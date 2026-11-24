“Lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo”. Así describió el papa Francisco en su diario íntimo uno de los episodios en los que aseguró haber sentido la presencia del diablo, ocurrido días después de regresar a Roma tras su cuestionada visita a Chile en enero de 2018.

La revelación forma parte del libro El diario íntimo del papa Francisco, publicado este martes en todo el mundo, en el que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, reflexiona sobre los escritos personales que Jorge Bergoglio dejó en un cuadernillo de tapas negras entre 1992 y 2024.

Entre sus anotaciones, el pontífice relató al menos tres momentos en los que sintió la presencia del demonio. Uno de ellos estuvo relacionado con las consecuencias de su viaje a Chile, marcado por las denuncias de abusos sexuales y encubrimiento al interior de la Iglesia católica.

“En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería”, escribió Francisco.

En esa misma entrada, el papa abordó el impacto que tuvo en él conocer la gravedad de la crisis que atravesaba la Iglesia chilena.

“Desolado por la situación chilena y el diálogo con los periodistas en el avión. Allí caí del catre, me hice consciente de la gravedad del problema… Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave”, confesó.

Durante su visita al país, Francisco enfrentó protestas de fieles por las denuncias contra el entonces obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima.

Consultado entonces por Radio Bío Bío, el pontífice defendió al obispo: “El día que me traigan una prueba voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Está claro?”.

Sus declaraciones desataron una ola de críticas que posteriormente llevó al papa a indagar en profundidad las denuncias, proceso que derivó en un masivo recambio de autoridades de la Iglesia católica chilena.

La presencia del demonio volvió a aparecer en otras reflexiones personales de Francisco. El 25 de noviembre de 2018, al abordar sus dificultades para delegar responsabilidades y la tentación de sentirse omnipotente durante su pontificado, escribió: “Sentí claramente la voz del demonio”.

El asunto también estuvo presente en la última anotación de su diario, fechada el 18 de agosto de 2024.

“En un breve recorrido por mi vida, vi las veces que el demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones… Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”, escribió.

El diario contiene 86 páginas escritas antes de su elección papal y otras 55 correspondientes a su pontificado. Según explicó el cardenal Fernández, las cuestiones más reservadas fueron escritas en clave y, para su publicación, se evitaron nombres y detalles que pudieran afectar a terceros.