa, del Centro de Innovación e Investigación de Viña Concha y Toro.

Para Morales, encabezar esta investigación “es una oportunidad de hacer investigación con propósito, conectando la ciencia con las necesidades reales del territorio”.

A futuro, el equipo busca abrir nuevas líneas de investigación, incorporar estudiantes de postgrado y ampliar sus redes de colaboración. La proyección es que el trabajo contribuya al desarrollo de un modelo de bioeconomía circular regenerativa que pueda replicarse a nivel nacional.