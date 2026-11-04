Hallan orquídeas creciendo sobre árboles de la UACh

La directora del Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile (UACh), María Isabel Mujica, encontró, en conjunto con sus estudiantes, orquídeas creciendo sobre árboles de gran altura dentro del recinto. A diferencia de lo que ocurre en los bosques tropicales, la mayoría de las orquídeas chilenas crece directamente en el suelo y no sobre troncos y ramas.

Estas plantas se conocen como orquídeas epífitas y usan los árboles como soporte. Mujica explica que los bosques templados lluviosos del sur de Chile ofrecen condiciones que pueden favorecer su presencia, como la elevada humedad y los árboles cubiertos de musgos y líquenes. En los últimos años han aumentado los registros de orquídeas epífitas en Chile, pero hasta ahora no se conocía su presencia en el Jardín Botánico de la UACh.

El hallazgo abre preguntas sobre las características de los árboles donde crecen y los hongos que intervienen en su germinación. “Las orquídeas nos recuerdan que la biodiversidad no depende únicamente de la presencia de especies individuales, sino también de las relaciones que estas establecen con otros organismos y con su entorno”, señaló Mujica. Entre los aspectos pendientes de investigar está si se trata de una población excepcional o si estas orquídeas tienen una distribución más amplia en la selva valdiviana.

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