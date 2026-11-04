Estación en Santiago aportará datos clave sobre la contaminación y sus efectos en la salud

¿Qué elementos componen la contaminación que respiramos y cuáles son sus fuentes de origen? Estas son algunas de las preguntas que busca responder una nueva estación de monitoreo del aire, inaugurada en octubre en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La instalación forma parte del programa de Calidad del Aire y Ciencia Ciudadana de UC Davis Chile y cuenta con el financiamiento de Anglo American y Codelco. Su principal aporte es que, además de medir las concentraciones de partículas contaminantes, permite analizar su composición química, entregando antecedentes para identificar posibles fuentes de emisión y comprender mejor la contaminación atmosférica.

El proyecto es liderado por UC Davis Chile en conjunto con el Air Quality Research Center de la Universidad de California, Davis. Su objetivo es generar conocimiento científico que contribuya a fortalecer la gestión de la calidad del aire en el país. También cuenta con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente.

“Mejorar la calidad del aire requiere avanzar desde distintos frentes. Por eso, nuestra participación en este proyecto se suma al recambio de más de 57 mil estufas a leña que estamos impulsando en la Región Metropolitana. Ambas iniciativas expresan una misma convicción: que nuestro aporte debe ir más allá de nuestras operaciones, contribuyendo con acciones concretas y con mejor información para abordar desafíos ambientales que impactan directamente en la calidad de vida de las personas”, explicó Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American.

“Estar junto a Anglo American en este proyecto y en esta estación IMPROVE en particular es motivo de gran orgullo. Creo que demuestra que, cuando la industria trabaja unida, junto con la academia y el sector público, se pueden lograr grandes cosas”, afirmó Damián Oyarzún, director corporativo de Planificación y Estrategia Ambiental de Codelco.

Una red de monitoreo con alcance nacional

La estación fue desarrollada en Estados Unidos para la red de monitoreo IMPROVE y posteriormente trasladada a Chile. Actualmente, forma parte de una red internacional que cuenta con cerca de 160 puntos de monitoreo.

En el país, se integra a otras dos estaciones ubicadas en San Carlos de Apoquindo, en la Región Metropolitana, y en Coya, en la Región de O’Higgins.

Los tres puntos realizarán mediciones cada tres días durante un período de cinco años. Este trabajo permitirá construir la primera serie de datos de largo plazo de estas características en Chile y observar cómo evoluciona la composición de las partículas contaminantes a lo largo del tiempo.

“Esta iniciativa, con este tipo de estaciones con especiación química periódica, es prácticamente única en el hemisferio sur. Existen algunas redes similares, pero no con el alcance de los análisis que esta tendrá en términos de composición química de los aerosoles”, explicó Álvaro Castro, coordinador de biotecnología para la agricultura de UC Davis Chile.

Los datos chilenos contribuirán a una investigación de la NASA

Además de generar información sobre la calidad del aire en Chile, las mediciones contribuirán a MAIA, una misión de la NASA que busca profundizar en la relación entre los distintos tipos de partículas contaminantes y sus posibles efectos en la salud.

La investigación considera problemas como el asma y los efectos adversos durante el embarazo. Para ello, los registros obtenidos desde las estaciones terrestres permitirán complementar y validar la información recopilada mediante imágenes satelitales.

Las muestras recolectadas en Chile serán enviadas a los laboratorios de UC Davis, en Estados Unidos, donde se realizarán los análisis correspondientes.