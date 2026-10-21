Innovador proyecto en el Maule transforma hongos y residuos en materiales sustentables

Convertir residuos que actualmente representan un problema ambiental en un nuevo material sustentable capaz de reemplazar productos ampliamente utilizados en la construcción y el embalaje es parte del desafío que aborda una investigación liderada por el académico de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Rodrigo Morales Vera.

El proyecto, que cuenta con respaldo para su desarrollo, se inserta en el ámbito de la bioeconomía circular y explora la capacidad natural de determinados hongos para actuar como aglomerantes de partículas residuales. Al combinar estos microorganismos con residuos orgánicos e inorgánicos provenientes de actividades industriales y urbanas, el equipo busca generar un nuevo biomaterial con posibilidades de aplicación en distintos sectores productivos.

“Lo que buscamos es valorizar residuos orgánicos e inorgánicos, industriales y urbanos para el desarrollo de materiales. Estos hongos aglomeran de forma natural partículas residuales y las pueden transformar en un producto”, explicó el Dr. Rodrigo Morales.

El gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, señaló que “como Gobierno del Maule estamos muy contentos de apoyar este tipo de iniciativas, porque demuestran el enorme potencial que tiene nuestra región en materia de ciencia, tecnología e innovación. A través de este financiamiento estamos respaldando un proyecto de la Universidad Católica del Maule que busca transformar residuos en nuevos materiales sustentables, abriendo oportunidades para el desarrollo productivo y el cuidado del medioambiente”.

“Queremos seguir fortaleciendo el trabajo con nuestras universidades, porque estamos convencidos de que la investigación debe traducirse en soluciones concretas para las personas y en nuevas oportunidades para nuestra región. Ese es nuestro compromiso: impulsar un Maule más innovador, competitivo y sustentable”, afirmó.

Entre las posibles aplicaciones de este biomaterial desarrollado a partir de hongos y residuos se encuentran paneles aislantes acústicos y termoacústicos para la construcción, elementos de protección de productos y soluciones de embalaje, abriendo una alternativa basada en recursos biológicos frente a materiales convencionales.

Una alternativa sustentable al plumavit y los derivados del petróleo

Una de las principales proyecciones de la investigación es desarrollar soluciones que puedan sustituir productos como el poliestireno expandido, conocido comúnmente como plumavit, utilizado ampliamente por su bajo peso y capacidad aislante.

Según explicó el investigador de la UCM, los resultados obtenidos hasta ahora muestran propiedades especialmente interesantes. “Podemos generar un producto con propiedades similares, incluso algunas las supera, como por ejemplo la protección al fuego. Tiene poca inflamabilidad, es bien liviano y puede ser un muy buen material para aislación”, señaló.

Esta combinación abre oportunidades para avanzar hacia materiales de menor impacto ambiental y, al mismo tiempo, entregar un nuevo destino a residuos generados en el territorio, incorporándolos nuevamente a cadenas de valor bajo principios de economía circular.

Otro elemento distintivo de la investigación está precisamente en la Región del Maule. El equipo ha comenzado a identificar hongos presentes en la zona que pueden utilizarse como parte del proceso de fabricación, explorando cepas con distintas características. Incluso, la investigación ha comenzado a recibir cepas provenientes de otras zonas del país.

“Distintas cepas nos permiten obtener distintos colores, por lo que también podemos generar un atractivo visual y técnico”, agregó Morales.

De los hongos y residuos a una solución productiva

El desafío ahora es avanzar desde los resultados experimentales hacia una tecnología que pueda ser escalada y transferida al sector productivo. El equipo se encuentra afinando el proceso de fabricación y trabajando en la protección de los desarrollos obtenidos, evaluando alternativas de propiedad intelectual como una patente o secreto industrial.

La proyección es especialmente relevante para una región donde distintas actividades productivas generan residuos susceptibles de ser valorizados y reutilizados.

Así, el proyecto busca aportar desde la ciencia y la innovación al desarrollo de una bioeconomía circular en el Maule, conectando biodiversidad, valorización de residuos, nuevos materiales sustentables y desarrollo tecnológico.