Encontrar trabajo está tomando más de un año para casi tres de cada diez personas que buscan empleo en Chile. Así lo revela la medición de octubre de 2026 del GPS Ciudadano de Datavoz, según la cual el 29,7% lleva más de doce meses en esa situación, mientras que el 68,4% acumula cuatro meses o más.

El estudio muestra que el 91,5% de las personas que no están trabajando considera difícil encontrar un empleo aceptable. Además, el 44,5% tiene pocas esperanzas de conseguirlo y el 9,4% afirma que ya las perdió.

La falta de oportunidades aparece como la principal dificultad para incorporarse al mercado laboral, mencionada por el 59% de las personas no ocupadas. Le siguen la edad (22,3%) y la falta de experiencia laboral (21,1%).

Respecto de las expectativas para los próximos doce meses, solo el 13,9% de las personas no ocupadas espera conseguir un empleo estable, mientras que el 43,9% cree que continuará buscando y el 25,3% proyecta trabajar de manera ocasional o con contratos a plazo.

La situación es particularmente compleja entre las personas de 55 años o más que no están trabajando. En este grupo, el 74,2% manifiesta tener pocas esperanzas de encontrar empleo y apenas el 6,1% espera acceder a un trabajo estable durante el próximo año. En contraste, entre quienes tienen entre 18 y 34 años, el 66,1% confía en encontrar trabajo.

Los resultados se conocen en un escenario en que la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, registrando un incremento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de personas desocupadas superó el millón.

La incertidumbre laboral también alcanza a quienes actualmente tienen trabajo. El 38,9% de las personas ocupadas busca otro empleo y, entre ellas, el 57% señala como motivo la necesidad de obtener mayores ingresos para cubrir otros gastos.

Asimismo, el 78,7% de los ocupados considera que le sería difícil encontrar otro trabajo con ingresos similares si perdiera o dejara el actual, mientras que el 32,4% cree que podría perder su empleo durante los próximos seis meses.

“Para las familias, no basta con acceder a un empleo: también importa que el ingreso alcance y que ese trabajo se mantenga”, planteó Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz.

La presión económica también se refleja en la jornada laboral. El 27,4% de las personas ocupadas preferiría trabajar más horas, proporción que aumenta al 42,4% entre quienes pertenecen a los grupos socioeconómicos de menores ingresos.

“Por eso, las políticas públicas deben ocuparse tanto de crear empleos como de favorecer que las personas puedan permanecer en ellos con estabilidad y seguridad. La continuidad laboral también es parte de la seguridad de los hogares”, agregó Valenzuela.

En cuanto a las perspectivas laborales a largo plazo, el 33,3% cree que deberá continuar trabajando hasta los 70 años o más para sostenerse económicamente, mientras que el 74,1% considera que su edad dificultaría la búsqueda de otro empleo.

El estudio también detectó diferencias entre la formación académica y la ocupación: el 31,1% de las personas que trabajan señala que su actividad está poco o nada relacionada con lo que estudió.

Respecto de las nuevas generaciones, el 46,2% considera que quienes recién ingresan al mercado laboral tendrán menos oportunidades de construir una trayectoria estable que su propia generación, frente al 37% que cree que tendrán más.

Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales de Datavoz, destacó que, entre los ocupados de 18 a 34 años, el 53,3% busca otro empleo y el 41,5% preferiría trabajar más horas.

“Estas cifras muestran que el desafío va más allá de incorporarse al mercado laboral: también importa poder construir una trayectoria y progresar. Por eso, no basta con que existan vacantes; es necesario mirar quiénes pueden acceder a ellas, en qué condiciones y qué posibilidades de desarrollo ofrecen”, señaló.

Por otra parte, entre quienes actualmente no buscan trabajo, el 69,2% manifestó que comenzaría a trabajar dependiendo de las condiciones del empleo, el 21% señaló que primero tendría que resolver asuntos personales, familiares o de cuidado y el 9,2% afirmó que podría incorporarse inmediatamente ante una oportunidad adecuada.

La medición de octubre del GPS Ciudadano de Datavoz contempló 1.354 entrevistas online realizadas entre el 19 y el 26 de octubre de 2026. La muestra incluyó a 801 personas ocupadas y 242 no ocupadas, equivalentes al 59,1% y al 17,8% del total, respectivamente.