Narcomaderas: juez ordena suspender quema de evidencia en puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio

Un punto a favor en el Juzgado de Garantía de Arica se anotaron esta mañana los 4 estudios jurídicos que defienden a las 23 empresas madereras bolivianas, cuyas cargas fueron incautadas por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota del Ministerio Público entre octubre y abril de este año. Esto, a raíz de pesquisas realizadas por la Armada de Chile y luego por informes del Instituto de Salud Pública (ISP) que advirtieron la presencia de trazas de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, ketamina y cafeína en 61 contenedores retenidos en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.

En la audiencia de cautela de garantías solicitada por las defensas, el juez Juan Araya Contreras acogió su petición y ordenó a los servicios de Salud de Arica y de Valparaíso-San Antonio la suspensión, por un plazo de 60 días, de las quemas de las maderas decomisadas. Estos servicios están mandatados por la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, a destruir la droga una vez que el Ministerio Público culmina sus pesquisas. La diligencia fue presenciada por la cónsul general de Bolivia en Arica, Elder Rodríguez Arteaga.

“Todas las cargas que están paralizadas, la destrucción se va a suspender por un plazo no inferior a 60 días… Digo no inferior a 60 días, porque esto podría ser más o podría ser menos dependiendo de lo que venga a continuación. Y eso habría que oficiar a los respectivos servicios de salud, tanto de Arica como de San Antonio y Valparaíso”, sentenció.

El juez también atendió la petición de las defensas de ampliar el rango de las muestras, bajo el argumento de que no eran totalmente representativas del tonelaje total decomisado y porque, pese a que el fiscal regional Mario Carrera Guerrero insistió en que habían sido 25 muestras por cada contenedor, los defensores evidenciaron que eso no se había cumplido y que, en algunos casos, fueron tomadas entre 9 y 11 muestras.

En su argumentación, Araya dijo que “el punto es que, en más de una oportunidad, como lo han dicho todas las defensas, aparentemente esta madera impregnada es el núcleo de esto, y que podrían ser simplemente trazas o no. Eso no lo sabemos, porque uno, desde mi mirada ya, quizás podría ser frágil la representatividad de las muestras, porque estamos hablando de contenedores de casi 3 mil toneladas, y las muestras que se tomaron, y solo a esas se les practicó este examen del espectrómetro, la que había presencia o no de droga. Estamos hablando de 2 kilos y medio, 3 kilos. Claro, el porcentaje, no vaya a ser que el resto, no lo sabemos, a lo mejor sí y es fiel, pero eso no lo sabemos, y por eso que es razonable y sensato suspender esto”.

El tribunal fijó una nueva audiencia para el jueves 29 de octubre, donde se debatirá la realización de un nuevo peritaje a las muestras que están bajo custodia del Instituto de Salud Pública y se determinará el laboratorio que podría ser utilizado para este efecto.

Frente a esta petición, el fiscal regional se allanó y expresó su voluntad de aceptar un nuevo análisis de una institución pública que posea un laboratorio y software asimilables a los que utilizó el ISP.

Ante las quejas de los defensores sobre las dificultades para acceder a los procedimientos registrados en la carpeta investigativa, el magistrado señaló que la causa no tiene reserva y que, por esa razón, “se levanta cualquier reserva de información para los intervinientes, por tanto, tienen acceso pleno a una causa cuya reserva no está decretada. Desde el punto de vista administrativo, lo autorizo desde ahora”.

Quemas no notificadas

El juez de Garantía de Arica hizo presente en la audiencia el incumplimiento del Servicio de Salud de Arica al no haber enviado las actas de destrucción de la droga al Ministerio Público dentro del quinto día de haberlas realizado, ya que así lo prescribe la normativa.

Es más, en la audiencia, tanto el fiscal regional como tres defensores privados reconocieron que se habían informado por El Mostrador sobre la destrucción de la evidencia, ya que hasta hoy no hay un documento oficial que así lo ratifique.

En un hecho inusual y dada la inexistencia de las actas de destrucción de las maderas, el magistrado, en plena audiencia, pidió a este medio confirmar desde cuándo se habrían practicado las incineraciones. Ante ello, la editora del newsletter Aquí Arica, Ximena Astudillo, respondió que desde agosto hasta octubre fueron ejecutadas estas diligencias, de acuerdo con la versión de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.

“No hay nada irregular”

Al término de la audiencia, el fiscal Carrera señaló que esta se realizó “en los términos que teníamos previsto. No hay en el trabajo de la Fiscalía, de la Armada, Aduanas y del Instituto de Salud Pública, nada irregular, nada que no se haya hecho en torno a lo que prescribe nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, desde el primer momento en que se apertura esta causa, hemos estado llanos como Ministerio Público a solicitar más plazos en pos de la defensa, en solicitar nosotros los antecedentes para que cualquiera pudiese realizar las estimaciones o las observaciones que tuviera previstas”.

Sobre este punto, el persecutor dijo que la presentación tardía de las defensas fue el problema de base de este caso.

“La verdad es que, efectivamente, se apersonaron muy tarde. Estamos hablando de que recién en el mes de septiembre comenzaron las solicitudes en el tribunal muy después de los plazos que prescribe la ley y que incluso fueron ampliados por el tribunal para la disposición en estas especies… Pero nosotros siempre hemos estado llanos y absolutamente abiertos a hacer este nuevo análisis o estar a lo que se nos requiera a fin de que pueda haber tranquilidad en el proceso que se está llevando a cabo”, indicó Carrera.

Dentro de las defensas de las 23 empresas estuvo el exfiscal Alejandro Peña Carreo, quien tiene el patrocinio de 10 exportadoras. “Estamos satisfechos con esta audiencia, porque los objetivos que fijamos sobre ella la semana pasada, de paralizar las destrucciones y que se hagan las contramuestras, fueron logrados. En ese sentido, estamos optimistas de que la próxima semana podamos contar con un laboratorio forense que tenga las capacidades e imparcialidad para efectuar estos informes forenses”, expuso.