De republicanos a comunistas: exigen explicaciones por asesor de Cancillería condenado en Bolivia

La llamada “Legión extranjera” de Cancillería consiguió algo poco habitual en el Congreso: poner de acuerdo a republicanos y comunistas. Y no precisamente por un asunto de política exterior. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordó este martes, por unanimidad, exigir explicaciones al ministerio por la contratación del abogado César Quiroga Soria, cuyos antecedentes judiciales en Bolivia fueron revelados por El Mostrador.

La iniciativa fue impulsada por el diputado socialista Nelson Venegas, quien obtuvo el respaldo transversal de la comisión para oficiar a Cancillería y esclarecer las circunstancias en que el profesional llegó a desempeñarse como asesor de la Secretaría General de Política Exterior (Segen), con una remuneración bruta mensual de $3.637.866.

“A mí no me interesa que sea boliviano. A mí me interesa que sea una persona que esté involucrada con delitos”

El requerimiento surge después de que una investigación de la Unidad de Investigación de El Mostrador revelara que Quiroga Soria fue condenado en 2004 a dos años por malversación de fondos públicos, en el denominado caso Santa Bárbara, relacionado con la compra irregular de un terreno por parte de la Municipalidad de La Paz. La sentencia fue ratificada por la justicia boliviana en 2013.

“Por la prensa nos informamos esta semana que hay un asesor de la Cancillería que es de origen boliviano y que también estaría involucrado en una trama de malversación de fondos por una compra de un terreno, cuando se desempeñaba como abogado del municipio de La Paz”, señaló Venegas durante su intervención.

El parlamentario fue enfático en separar el origen del funcionario de sus antecedentes judiciales: “A mí no me interesa que sea boliviano. A mí me interesa que sea una persona que esté involucrada con delitos. Y entonces por eso quiero un documento oficial emanado de la Cancillería”, sostuvo.

El caso también tiene una arista familiar. Gonzalo Quiroga Soria, hermano del asesor, alcanzó a permanecer apenas una semana como jefe de Finanzas del Ministerio de Ciencia, antes de renunciar en marzo pasado, luego de que se conocieran denuncias por presuntas irregularidades y estafa en Bolivia.

Tras la publicación del reportaje, Cancillería aseguró a El Mostrador que César Quiroga había presentado sus antecedentes personales, académicos y laborales, que cumplía los requisitos del cargo y que no tenía una condena penal en su contra. Sin embargo, la respuesta no aclaró específicamente los antecedentes de la sentencia dictada en Bolivia ni el alcance de la información a la que accede el funcionario.

Ahora, con el respaldo unánime de la comisión, las interrogantes que abrió la investigación llegaron formalmente al Congreso. La Cancillería deberá responder no solo por la situación del asesor, sino también por los antecedentes considerados para su incorporación al ministerio.